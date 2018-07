Pedepsele pentru coruptie, reduse la jumatate daca se achita prejudiciul. Pentru toti vinovatii, indiferent de cine plateste

Ziare.

Potrivit modificarilor adoptate de comisie, "daca infractiunile prevazute la art. 295 si 297-300 au produs un prejudiciu material, iar faptuitorul acopera integral prejudiciul cauzat, in cursul urmaririi penale sau al judecatii, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti, limitele prevazute la alin. (2) se reduc la jumatate. Dispozitiile alin. (3) se aplica tuturor persoanelor care au comis impreuna una dintre faptele prevazute de alin. (1), indiferent daca plata a fost efectuata doar de unul sau o parte dintre acestia".Modificarile se adauga astfel primelor doua alineate ale articolului 308: " (1) Dispozitiile art. 289-292, 295, 297-300 si art. 304 privitoare la functionarii publici se aplica in mod corespunzator si faptelor savarsite de catre sau in legatura cu persoanele care exercita, permanent ori temporar, cu sau fara o remuneratie, o insarcinare de orice natura in serviciul unei persoane fizice prevazute la art. 175 alin. (2) ori in cadrul oricarei persoane juridice. (2) In acest caz, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime".Articolul 295 se refera la delapidare, art. 297 la abuz in serviciu, art. 299 la folosirea abuziva a functiei in scop sexual, iar art. 300 la uzurparea functiei. C omisia a abrogat luni articolul 298 referitor la neglijenta in serviciu. Conform articolului 175, alineatul 2, este considerata functionar public, in sensul legii penale, persoana care exercita un serviciu de interes public pentru care a fost investita de autoritatile publice sau care este supusa controlului ori supravegherii acestora cu privire la indeplinirea respectivului serviciu public.