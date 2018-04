Modificarea Codurilor Penale, efecte periculoase: Ce se intampla daca intr-o ancheta de coruptie afli despre un omor?

Exemplul lui Tariceanu

"Care ar fi situatia daca in cursul cercetarii unor fapte de coruptie din interceptari reies date ca se pregateste savarsirea unei infractiuni de omor?". Acesta este intrebarea retorica pe care Forumul Judecatorilor din Romania o pune in cazul uneia dintre modificarile ajunse pe masa Comisiei speciale pentru legislatia penala si legile justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache.Modificarile pe care majoritatea politica PSD -ALDE le propune la Codurile Penale vor cauza o involutie a sistemului de justitie si, mai mult decat atat, vor crea o paradigma in care nu victima, ci inculpatul este cel protejat,Citeste siMagistratii au studiat articol cu articol modificarile propuse, si au realizat o analiza exhaustiva: 64 de pagini in cazul Codului Penal si 141 de pagini in cazul Codului de Procedura Penala.Una dintre modificarile controversate propuse de Comisia condusa de Iordache vizeaza modificarea articolului 143, referitor la consemnarea activitatilor de supraveghere tehnica. Deputatii PSD si ALDE propun ca informatiile obtinute pe un mandat de interceptare, dar care nu au legatura cu cauza, sa nu mai poata fi utilizate pentru deschiderea unui nou dosar penal.In acest caz, in expunerea de motive este dat drept exemplu situatia lui Calin Popescu Tariceanu, care, sustin autorii amendamentului, "a fost interceptat aproape in permanenta din 2008 si pana in 2014 (pana la aceasta data exista date publice) chiar daca nu a fost trimis in judecata pentru vreo fapta rezultata din acele interceptari, ci au fost utilizate pentru a proba fapte indirecte intr-un dosar de marturie mincinoasa".Practic, parlamentarii PSD-ALDE si-au asumat in acest fel, pe fata, faptul ca unele dintre modificarile propuse sunt cu dedicatie pentru liderii coalitiei aflate la putere. Forumul Judecatorilor din Romania (FJR) arata ca aceasta reglementare suprinde prin caracterul deficitar al continutului reglementarii, care nu permite folosirea inregistrarilor decat cu privire la fapta care formeaza obiectul cercetarilor.Asta desi din continutul inregistrarilor pot rezulta indicii de pregatire sau de savarsire a altor infractiuni, pentru care urmarirea penala poate fi inceputa si efectuata ulterior, dar care, fiind insuficient probate, nu permit o solutie imediata sau concomitenta celei pentru care se efectueaza cercetari."Nu exista nici un motiv pentru care aceste mijoace de proba sa nu fie folosite si pentru probarea altor fapte si, deci, pentru utilizarea lor in cauze penale distincte, instrumentate in paralel si care se pot finaliza la date diferite, in functie de probatiunea existenta la un anumit moment", arata FJR.Potrivit modificarilor propuse, procurorul trebuie sa ceara un nou mandat de interceptare, valabil pentru viitor, dar interceptarile realizate anterior, in baza mandatului vechi, nu ar putea fi folosite in ancheta.FJR citeaza din Constitutie articolul potrivit caruia "In activitatea judiciara, Ministerul Public reprezinta interesele generale ale societatii si apara ordinea de drept, precum si drepturile si libertatile cetatenilor".Judecatorii sustin ca in urma modificarilor, rolul Ministerului Public ar fi diminuat, nemaiputand apara ordinea de drept si drepturile si libertatile cetatenilor, aici fiind incluse si drepturile persoanelor vatamate."Care ar fi situatia daca in cursul cercetarii unor fapte de coruptie din interceptari reies date ca se pregateste savarsirea unei infractiuni de omor?", se intreaba FJR.Practic, o asemenea reglementare incalca articolul din Constitutie cu privire la efectuarea unei anchete efective in cazul infractiunilor contra vietii si reglementarea CEDO cu privire la dreptul la un proces echitabil, al victimei unei infractiuni. "Se produce un dezechilibru nejustificat intre interesele infractorului si ale victimei sau ale societatii", conchide FJR.Judecatorii arata ca nu exista nicio ratiune pentru a exclude o proba obtinuta printr-un procedeu legal."Nu exista nicio ratiune pentru care interceptarile incuviintate de judecator sa nu poata fi folosite pentru dovedirea tuturor infractiunilor care rezulta din convorbirile purtate, ci doar a celor pentru care s-a incuviintat masura de supraveghere respectiva", explica judecatorii.Concluzia FJR in acest caz: Textul de lege propus nu are nicio legatura cu Directiva (UE) 2016/343, fiind mai degraba o masura care are ca scop impiedicarea constatarii savarsirii unor infractiuni si limitarea posibilitatilor strangerii de probe.