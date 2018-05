Semnal de alarma dat de studentii de la Drept: Schimbarile la Coduri promoveaza o politica penala in beneficiul suspectilor

Discutiile din Comisia Iordache

"Constatam cu teama pentru viitorul acestei tari ca se promoveaza o politica penala in beneficiul suspectilor, inculpatilor si condamnatilor, persoane care, prin faptele antisociale comise, au adus atingere unor valori sociale fundamentale ocrotite de legea penala.De asemenea, se urmareste blocarea activitatii organelor de urmarire penala si vulnerabilizarea persoanelor vatamate in procesul penal", arata ASD, intr-o postare pe Facebook.Comisia speciala pentru Legile Justitiei, condusa de Florin Iordache, se reuneste, miercuri, pentru a dezbate modificarea Codului Penal, a Codului de Procedura Penala, dar si a Codului de Procedura Civila, sedinta fiind programata sa inceapa la ora 12:00.Potrivit ASD, justitia penala inseamna, in primul rand, garantarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei vatamate, cea pentru care norma de drept penal reprezinta singurul si cel mai important instrument de protectie.‍‍‍‍‍‍Fata de propunerile de modificare ale Codului Penal si ale Codului de Procedura Penala, Asociatia Studentilor in Drept "se arata profund ingrijorata de modul in care este tratata politica penala a statului, cu implicatii grave asupra intregii societati si a ordinii si pacii sociale.‍‍‍‍‍‍"Studentii au prezentat o serie de modificari ale Codurilor care sunt formulate fie cu incalcarea dispozitiilor actelor internationale la care Romania este parte, fie cu nesocotirea elementelor fundamentale de drept penal si procesual penal.‍‍‍‍‍‍ ‍‍I.S.