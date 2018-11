Ordonantele Guvernului pe Legile Justitiei, votate de deputati. Iordache, gesturi obscene: Mergem mai departe, vrem sa ne conducem noi

Scandal si gesturi obsecene facute de cei de la PSD, in aplauzele colegilor

MCV cere clar suspendarea implementarii Legilor Justitiei si a ordonantelor de urgenta

Ce prevad cele doua ordonante

Ziare.

com

Legea a intrunit 171 de voturi "pentru", 90 de voturi "contra" si 9 abtineri.De asemenea, a fost votata si OUG 92/2018, astfel incat judecatorii si procurorii vor putea fi eliberati din functie in cazul neindeplinirii "conditiei privind buna reputatie".Aceasta a intrunit 170 de voturi "pentru", 92 "contra" si 6 abtineri. Ambele proiecte merg acum la Senat, for decizional in aceste cazuri.In cadrul dezbaterilor din Camera Deputatilor, PNL si USR au solicitat respingerea OUG 90, mai ales dupa ce, marti, Comisia Europeana a publicat cel mai dur raport MCV de la instituirea mecanismului, acum 11 ani."Cred ca am gresit, trebuia sa facem o directie specializata care sa arate monstruozitatea sistemului. (...) Vom merge mai departe cu toata opozitia dvs. si cu toata Opozitia pe care Comisia Europeana si Parlamentul European s-a (sic!) pronuntat impotriva Romaniei. Este josnic din punctul dvs de vedre sa nu aparati Romania!Romania in acest moment este sub presiune pentru ca vrem sa fim independenti. Crem o tara independenta, sa ne conducem noi, ca Parlamentul sa fie cel care ia deciziii", a spus Florin Iordache nervos de la tribuna Camerei, in aplauzele colegilor de la PSD si ALDE.In drum spre locul sau, Iordache a facut si un gest obscen, cu ambele maini, catre colegii din Opozitie. Deputatul USR Stelian Ion a cerut cuvantul pentru a semnala ca exista un nou regulament al Camerei care prevede sanctiuni pentru asemenea atitudini."Presedintele sectiei speciale tocmai a proferat gesturi obsecene de la aceasta tribuna catre colegii parlamentari ai Romaniei, care nu se reprezinta singuri, care ii reprezinta pe zecile, sutele de mii de romani care i-au votat. Acele gesturi obsecene nu ni le aratti noua, ci romanilor pe care i-ati tratat cu gaze lacrimogene pe 10 august", a spus Stelian Ion.In replica, presedintele de sedinta social-democratul Eugen Nicolicea, a spus ca va respecta regulamentul cu strictete, dar nu in privinta gesturilor obsecene facute de Florin Iordache, ci in privinta luarilor de cuvant la explicarea votului, care nu i-ar fi permis lui Stelian Ion sa ia cuvantul. Apoi Nicolicea a taiat microfonul atat celor de la USR, cat si celor de la PNL care doreau sa ia cuvantul, pe motiv ca nu vorbesc la subiect sau au depasit timpul alocat.Dupa acest moment, presedintele USR Dan Barna a explicat, la Digi24, cum s-a vazut din sala reprezentatia lui Florin Iordache."Nu a fost nicio surpriza pentru ca toata interventia sa anterioara era demna de Nicolae Ceausescu in cele mai negre momente ale sale. A spus ca toata UE vrea sa se razbune si in acest context a venit si gestul. A fost adresat Romaniei, a aratat ca trateaza ca pe niste acareturi Romania si pe romani", a spus Barna.In schimb, la iesirea din plen, desi exista imagini clare cu gesturile facute de el, Florin Iordache a negat ca le-ar fi facut: "Vi se pare. Am mainile ridicate, care e problema?!", le-a spus el jurnalistilor care l-au pus sa explice gesturile nedemne pentru functia si locul in care se afla.Votul majoritatii PSD-ALDE din Camera Deputatilor vine la nici 24 de ore dupa ce Comisia Europeana a publicat un raport MCV de o duritate fara precedent. CE cere clar autoritatilor de la Bucuresti "sa suspende imediat implementarea Legilor Justitiei si a ordonantelor de urgenta pentru Legile Justitiei" si sa reia revizuirea lor "cu respectarea totala a recomandarile facute in raportul MCV si cele ale Comisiei de la Venetia si GRECO".Despre aceste cerinte ale Comisiei, Iordache a spus ca sunt anormale si politice, sustinand ca forma adoptata de Parlament si Guvern la aceste legi si ordonante au dus, de fapt, la ceea ce el numeste "justitie reala"."Criticile care ieri au fost aduse Romaniei sunt anormale, nu cred ca Parlamentul Romaniei trebuie tratat ca un Parlament de mana a doua. Au fost adoptate niste legi ale justitiei care fac o justitie reala si independenta. Nu exista nicaieri in lume o procedura ca niste legi intrate in vigoare sa se ceara printr-un astfel de raport sa fie abrogate. Credem ca Parlamentul Romaniei, atunci cand a adoptat aceste legi, a adoptat niste legi bune", a spus Iordache, la iesirea din sala de plen.Intrebat daca PSD va contesta raportul MCV, Iordache a zis ca a vorbit in acest sens cu ministrul Justitiei si ca atat la nivelul Guvernului, cat si al Parlamentului, se va face o analiza, "sa vedem daca sunt argumente juridice sau politice".Ordonanta pentru Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie a trecut de comisii si de Camera in forma dorita de Guvern, fiind respinse amendamente ale USR si UDMR.Florin Iordache a sustinut marti, in Comisia pe Legile Justitiei, ca expertii Comisiei de la Venetia ar fi spus ca este "exclus" ca PSD sa renunte la infiintarea sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie."Eu am spus-o la Venetia, ministrul Justitiei era langa mine si nu a spus nimic. Am spus ca este exclus. Am intrebat: 'La voi in tara exista o institutie nebuna ca DNA sa puna presiune pe magistrati? Nu'", a declarat, marti, deputatul Florin Iordache, la dezbaterile din Comisia speciala pentru Legile Justitiei.Guvernul a adoptat, pe 10 octombrie, ordonanta de urgenta pentru operationalizarea Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a explicat ca prin respectiva OUG dosarele de la DNA in care sunt investigati magistrati se vor muta la Ministerul Public. La DNA sunt aproximativ 300 de dosare in care sunt investigati magistrati.In ceea ce priveste OUG 92/2018, proiectul pentru aprobarea actului normativ al Executivului a fost adoptat, luni, cu amendamente, de comisia parlamentara pentru Legile Justitiei, condusa de Florin Iordache, deputat PSD.Astfel, Comisia parlamentara speciala a aprobat un amendament care introduce posibilitatea ca in cadrul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie sa functioneze, prin detasare, ofiteri sau agenti de politie judiciara, numiti pentru 3 ani, cu posibilitate de prelungire.De asemenea, Comisia parlamentara pentru Legile Justitiei a admis un amendament privind abrogarea din legea 304/2004 privind organizarea judiciara a auditarii externe a sistemului de repartizare aleatorie a cauzelor pe completuri de judecata.Abrogarea a fost propusa de Asociatia Magistratilor din Romania, de Forumul Judecatorilor din Romania, si votat in comisie de PSD si ALDE.O alta noutate introdusa in comisia Iordache prevede ca "ori de cate ori Codul de procedura penala sau alte legi speciale fac trimitere la 'procurorul ierarhic superior' in cazul infractiunilor de competenta Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, prin acesta se intelege procurorul sef al sectiei, inclusiv in cazul solutiilor dispuse anterior operationalizarii acesteia".La sedinta trecuta a fost introdus un nou criteriu de eliberare din functie a magistratilor, respectiv "neindeplinirea conditiei privind buna reputatie".