Iordache sustine ca nu conteaza sesizarea Comisiei de la Venetia pe Legile Justitiei: Trebuie sa vada ce a spus CCR

Ziare.

com

Intrebat cum vede aceasta sesizare a Comisiei de la Venetia si daca crede ca este oportuna, Florin Iordache a raspuns: "Atata timp cat avem cel putin pe doua legi faptul ca CCR a stabilit ca acele legi sunt constitutionale , e un demers politicianist pe care l-a facut PNL.Partidul National Liberal, atata timp cat a pierdut in tara, duce aceasta lupta externa si au solicitat chiar mai mult, monitorizarea Romaniei pe Legile Justitiei si pe ceea ce se intampla in Romania, care din punctul meu de vedere nu este in regula.In ceea ce priveste aceasta solicitare pe care o va face APCE catre Comisia de la Venetia, din punctul meu de vedere nu poate avea niciun fel de efect, pentru ca si Comisia de la Venetia inainte de toate trebuie sa vada punctele de vedere exprimate cel putin de doua ori in acest moment de catre Curtea Constitutionala".Chestionat daca va trimite un punct de vedere catre Comisia de la Venetia pe aceasta tema, Iordache a replicat: "Daca ne solicita, fara indoiala vom trimite, dar, repet, atata timp cat s-a constatat ca aceste legi sunt constitutionale, atata timp cat s-a constatat ca aceste legi, prin modul prin care au fost adoptate si prin articolele care modifica, nu aduc in niciun fel atingere independentei Justitiei, din punctul meu de vedere si Comisia de la Venetia nu va avea ce sa faca decat sa constate ca e un demers normal pe care Parlamentul Romaniei in final l-a adoptat".Comisia de Monitorizare a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) a aprobat solicitarea PNL de sesizare a Comisiei de la Venetia pentru exprimarea unui punct de vedere cu privire la modificarile Legilor Justitiei propuse de PSD si ALDE.Amintim ca CCR a admis pe 19 aprilie, mai multe sesizari ale PNL, USR si ICCJ privind neconstitutionalitatea unor articole din actul normativ ce modifica Legea 303/2004 , privind statutul magistratilor, drept urmare legea urmand sa se reintoarca in Parlament.Prin urmare, dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale din Legea pentru modificarea si completarea Legii nr.303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor urmeaza sa fie reexaminate pentru punerea lor de acord cu decizia Curtii Constitutionale.