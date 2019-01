Florin Piersic, suparat pe jurnalisti: Va folositi de mine, de ziua mea, ca sa va manifestati antipatiile politice?

Spectacolul

"Stau si ma intreb de ce s-a schimbat lumea atat de in rau... Aflu din ziare ca mi se pregateste de catre primaria Cluj o sarbatorire la 83, de 28.000 euro, sau de 130.000 lei,. Nu se mai satura ziarele de stiriDomnilor ziaristi, ori nu sunteti corect informati, ori sunteti rauvoitori si manipulati ordinar cititorii. Tot ce se va intampla in ziua de 26 seara, la 18.30, este ca ma voi intalni cu cativa prieteni la CinematografulLa aceasta intalnire, fiind intrare libera, poate veni oricine are bucuria sa ne intalnim, sa povestim.Nu ratati nicio ocazie sa aruncati cu noroi... Va folositi de mine, de ziua mea, ca sa va manifestati antipatiile politice?! Ce pacat!", a scris Florin Piersic, pe Facebook.La spectacolul intitulat "Pe cararile vietii... cu Florin Piersic" au fost deja rezervate toate cele peste 700 de locuri din sala. Evenimentul va avea loc sambata, 26 ianuarie 2019, la Cinematograful "Florin Piersic", incepand cu ora 18:30.Florin Piersic s-a nascut in 27 ianuarie 1936 la Cluj-Napoca, fiind unul dintre cei mai mari actori ai Romaniei.La doi ani dupa absolvire, Florin Piersic a debutat pe scena Teatrului National din Bucuresti.Debutul cinematografic s-a produs cu filmul "Ciulinii Baraganului" din 1957, interpretand rolul lui Tanase. Si-a evidentiat talentul in ceea ce priveste filmele istorice in "Neamul Soimarestilor" si apoi a jucat in filmul care l-a facut cunoscut "De-as fi Harap Alb". Printre rolurile sale celebre din filme s-au numarat haiducul Saptecai, haiducul Grigore Pintea si Margelatu. A avut si continua sa aiba o bogata activitate teatrala pe scenele teatrelor romanesti.In 26 ianuarie 2011, cinematograful "Republica" din Cluj-Napoca a fost redenumit "Florin Piersic". De-a lungul timpului, actorul clujean a primit titlul de cetatean de onoare al mai multor orase: Cluj-Napoca, Bucuresti, Bacau, Caracal, Sighet, Suceava, Baia Mare, Oradea, Galati.