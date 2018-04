Efecte ale propunerilor de modificare a Codurilor Penale: hotii si pedofilii nu vor mai putea fi arestati preventiv

Care este propunerea problema

Reducerea categoriilor de infractiuni pentru care se poate dispune arestarea preventiva (spre exemplu, nu se va putea dispune arestarea preventiva pentru infractiuni precum: agresiunea sexuala, actul sexual cu un minor, coruperea sexuala a minorilor, racolarea minorilor in scopuri sexuale, furt, furt calificat, inselaciune, abuz in serviciu, delapidare, represiune nedreapta, cercetare abuziva, supunerea la rele tratamente, spalarea de bani s.a.)

Inregistrarile camerelor se supraveghere nu mai sunt probe

imposibilitatea folosirii inregistrarilor facute de alte persoane privind propriile lor convorbiri, ori a altor inregistrari legal efectuate (cum ar fi cele prin camerele de supraveghere din spatii publice)

Denuntul doar in 6 luni!

Instituirea conditiei ca, in situatiile in care legea penala prevede o consecinta favorabila pentru denuntator, denuntul sa fie formulat intr-un anume termen pentru ca aceste consecinte sa se produca, in conditiile in care o serie de infractiuni grave ar ramane, in lipsa acestor acte de sesizare, necunoscute

Dosarele de omor cu autor necunsocut, clasate dupa 1 an

o ancheta este clasata daca faptuitorul nu este identificat timp de un an de la inceperea in rem a urmaririi penale

Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a identificat mai multe lacune grave care apar in propunerile de modificare a Codurilor Penale facute inPotrivit acestuia, una din cele mai grave este cea privind arestarea preventiva a persoanelor cercetate pentru agresiuni sexuale, actele sexuale cu minori, coruperea sexuala a minorilor sau racolarea minorilor in scopuri sexuale. Acestia nu mai pot fi arestati preventiv daca modificarile ar intra in vigoare. In contextul in care Romania se confrunta cu un numar mare de agresiuni sexuale asupra minorilor, unul dintre cele mai mediatizate cazuri fiind cel al agentului de politie Eugen Stan, acuzat de agresiune sexuala.", arata procurorul general care sunt hibele propunerilor.Practic, prin propunerile facute de PSD-ALDE in Comisia Iordache, din cazurile in care se impune arestarea preventiva dispar infractiunile enumerate de Augustin Lazar.Este vorba de propunerea, potrivit careia articolul 223, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins: " (2) Măsura arestării preventive a inculpatului poate fi luată si dacă din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că acesta a săvârșit o infracțiune intenționată contra vieții, o infracțiune prin care s-a cauzat vătămarea corporala sau moartea unei persoane, o infracțiune contra securității naționale prevăzută de Codul penal si alte legi speciale, o infracțiune de corupție, o infracțiune de trafic de stupefiante, trafic de arme, trafic de persoane, de terorism si care vizează acte de terorism, falsificare de monede ori alte valori, șantaj, viol, lipsire de libertate, ultraj, ultraj judiciar sau o altă infracțiune comisă cu violență si, cumulativ, pe baza evaluării gravității faptei, a modului si a circumstanțelor de comitere a acesteia, a anturajului si a mediului din care acesta provine, a antecedentelor penale si a altor împrejurări privitoare la persoana acestuia, se constata ca privarea sa de libertate este absolut necesara pentru înlăturarea unei stări de pericol concret pentru ordinea publica".Lazar mai arata si o alta hiba: "".Este vorba de abrogarea alineatului 3 din articolul 139, propusa in Comisia Iordache."Inregistrarile prevazute in prezentul capitol, efectuate de parti sau de alte persoane, constituie mijloace de proba cand privesc propriile convorbiri sau comunicari pe care le-au purtat cu tertii. Orice alte inregistrari pot constitui mijloace de proba daca nu sunt interzise de lege".Unul dintre cele mai recente si cunoscute cazuri in care cineva a fost prins in baza camerelor video este cel al agresoarei de la metrou.O alta hiba majora aratata de Augustin Lazar este cel potrivit caruia denuntul trebuie facut intr-un termen de 6 luni dupa ce a luat cunostinta de savarsirea infractiunii, altfel denuntatorul nu beneficiaza de consecinte favorabile.", arata Lazar.Prevederea propusa de Comisia Iordache: Pentru ca o persoana sa beneficieze de dispozitiile referitoare la reducerea limitelor de pedeapsa, denuntul trebuie sa fie depus intr-un termen de maxim 6 luni de la data la care persoana a luat cunostinta de savarsirea infractiunii.Augustin Lazar a mai atras atentia asupra prevederii potrivit careiaPractic, anchetele in cazuri grave, de omor sau de talharie, care ar fi cu autor necunoscut, ar fi inchise dupa 1 an de la deschiderea lor, daca nu este gasit autorul in acest timp.Recent, Seful Serviciului Omoruri din Politia Capitalei, Radu Gavris, declara, intr-un interviu pentru Ziare.com, ca "in 24 de ani s-au adunat 90 de dosare cu autor necunoscut, nu sunt multe. Inca lucram la ele si am avut si rezultate. (...) Am avut dosare din '97-'98 solutionate, cu autori condamnati". Sansa sa se faca dreptate in astfel de cazuri ar fi zero, daca s-ar pune in practica propunerea de modificare.Este vorba de prevederea Comisiei Iordache, privind Inceperea urmaririi penale: "In toate celelalte situatii, altele decat cele mentionate la alin. (1) organul de urmarire penala dispune inceperea urmaririi penale cu privire la fapta. In termen de maxim 1 an de la data inceperii urmaririi penale cu privire la fapta organul de urmarire penala este obligat sa procedeze fie la inceperea urmaririi penale cu privire la persoana, daca sunt indeplinite conditiile legale pentru a dispune aceasta masura, fie la clasarea cauzei"