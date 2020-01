Detalii nestiute din spatele OUG 13: Scutea dezvaluie ca Haineala a propus pragul de 200.000 de lei, care il scapa pe Dragnea

Despre termenul de 10 zile

Pragul de 200.000 de lei

Ziare.

com

Gabriela Scutea a fost secretar de stat in Ministerul Justitiei, in perioada in care a fost promovata si adoptata OUG 13. Ea a fost numita de fostul ministru al Justitiei din Cabinetul Ciolos, Raluca Pruna, incepand cu data de 1 februarie 2016, pentru un termen de un an. Din aceasta pozitie, Scutea coordona Directia elaborare Acte Normative.Procurorul sustine intr-un interviu acordat justnews.ro ca termenul de zece zile pentru intrarea in vigoare a OUG 13/2017 a fost propus de Alina Barbu, specialist in drept penal de la Directia Elaborare Acte Normative din cadrul ministerului. Aceasta ar fi propus initial 20 de zile, insa Florin Iordache ar fi cerut intrarea OUG in vigoare mai repede, astfel ca au ramas 10 zile in actul final. Decizia s-a luat dupa o discutie in trei: Scutea, Barbu si Iordache."Da, doamna Barbu a zis:si i-a prezentat ministrului niste argumente. Nu mai stiu daca in acel moment domnul ministru nu a zis ceva de genulEu i-am explicat ca nu putem, ca termenele sunt pe lege, ca trebuie sa te raportezi la Cod, ca trebuia sa fie un termen. Iar ministrul a spus:Am mai ajuns la un moment dat la o discutie intre doi decidenti, in care am zis:. Asta a fost tot ce are legatura cu paternitatea termenului de 10 zile."Intrebata daca a semnat avize pentru OUG 13/2017, Scutea a declarat: "Am semnat hartii in care prezentam inoportunitatea demersului, cu multe argumente."Scutea a facut precizari si cu privire la introducerea pragului de 200.000 de lei pentru incriminarea infractiunii de abuz in serviciu. Daca ar fi intrat in vigoare aceasta modificare legislativa, fostul lider PSD, Liviu Dragnea, ar fi scapat de acuzatiile din dosarul Angajarilor fictive, deoarece acolo prejudiciul era calculat la 108.000 de lei.Potrivit acesteia, pragul de 200.000 de lei ar fi fost propus de procurorul Oana Schmidt Haineala, care acum candideaza pentru functia de adjunct DIICOT. Haineala fusese numita secretar de stat la MJ, dupa ce anterior ocupase functia de consilier in MJ. Schmidt-Haineala a fost revocata de la MJ in 2017, in contextul scandalului OUG 13, la cererea procurorului general Augustin Lazar.Acest prag era prevazut in legislatia europeana, cu privire la infractiunile contra intereselor financiare," sustine Scutea.," raspunde Gabriela Scutea.