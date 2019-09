Primele plati pentru castigatorii Start-Up Nation 2018 vor fi facute saptamana viitoare

Ziare.

"Saptamana viitoare incep primele plati, deja s-au deschis liniile de finantare, au primit bani agentiile regionale. Cred ca sunt peste 200 de cereri de decont depuse. Avem banii pentru ele", a spus ministrul.Referitor la editia pentru anul urmator, conform programului propus, in septembrie si octombrie vor fi dezbateri privind noile proceduri si publicarea lor."Apoi dam drumul la program. Obligatoriu avem nevoie de rectificarea bugetara sa putem porni efectiv programul, sa avem credite de angajament. In functie de acest moment stim cand va incepe programul. Intentia mea este sa fie pe modelul de anul trecut, sa terminam Start-Up Nation 2018, sa dam drumul la 2019", a continuat Oprea.Potrivit acestuia, ministerul va tine cont de toate opiniile primite de la antreprenori pe Facebook."Am primit pe Facebook si critici, si propuneri, tinem cont de toate, le adunam, le punem intr-un material, le discutam si apoi decidem cu arata 2019 ca si program", a mai spus oficialul guvernamental.Ministrul a vizitat, la finele acestei saptamani, cateva firme de succes dezvoltate prin programul Start-Up Nation in judetul Prahova.Aplicatia pentru inscrierea in programul Start-Up Nation 2018 a fost deschisa pe 27 decembrie 2018.Statul isi propune sa finanteze 10.000 de firme prin acest program. Alocatia financiara nerambursabila, de maximum 200.000 lei/beneficiar, poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societatile neplatitoare) aferente proiectului.Pot beneficia de prevederile Programului Start-Up Nation 2018 societatile infiintate dupa data de 30 ianuarie 2017, care activeaza in domeniul productiei, industriilor creative, serviciilor si comertului.Pentru a participa la program, societatile trebuie sa creeze cel putin un loc de munca avand norma intreaga pe perioada nedeterminata si sa mentina locul de munca ocupat cel putin doi ani dupa finalizarea implementarii proiectului.