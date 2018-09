Cum ii soptea Florin Iordache secretarului de stat din MJ ce sa zica in Comisia Juridica: De revizuire sa spui! (Video)

Tema: OUG 6/2016

"Legiuitorul poate reglementa protocoalele"

Despre revizuirea sentintelor

Dragnea: Va fi picata

Toader, despre revizuiri

Vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache, i-a dat mai multe indicatii judecatoarei Mariana Mot, secretar de stat in Ministerul Justitiei. Potrivit inregistrarii sedintei Comisiei Juridice, parlamentarul i-a suflat, in momentele cheie, ideile prezentarii.Mot a fost adusa in Ministerul Justitiei de catre Florin Iordache. Ea a fost mentinuta in institutie de Tudorel Toader, in ciuda unor critici din sistemul judiciar, deoarece in baza unei decizii CCR magistratii nu mai pot ocupa functii in Executiv.Mariana Mot este mama fostului deputat PSD Emil Mot, actual primar al orasului Slatina. Emil Mot a ajuns deputat PSD in 2012, gratie baronului PSD Olt, Paul Stanescu, in prezent vicepremier. Pe de alta parte, mass-media a dezvaluit ca Mariana Mot ar fi nasa lui Judecator, unul dintre baietii interlopului Bercea Mondial.In sedinta Comisiei Juridice, magistratul Mariana Mot prezenta punctul de vedere al Ministerului Justitiei cu privire la ordonanta de urgenta a Guvernului nr.6/2016 privind unele masuri pentru punerea in executare a mandatelor de supraveghere tehnica dispuse in procesul penal.Inca de la inceputul prezentarii, atunci cand Mot a amintit de protocoalele de colaborare cu SRI, care vizau folosirea infrastructurii Serviciului de catre procurori, Iordache ii sopteste ca acestea "adauga la lege". "Adaugand la lege", confirma secretarul de stat.Inregistrarea este pe site-ul Camerei Deputatilor, de la minutul 24. Apreciem ca legiutorul poate reglementa cu privire la protocoalele de colaboare instituite conform alineatului 2 pe care l-am citit. Poate institui o norma juridica, prin care daca aprecia ca aceste protocoale de cooperare au fost incheiate in frauda legii, sau cu nerespectarea legii, sa le declare nule sau anulate, sa le anuleze, cu efecte juridice diferite. Stiut fiind ca, din punct de vedere juridic, anularea unui act juridic lipseste de efecte pentru viitor, iar constatarea nulitatii produce efecte retroactiv de la data incheierii actului....Si probele obtinute, automat.Prin urmare, daca se declara aceste protocoale de cooperare, prevazute la alineatul 2, ca fiind nule, sau se dispune anularea lor, si probele obtinute in aceste texte sau in protocoale, probabil detaliat, nu stiu ce cuprind aceste protocoale, concret, legiutorul poate sa dispuna si care este soarta acestor probe. Respectiv: ca ele sunt nule sau ...Teoretic asa ar trebui sa fie, nule.Probele obtinute prin mijloace nelegale...avem un text, mai pe la 200 si ceva, care spune ca sunt nule....Si de revizuire sa spui.Dupa ce legiuitorul poate sa intervina legislativ in sensul acesta, apreciez ca din punct de vedere al tehnicii legislative, poate lamuri soarta cauzelor in care au fost folosite astfel de probe obtinute in modalitatea pe care am discuta-o mai inainte.Discutia este intrerupta, presedidntele Comisiei, Eugen Nicolicea, are o discutie cu reprezentantul Ministerului Public. Mariana Mot reia cuvantul de la minutul 40, potrivit inregistrarii de pe site-ul Camerei Deputatilor.Cred ca voi putea sa aduc si in forma scrisa observatiile. Vreau sa mai fac doua simple precizari. Vorbeam despre posibilitatile pe care le are legiuitorul in situatia in care va adopta o solutie de a fi declarate nule sau anulabile protocoalele, precum si probele obtinute in mod nelegal, in consecinta.Nu apreciez eu ca sunt obtinute legal sau nelegal. De principiu vorbind. Ar putea legiuitorul sa instituie un nou temei de revizuire. La articolul 453 Cod Procedura Penala astfel incat sa dea eficienta pana la capat, daca s-ar merge pe aceasta idee a constatarii nulitatii. Sa dea eficienta pana la capat normei juridice, pentru transpunerea in practica in cazul cauzelor in care au fost folosite astfel de probe sau au fost folosite mijloace de proba care ar intra sub incidenta unei eventuale nelegalitati sau nulitati.Adica adaugarea unui nou temei de revizuire, dupa litera f), de la 453, Cod Procedura Penala, o noua litera g), care sa reglementeze aceasta situatie. Ca si caz, nou, repet, de temei de revizuire.Liviu Dragnea anunta in 10 septembrie ca, "cel tarziu saptamana viitoare", ordonanta Guvernului Ciolos privind mandatele de supraveghere tehnica "va fi picata" in Camera."Cel mai tarziu saptamana viitoare, ordonanta respectiva (OUG nr. 6/2016 - n.red.) va fi picata in Camera Deputatilor.Nu numai atat, lucram acum in legea de respingere a ordonantei sa punem si ceea ce trebuie sa se intample cu efectele pe care le-a produs", a spus Dragnea.Referitor la aceasta ordonanta, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat in 11 septembrie ca in Parlament se afla un proiect de lege care analizeaza aceasta OUG, iar daca ea va fi respinsa, toate probele administrate in baza echipelor mixte vor fi revizuite."Daca respingi ordonanta, e echivalentul unei modificari substantiale printr-o alta ordonanta de urgenta. E important ca legiuitorul sa stabileasca ce se intampla cu efectele juridice (...) Daca pica ordonanta, legea trebuie promulgata de presedinte si produce efecte de la 3 zile de la publicarea in Monitorul Oficial.Posibil ca presedintele sa o atace la CCR. Se respinge ordonanta, legiuitorul trebuie sa spuna ce se intampla cu efectele juridice pe care ordonanta le-a produs. Daca legiuitorul spune ca se mentin efectele... dar daca le anuleaza, atunci toate probele solutionate prin echipe mixte vor fi supuse revizuirii", a declarat Toader.