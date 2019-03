Eurodeputatul Frank Engel (Luxemburg): Art. 7 e insuficient, e nevoie de conditionarea fondurilor UE de statul de drept

"Fenomenul romanesc e de data mai recenta, dar nu exclud sa se ajunga la Articolul 7"

O spune, intr-un dialog cu, europarlamentarul Frank Engel, presedintele Partidului Crestin Social din Luxemburg, membru PPE."Avem acest Articol 7, care nu mentioneaza decat pierderea dreptului de vot. Nu putem exclude pe cineva, nici sa il fortam prin alte mijloace. Este motivul pentru care avem nevoie de aceasta conditionare a fondurilor structurale de statul de drept.Am citit afisele electorale ale Partidului Social-Democrat, care spun chiar asa: "Romania merita mai mult". Sunt absolut de acord, Romania merita mai mult decat PSD! Romania chiar e diferita de PSD.In Ungaria, 20% dintre cheltuielile bugetare sunt finantate de Uniunea Euopeana. Ce fac acestea, insa? Foarte putin pentru binele cetatenilor si mai mult pentru bunastarea amicilor "unchiului" Viktor si care, miraculos, de cand e Fidesz la guvernare, atrag o parte importanta din piata publica.De aceea,La urma urmei, oamenii sunt cei care trebuie sa vada ca sunt inselati si nu suntem noi - UE - cei care ii insala, ci propriul lor guvern. In acelasi timp, Uniunea Europeana nu poate fi tatal sever care merge de-a lungul teritoriului sau pentru a disciplina guverne.Putem avertiza, putem denunta derapajele, dar nu putem rezolva probleme interne".Frank Engel, unul dintre cei mai acerbi critici ai regimului lui Vikotr Orban, este si un bun cunoscator al Romaniei, asa ca este extrem de direct atunci cand evalueaza regimul Dragnea."La un moment dat, ar trebui ca Romania sa ia mai in serios aceasta problema. Noi putem presupune ca domnului Dragnea nu-i pasa, dar noi nu ne putem limita doar la refuzul unui sef de partid care nu poate accede la functii politice, pentru ca a fost condamnat in justitie. Toate acestea deja spun multe despre atitudinea Guvernului roman.Ce este acest guvern teleghidat de domnul Dragnea din culise si condus de cineva care este in asa fel depasit de functie, incat toata lumea vede asta?"Acesta a mentionat, totusi, ca si in cazul Romaniei poate fi declansata procedura de activare a Articolului 7."Romania a ajuns mai tarziu in cercul celor supravegheati, unde Ungaria era de o vreme deja. Fenomenul romanesc e de data mai recenta, dar nu exclud sa se ajunga la Articolul 7.Aceasta poveste insa a Articolului 7 nu duce nicaieri, pentru ca trebuie un vot in Consiliul European, dat in unanimitate, mai putin tara vizata. Polonia va proteja Ungaria, Ungaria va proteja Polonia. Am si sugerat sa reunim procedurile".Cristian Preda, europarlamentar roman din aceeasi familie politica, PPE, a amintit ca el a solicitat si in cazul Romaniei activarea Art. 7."Eu am cerut activarea Articolului 7 pentru Romania si am fost acuzat de tradare. Atitudinea fata de cei care sunt rationali este de a-i stigmatiza", a explicat acesta.