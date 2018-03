Haosul absorbtiei fondurilor europene sau cum dregi busuiocul unui mecansim bolnav

Octavian Serban este doctor in economie si dezvoltare regionala, presedinte al KM Institute Romania - KNOMACONS, organizatie care isi propune sa sprijine accesarea facila a fondurilor europene.

Abia instalat, mai noul vechi ministru de resort incearca cu greu sa identifice piedicile care se pun in calea mecanismului de absorbtie a fondurilor nerambursabile . In efortul de a gasi solutii salvatoare care sa stinga focarele unei infectii generalizate, la fel ca si ceilalti ministri care au ocupat acest portofoliu in ultimii ani, Rovana Plumb se lasa dominata de zumzetul steril al unor sefuleti care isi dovedesc incompetenta de ani de zile.Ministerul Fondurilor Europene este o constructie tehnica, in care indesarea politicii pe circuitele atragerii banilor europeni duce la convulsii dramatice si blocheaza toata priceperea unor profesionisti care fac munca de Sisif, care au pricepere, dar nu si putere de decizie.Putem sa reparam la nesfarsit, sa peticim si sa improvizam tot felul de legi, ghiduri, ordonante si proceduri, dar fara schimbarea viziunii celor care au acaparat puterea administrativa la adapostul carnetelor de partid, indiferent de culoare, nu se poate face nimic.De-a lungul anilor, s-au schimbat acordurile financiare, s-au inlocuit ministri, s-au creat legi si s-au revizuit proceduri, numai rezultatele au ramas acelasi: blocari, corectii, dezangajari, penalitati. Tara e stearpa, nu are autostrazi, nu are infrastructura de sanatate, nu are forta de munca performanta, competitivitatea este la pamant, iar la productivitate suntem pe ultimul loc in UE.Ce a ramas neschimbat... mentalitatea, oportunismul si lipsa de educatie profesionala a decidentilor cu puteri sporite in mecanismul de absorbtie. In general, sunt oameni plantati fie de ministri protectori, fie de interese de partid, care isi exercita puterea doar prin dijmuirea discretionara a circuitelor informationale, virtute fara substanta din punct de vedere al performantei tehnice.Sefuletii asa-ziselor directii orizontale, aceia care ar trebui sa fie mintea limpede si sa aiba un rol activ in proiectarea, coordonarea si programarea unui mecanism suplu, robust si eficient, tocmai acestia tin lucrurile in loc si nu sunt capabili sa inteleaga ca absorbtia fondurilor europene nu este o conjunctura ci este o consacrare.Saptamana aceasta, a nu stiu cata oara, in disperarea unei cauze pierdute, s-a incercat peticirea celebrei Ordonante 40/2015, venindu-se cu un proiect jenant , care arata servilism si nepricepere in loc sa fie o trambulina de relansare pana la noul termen asumat de evitare a dezangajarii, noiembrie 2018.O limba romana precara, argumente puerile si stangacii strategice alcatuiesc acest corp de lege nascut mort. Tot ce s-a reusit in sedinta de guvern a fost promovarea unei Decizii a premierului (nr. 120/15.03.2018) de constituire a unui grup de lucru cu un obiectiv plictisitor: simplificarea administrativa si cresterea gradului de absorbtie. O solutie de avarie, care se vrea un surogat la un plan de actiune rational si eficient, o raspundere aruncata pe umerii unui biet consilier guvernamental abia instalat de o luna, care isi cauta si el rolul si rostul aidoma cohortelor de nevinovati perindati pe la usile puterii executive... fara comentarii!Toata lumea zburda fericita, s-a gasit pseudo-solutia, s-a evitat raspunderea, s-a amanat deznodamantul, toate astea fara vreo premisa certa ca miliardul de euro si multe alte probleme sistemice ale absorbtiei fondurilor vor fi salvate.Cu toate acestea, viata merge inainte, sefuletii obedienti stau la adapostul statutelor intangibile de functionari publici protejati de o lege golita de spirit, de interese straine de bunul mers al folosirii banilor europeni si de proximitatea gudurarii pe langa pulpana ministrului, indiferent cine e acesta... de data asta Rovana Plumb.Singurul care deconteaza acest ghem de interese si incompetenta este chiar ministrul, in ceea ce priveste raspunderea politica si cetateanul roman, in ceea ce priveste acoperirea unor nevoi legitime legate de nivelul de trai, bunastare si calitate a vietii.In concluzie, solutia este constientizarea necesitatii unei conectari directe a deciziei (ministru) cu nevoia (cetatean), eliminarea verigilor slabe care sufoca mecanismul absorbtiei si crearea unui cadru de performanta stimulativ, legat de atingerea unor obiective clare si masurabile (studentii mei din anul trei stiu asta), un orizont de timp bine determinat si rezultate concrete. Restul... e efort, sustinut!