Florin Prunea, reactie dura dupa meciul CFR Cluj - Dinamo. Cere excluderea pe viata din arbitraj a lui Chivulete

Ziare.

com

Fostul mare portar de nationala a criticat in termeni extrem de duri maniera de arbitraj a lui Andrei Chivulete, pe care il va cere exclus din arbitraj pe viata dupa acest meci:"Ne simtim ca dupa o executie in direct a lui Dinamo! Am avut penalti clar in prima repriza si ni s-a dictat un penalti pentru o cadere de calciu. Asa ceva rar mi-a fost dat sa vad. De maine, daca baiatul asta mai arbitreaza, inseamna ca exista alte interese. Repet, nu vrem sa fie suspendat. Vom cere scoaterea definitiva a lui Chivulete din arbitraj! A fost viciere clara de rezultat! Faze asemanatoare judecate total diferit. Bai, nea Chivulete, strici munca baietilor! Nu e in regula. Jucatorii imi spuneau ca ii tot ameninta ca le da penalti.Asta e maniera de arbitraj de pe vremuri. Sunt de mult timp si eu in fotbal, vad anumite lucruri! Daca observatorul ii acorda nota de trecere inseamna ca a fost cu premeditare", a fost reactia nervoasa a lui Prunea, la emisiunea GSP Live.Citeste si:Pentru Dinamo, momentan ramasa fara antrenor dupa infarctul suferit de Eugen Neagoe in partida cu CSU Craiova, antrenata sambata pe banca de secundul Moga, va urma un meci in runda viitoare acasa cu Academica Clinceni.D.A.