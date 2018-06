Parlamentul a modificat Codul Penal, dupa un simulacru de dezbatere de o ora. USR: De azi Romania e un rai al infractorilor (Video)

Filmul unui vot fara dezbatere si cu acuzatii grave de abuz

timpul de dezbatere pentru acest raport ce numara cateva sute de pagini sa fie doar de o ora

Amendamentele Opozitiei, respinse pe banda rulanta

Vot pe repede inainte in fluieraturile Opozitiei

PNL contesta la CCR

"De astazi Romania e un rai al infractorilor si am ajuns aici pentru ca sunt penali in functii publice", a spus deputatul USR Stelian Ion, de la tribuna, dupa vot, in huiduielile social-democratilor.De la PNL, deputatul Raluca Turcan a acuzat PSD ca de cand a ajuns la putere nu a fost interesat decat sa subjuge Justitia si a cerut parlamentarilor cinstiti de la orice partid sa voteze motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila. Propunerea sa a fost primita cu aceeasi atitudine de colegii de la Putere.Acum legea va fi trimisa spre promulgare presedintelui Iohannis, care poate sa o retrimita o singura data in Parlament si sa sesizeze Curtea Constitutionala. PNL a anuntat deja inainte de vot ca va sesiza CCR.Parlamentarii de la USR si PNL au acuzat ca PSD si ALDE au comis numeroase abuzuri pentru a pune pe ordinea de zi a sedintei de luni proiectul de modificare a Codului Penal.Printre neregulile sesizate se numara faptul ca avizul favorabil de la Comisia condusa de Florin Iordache a fost dat abia azi, dupa ce proiectul fusese pus pe agenda plenului Camerei. Cei de la PSD au trecut repede peste acuzatii."Mergem inainte pentru ca ne-am saturat de abuzuri", a spus Florin Iordache, dupa care a fost votat caCand cei din Opozitie au contestat ca nu pot fi dezbatute 330 de pagini intr-un timp atat de scurt, li s-a taiat microfonul.Doar cei de la PNL si USR si-au sustinut in plen amendamentele care nu au trecut in comisie, insa si de aceasta data au fost respinse pe bada rulanta. Ba chiar devenise asa o obisnuinta, incat presedintele de sedinta, social-democratul Gabriel Vlase, propus de Iohannis la sefia SIE, a si zis la un moment dat din greseala "respins" in loc sa dea startul votului pe unul dintre amendamente.Stelian Ion de la USR, membru si in Comisia condusa de Florin Iordache, a venit la tribuna imbracat in tricoul alb cu mesajul "Fara penali in functii publice".El a explicat si intr-o scurta postare pe Facebook inainte de inceputul votului ce inseamna daca vor fi votate aceste modificari."PSD&ALDE se pregatesc sa voteze modificarea Codului de Procedura Penala in regim de urgenta. Daca acest proiect va trece astazi de Camera Deputatilor, Romania va deveni raiul hotilor, violatorilor si criminalilor pentru ca legea pe care vor sa o adopte va face imposibila prinderea si condamnarea lor. Rusine!", a scris deputatul USR.La finalul orei de dezbatere a amendamentelor s-a pus punct si nu s-a mai prelungit timpul, dorind sa se dea startul la vot. Insa liderul minoritatilor, Varujan Pambuccian, a spus ca daca ar fi sa se voteze azi articol cu articol ar dura in jur de 6 ore, adica sedinta de plen s-ar incheia undeva la 2 noaptea.Pentru a scurta timpul, deputatii Puterii au cerut sa fie votate amendamentele in bloc. Dupa cateva minute de discutii, Vlase a anuntat ca se va vota in aceasta seara articol cu articol.Votul a mers in viteza, PSD si ALDE avand majoritate. Cei de la USR au opus singura rezistenta de care mai dispuneau intr-o astfel de situatie: au aplaudat ironic si au fluierat la fiecare articol votat de Putere.In putin peste o ora s-a reusit si votul pe articole, asa ca s-a trecut la votul final. Chiar atunci, sistemul de vot electronic a inceput sa dea rateuri, asa ca PNL a cerut sa fie vot nominal. Propunerea a fost insa respinsa.Cei de la PNL au anuntat deja ca vor sesiza la Curtea Constitutionala."PNL va contesta la CCR acest proiect de lege", a anuntat de la tribuna plenului Camerei Deputatilor, liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, inainte de inceperea dezbaterilor.In prealabil, PNL solicitase retrimiterea la comisia speciala pentru Legile Justitiei a proiectului pentru modificarea Codului de procedura penala, deoarece votul s-a incheiat cu cateva minute inaintea dezbaterilor, raportul nefiind inca tiparit si distribuit. Cererea de retrimitere la comisie a fost insa repinsa de parlamentarii din plen cu 75 voturi "pentru", 136 "impotriva" si 5 abtineri.