Iordache, despre gestul obscen: Cand mana are un anumit parcurs poate fi interpretat in vreun fel?

Deputatul USR Iulian Bulai i-a cerut vicepresedintelui Camerei Deputatilor, Florin Iordache (PSD), in sedinta Biroului Permanent al Camerei Deputatilor din 14 noiembrie, sa ceara scuze pentru ca le-a aratat degetele mijlocii deputatilor din Opozitie."O rugaminte, ca la urmatorul plen, dumneavoastra personal sa va cereti scuze fata de colegii pe care i-ati insultat astazi prin gestul dumneavoastra", i-a spus deputatul Bulai lui Iordache, potrivit stenogramei sedintei.Social-democratul a raspuns ca gestul sau nu a fost obscen."Vreau sa va spun asa: in momentul in care am plecat de la tribuna, am facut un gest care din punctul meu de vedere nu trebuie interpretat ca o insulta sau ca un gest obscen la adresa vreunui coleg, ca nu aveam nicio problema", a declarat Iordache."Glumiti acum! Aveti o interpretare noua a ce inseamna un gest obscen?!", i-a replicat Bulai.Iordache a spus ca ce-a avut de spus a spus "pe gura" si nu avea nevoie de semne."Domnule coleg, credeti dumneavoastra ca momentul in care mana are un anumit parcurs prin camera poate fi interpretat in vreun anumit fel? Ca eu nu am avut nici un fel de..., ce am avut de spus, v-am spus pe gura", a precizat el.Deputatul USR i-a spus ca gestul sau a fost filmat de presa: "Sunteti inregistrat, domnule presedinte, ca ati aratat niste gesturi obscene"."Bun, domnule coleg, mi-ati cerut un punct de vedere? V-am raspuns, trecem mai departe", a inchis Iordache discutia.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, referitor la gesturile obscene aratate de Florin Iordache in plenul Camerei Deputatilor, ca nu i-au placut, dar poate s-a inspirat din opinia presedintelui Klaus Iohannis despre placute jignitoare la adresa PSD, cu care s-a plimbat un roman in vara. Dragnea a facut referire la dezbaterea indelungata din spatiul public, dupa ce un roman a intrat in tara, in urma cu cateva luni, cu o masina inmatriculata peste hotare cu numerele M...E PSD. Florin Iordache a aratat degetul mijlociu in plenul Camerei Deputatilor de miercurea trecuta. Acesta a evitat sa comenteze gestul din plenul Parlamentului, unde a ridicat degetele mijlocii de la ambele maini, spunand doar ca ... "vi s-a parut. E un punct de vedere".Ulterior, niste protestatari i-au vandalizat garajul si poarta