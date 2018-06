CSM intervine in razboiul Toader-Iohannis pe numirea/revocarea procurorilor-sefi. Vrea un rol mult mai important in procedura

Propunerea CSM

Cum ar fi modificat Statutul magistratilor

Ziare.

com

Sectia pentru procurori din CSM a avut in vedere Decizia CCR 358/2018 prin care a constatat existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre ministrul Justitiei si presedintele Klaus Iohannis, generat de refuzul sefului statului de a da curs propunerii de revocare din functie a procurorului-sef al DNA. CCR a stabilit ca, pentru solutionarea acestui conflict, presedintele urmeaza sa emita decretul de revocare din functie a Laurei Kovesi.Klaus Iohannis a ridicat mai multe intrebari, dand de inteles ca atributiile sale ar fi reduse in urma deciziei CCR: "Avem un nou superministru al Justitiei care decide si presedintele executa fara sa se tina seama de avizul CSM-ului? De unde vine urmatoarea intrebare: Ce mai este CSM-ul? Cum poate sa garanteze independenta Justitiei daca nici nu mai conteaza in procedura de demitere a unui procuror sef". Ce propune Sectia pentru procurori din CSM: Numirile sefilor marilor parchete sa se faca de catre presedintele Romaniei, la propunerea Sectiei pentru procurori, cu avizul ministrului Justitiei.In prezent, numirile se fac de presedintele Romaniei, la propunerea ministrului Justitiei, si cual Sectiei pentru procurori din CSM.In masura in care se apreciaza ca, totusi, propunerea de selectie in aceste functii trebuie sa ramana atributul ministrului Justitiei, Sectia pentru procurori vine cu ideea ca urmatoare: procurorii sefi sa fie numiti de presedintele Romaniei, la propunerea ministrului Justitiei,(obligatoriu - n.red.) al Sectiei pentru procurori din CSM."In ambele cazuri, Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturiiprin dispozitiile art. 133 alin. (1) din Constitutia Romaniei", arata sursa citata.Sectia pentru procurori a CSM a propus modificarea dispozitiilor art. 54 alin. (1) si (4) din Legea nr.303/2004, dupa cum urmeaza:"Art. 54.- (1) Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, prim-adjunctul si adjunctul acestuia, procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, adjunctii acestuia, procurorii sefi de sectie ai acestor parchete, precum si procurorul sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si adjunctii acestuia,dintre procurorii care au o vechime minima de 10 ani in functia de judecator sau procuror, pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data.(...)(4) Revocarea procurorilor din functiile de conducere prevazute la alin. (1) se faceSectia pentru procurori se poate sesiza din oficiu, la cererea adunarii generale sau, dupa caz, a procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ori a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie ori al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, pentru motivele prevazute la art. 51 alin. (2) care se aplica in mod corespunzator."In masura in care se apreciaza ca, totusi, propunerea de selectie in aceste functii trebuie sa ramana atributul ministrului Justitiei, Sectia pentru procurori a propus modificarea normei mai sus mentionata, dupa cum urmeaza:"Art. 54.- (1) Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, prim-adjunctul si adjunctul acestuia, procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, adjunctii acestuia, procurorii sefi de sectie ai acestor parchete, precum si procurorul sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si adjunctii acestuia,dintre procurorii care au o vechime minima de 10 ani in functia de judecator sau procuror, pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data.(...)(4) Revocarea procurorilor din functiile de conducere prevazute la alin. (1) se face de catre presedintele Romaniei, la propunerea ministrului Justitiei, care se poate sesiza din oficiu, la cererea adunarii generale sau, dupa caz, a procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ori a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie ori al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, cu avizul conform al Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, pentru motivele prevazute la art. 51 alin. (2) care se aplica in mod corespunzator."