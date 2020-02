Prunea, condamnat la 9 luni de inchisoare cu suspendare? Iata ce spune presedintele lui Dinamo

Ziare.

Anuntul a fost facut de publicatia Newsweek , insa e negat de Prunea.Conform sursei citate, oficialul lui Dinamo are o perioada de probatiune de doi ani."Nu este adevarat ca am fost condamnat la 9 luni de inchisoare cu suspendare. Cum sa imi dea 9 luni pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice. Nu este nimic adevarat", a spus Prunea pentru Fanatik Prunea (52 de ani) a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti pe 19 iunie 2019 pentru savarsirea infractiunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante.In rechizitoriu, procurorul a prezentat faptul ca, la data de 17 decembrie 2018, in jurul orei 2.00 noaptea, Prunea a condus baut un autoturism marca Mercedes Benz pe o strada din Bucuresti.In urma prelevarii mostrelor de sange la INML, s-a stabilit ca inculpatul avea o alcoolemie de 1,40 gr. la mie la, ora 03.00.