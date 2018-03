Cum se pregateste Romania sa piarda chiar si banii europeni care nu au nevoie de proiecte. Cazul APIA

Ziare.

Ironia sortii, un an mai tarziu, acelasi Petre Daea are toate sansele sa fie "repetentul" Europei din cauza ca statul roman are perspectiva clara a pierdrii fondurile europene destinate agricultorilor romani.Mentiune esentiala: nu e vorba de-a pierde banii europeni care au nevoie de proiecte, ci de platile directe, care nu presupun nicio bataie de cap a autoritatilor.Platile catre agricultori se fac la inceput de an, de la bugetul de stat, iar decontarile cu Comisia Europeana ("absorbtia" propriu-zisa) se fac, ulterior, in baza unor documente generate de IACS - sistemul informatic al APIA.Aici este si problema: Contractul de mentenanta al sistemului e expirat din iulie 2017. Licitatia pentru atribuirea noului contract s-a impotmolit in sali de tribunal, nimeni nu a mai actualizat sistemul potrivit ultimele cerinte ale Comisiei Europene si in prezent platile se fac "dupa ureche".Situatia la zi arata ca lucrurile nu se vor schimba prea curand chiar daca termenele la care Romania este obligata sa raporteze date se tot apropie.Semnale ignorate, efecte deja produse si efecte viitoareMai intai o comparatie care sa-i faca si pe nespecialisti sa inteleaga ce se intampla si de ce:Cand vine vorba despre bani, Comisia Europeana face ce face si Ministerul de Finante din Romania: mai schimba regulile jocului. De exemplu: Finantele au decis recent sa schimbe modelul declaratiilor care trebuie depuse la ANAF pentru plata taxelor si contributiilor. S-au unificat formulare, iar contribuabilul roman trebuie sa se conformeze.Cam asta se intampla si in relatia statului roman cu Comisia Europeana, iar APIA, Ministerul Agriculturii, in ultima instanta Guvernul Romaniei, se afla in situatia ca nu are cine sa-i dea noul formular la completat. Si in loc sa trimita autoritatii un formular actualizat, tot trimite mai multe formulare vechi.E previzibil care va fi reactia Comisiei Europene...