Florin Prunea pleaca de la Dinamo: De cand nu si-a mai primit salariul

Contractul sau expira la jumatatea lunii iunie, iar sansele sa continue sunt foarte mici."Nu cred ca raman la Dinamo, imi expira contractul pe 16 iunie. Ma vad continuand doar in anumite conditii, cele pe care le-am pus si cand am venit", a anuntat Prunea la Telekom Sport Managerul general al "cainilor" dezvaluie ca nu si-a primit salariul din luna septembrie a anului trecut, insa e increzator ca in cele din urma o sa-si ia banii."Sunt restante destul de mari nu numai catre jucatori, ci si catre furnizori. Situatia nu e una grozava. Eu nu mi-am luat salariul din septembrie. Ma intreaba si nevasta-mea: bai baiatule, dar tu, "intrari", nimic? Totul se leaga de primirea licentei. Eu am incredere ca daca nu se vor gasi solutii, tot Negoita va face o infuzie de capital si va da banii. Pana la urma, eu o sa imi iau banii. E un contract de munca si stiti foarte bine ca pe unde am fost nu am plecat fara sa imi incasez drepturile financiare", a adaugat Prunea.Florin Prunea se afla la Dinamo din luna iunie a anului trecut.