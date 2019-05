Pentru ce votam la 26 mai? (III) - Un altfel de CAP...

Petrisor Gabriel Peiu este doctor al Universitatii Politehnica din Bucuresti (1996), a fost consilier al premierului Radu Vasile (1998-1999) si al premierului Adrian Nastase (2001-2002), subsecretar de stat pentru politici economice (2002-2003) si vicepresedinte al Agentiei pentru Investitii Straine (2003-2004). Este coordonator al Departamentului de Analize Economice al Fundatiei Universitare a Marii Negre (FUMN).

Nu exista, astazi, subiect mai important, ca semnificatie financiara si politica, decat politica agricola a celor 27 (sau 28?) de state membre. Tratatul de la Roma (1957) prin care s-a fondat Comunitatea Economica Europeana s-a realizat in baza compromisului cinic franco-german: industria germana capata acces nelimitat la piata franceza, in schimb banii comuni europeni vor subventiona agricultura franceza, facand din Franta "fabrica de mancare" a vestului Europei.In baza acestor obiective, francezii reusesc performanta de a obtine ca, in 1984, bugetul alocat subventiilor agricole sa atinga incredibila pondere de 75% din bugetul Uniunii. Astazi, aceasta pondere s-a redus la 42%, din care 31% reprezinta subventiile directe (o plata unica pe hectar, indiferent de ce se cultiva acolo sau daca se cultiva acele hectar) si "masurile de piata" (o denumire care mascheaza subventiile tintite pe anumite produse) si 11% pentru "dezvoltare rurala".. Cel putin asta este naratiunea oficiala:.)Unde se gasesc fericitii europeni destinatari ai acestor sume imense? O cincime dintre ei traiesc in Franta (21,2%), cate o septime in Germania si Polonia (13,3 si 13,6%), 11% in Romania, 6% in Italia si cate peste 3% in Grecia, Portugalia si Austria. In aceste 8 tari se regasesc asadar trei sferturi dintre "fermierii" din UE.Oare cat o fi de eficienta aceasta alocare? Pai, cei 18% dintre europenii fermieri produc doar 13% din valoarea adaugata bruta a Uniunii, desi primesc 42% din fondurile comunitare:Ia hai sa vedem si unde se produc cele 13% din valoarea adaugata bruta din agricultura europeana:Cam 17% in Franta, cate 12% in Italia, Germania si Spania, cate 6-7% in Olanda, Polonia si Marea Britanie si 4% in Romania. Aproape 90% din valoarea produsa in agricultura europeana provine din aceste 9 tari.Numai ca surpriza apare la capitolul "plati directe", adica la subventia pe hectar: Franta primeste si aici partea leului, cu 7,4 miliarde de euro/an dintr-un total de 41,5 miliarde Euro/an (18%), urmeaza Spania (peste 12% din total), Germania (aproape 12% din total), Italia si Polonia (cu cate 9% din totalul subventiilor la hectar), apoi Grecia! (cu 2 miliarde euro, cam 5% din total), mult peste Romania (1,7 miliarde euro/an, 4% din total) si vecinii nostri unguri (3% din total, ca si irlandezii) . Dupa cum se vede, ungurii, grecii si irlandezii au gasit o cale de a lua mai mult decat ar fi impus regulile si decat ar fi fost proportional cu marimea agriculturii lor.! Aceste subventii ajung preponderent la marile ferme, cele care au industrializat agriculutura, la marii propietari sau arendasi care oricum au costuri foarte mici la hectar (avand suprafete de sute, mii de hectare): jumatate din fermele europene, adica fermele mici (la care subventia anuala este mai mica de 1.250 de euro) abia de culeg 1,5 miliarde de euro din totalul de 41,5 miliarde de euro/anual. In schimb, 58% din subventii (25 miliarde de euro) se duc catre doar 800.000 de ferme mari (la care subventia este intre 10.000 si 100.000 euro/hectar)! Iar 1,2 miliarde de euro (3% din total) merg catre cele mai mari 1.000 ferme!!!Iata o intrebare pentru sarmanii alegatori care vor intra cu stampila in cabina pe 26 mai: cum de s-a ajuns ca subventiile proiectate sa ajute micii fermieri, pastratori ai traditiilor milenare, sa ajunga, de fapt la marile ferme, unde exploatarea este deja de tip industrial? Adica, mai pe romaneste, Uniunea pe care Macron o vrea a "tuturor ", Uniunea bazata pe "valori si principii" ia de la toti sarmanii (bugetul UE provine din taxele pe consum, adica din TVA, in primul rand) si da la marii feudali cam un sfert din bugetul comunitar. "Curat murdar, coane Fanica!".Ca tot veni vorba despre destinatarii subventiilor agricole, ia sa vedem cine sunt acestia la noi:. 15% din bani ajung la 10.000 de ferme mari (cu subventii intre 20.000 si 100.000 Euro) . Pai mi se pare mie sau ferma traditionala nu se alege cu mai mult de 20% din banii europeni, iar alea 120 de ferme mari, privatizate cu scandaluri cat casa si detinute de urmasii lui Culita Tarata si de arabul Jihad, iau caimacul? Stimati contribuabili la bugetele Romaniei si al UE, ia mai priviti o data tabelul de mai sus, poate va dumiriti!Ei, si acum sa ajungem si la boierii pesedisti care ne conduc de vreo 7 anisori neintrerupt, sa vedem ce fac ei cu banii europeni pentru agricultura. Si ca sa fim rigurosi pana la capat, sa ne comparam tot cu ungurii si polonezii, colegii nostri de Estul Europei.Pe ce cheltuie ungurii banii europeni pentru agricultura: 70% pentru subventii directe (media europeana), 27% pentru dezvoltare rurala (podete si drumuri de tara) si 3% pentru subventii tintite (jumatate din acestea se duc la producatorii de vin si restul la cei de lapte si de fructe) - ().Polonezii, la randul lor baga 72% din bani in subventiile la hectar, 25 in dezvoltare rurala si restul in subventii tintite (70% din acestea pentru fructe, 20% pentru lapte si restul pentru crescatorii de vite) - ().Iara noi? Doar 58% in subventii directe si, tineti-va bine, peste 40% in "dezvoltare rurala" si un infim 1,5% la subventii tintite (pentru lapte, vin si porci) .pe te miri ce: ici un drumeag care duce nicaieri, colo un joc de lumini, dincolo o fantana artizanala. Ca doar nu erau prosti sa cheltuie banii astia pentru alimentare cu apa, canalizare sau, Doamne fereste!- vorba marxistului, pentru alimentarea cu gaze naturale... ().Rezultatul? Simplu. Iata cum arata structura productiei agricole pentru cele trei tari:SiPutina analiza nu strica nici la rezultatul acesta - structura agriculturii noastre adica in comparatie cu cea a ungurilor si polonezilor:Noi avem 25% cereale, plante industriale 10%, fructe sub 7%, porci sub 6%, pui 3,3%, vite 2,1%, vin 1,7%, oi-capre 1,4%, lapte 7%.Ungurii: 28% cereale, plante industriale 15%, porci peste 9%, pui peste 11%, lapte 7%, vite 2%, fructe 5,4%.Polonezii: doar 17% cereale, 16% lapte!, cate 12% pui si porci, 6,5% vite!Adica, sa traducem: noi avem o pondere de trei ori mai mica a carnii de pasare fata de unguri si polonezi, cu 50% mai mica fata de unguri si de doua ori mai mica fata de polonezi la carne de porc, de doua ori ponderea mai mica fata de polonezi la lapte si de trei ori mai mica la carne de vita! Pai de-aia avem deficit de doua miliarde de dolari la comertul agroalimentar: pentru ca importam carne de pui, porc si vita si lapte din Polonia si Ungaria! V-ati prins? Noi cu sarmanul Daia desprins de prin filmele anilor 70 si ei cu excedentul.