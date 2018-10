Guvernul a gasit 50 de milioane de euro pe care sa-i imparta anual celor care vor sa faca filme in Romania

Ziare.

"Un alt program guvernamental ajuns in etapa de aplicare este cel prin care sustinem sectorul cinematografic. Chiar de maine producatorii de film pot aplica pentru obtinerea unor. Este, care beneficiaza de un buget anual de 50 de milioane de euro", a declarat Dancila, joi, la Palatul Victoria.Potrivit sefei Guvernului, se urmareste stimularea productiei de filme, incurajarea initiativei private in domeniile creatiei, finantarii productiei si distribuirii filmelor romanesti sau realizate cu participare romaneasca."Prin acest instrument, promovam in An Centenar identitatea culturala nationala prin realizarea filmelor cinematografice si promovarea valorilor romanesti in circuitul mondial. Ajutorul de stat, iar aceasta finantare se va putea acoperi pana la 45% din cheltuielile eligibile pentru productia de filme realizate in Romania si care promoveaza tara noastra, respectiv de pana la 35% din totalul cheltuielilor eligibile pentru dezvoltarea proiectelor de film si productiei de film in Romania", a precizat Dancila.Premierul a subliniat ca proiectele vor fi selectate de "o comisie alcatuita din profesionisti romani si straini"."Romania trebuie promovata si cunoscuta in lume prin valorile, istoria si traditiile sale", a afirmat prim-ministrul.Comisia care va selecta proiectele este formata din Adrian Titieni, actor si presedinte onorific al UNATC, Dan Pita, regizor si scenarist, Sterian Alexandru, operator imagine film si doctor in cinematografie, Stan McCoy, presedinte Motion Picture Association, si Kevin Dillon, actor de la Hollywood, potrivit documentelor publicate pe site-ul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza.