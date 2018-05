Adevarul despre banii europeni: De ce ni-i dau? De ce nu-i luam? Cum vin comenzile politice, dezastrul din MFE si care sunt solutiile Interviu

vina

Actualii si fostii guvernanti isi lanseaza reciproc acuzatii, insa argumentele lor sunt de multe ori sunt necredibile sau deseori pur tehnice si greu de digerat de cetateanul obisnuit. Iar contextul este unul complicat. Urmeaza sa se ia decizii cruciale privind bugetul european pentru anii viitori, precum si o noua runda de alegeri europarlamentare, la anul, cand subiectul va fi cu siguranta folosit in interes electoral, mai mult sau mai putin populist.Cine este, de fapt, de vina ca romanii nu beneficiaza de miliardele la care au dreptul in calitate de cetateni europeni? Ce am fi putut face si nu am facut? Care au fost interesele de culise, unde se blocheaza mecanismul si care ar fi solutiile?"La nivel de top management sunt oameni incompetenti, aserviti politic, cu o ascensiune total nemeritata si care i-au inlaturat pe profesionistii care aveau un cuvant de spus", explica intr-un interviu acordat, doctor in economie si dezvoltare regionala, presedinte al KM Institute Romania - KNOMACONS, organizatie care isi propune sa sprijine accesarea facila a fondurilor europene.Ca sa ne apropiem ritmul de dezvoltare la nivelul mediei UE. Se numeste obiectiv de convergenta in cadrul politicilor de coeziune la nivelul UE. Politica de coeziune asta face: ei incearca sa ne aduca la nivelul lor.De ce? Va raspund printr-un exemplu: o masina oricat de performanta ar fi, chiar si de Formula 1, daca are trei roti umflate si una dezumflata, nu poate sa mearga, dar daca sunt aduse la acelasi nivel toate, evident ca masina poate scoate performanta maxima. Acesta este scopul: Totul sa fie la acelasi nivel pentru ca efectul de sinergie sa fie mai puternic.Proiecte. S-au stabilit prioritatile din tara, s-a cazut de acord, s-a negociat acordul de parteneriat si s-a zis: Mergeti pe directiile acestea si va finantam cu acesti bani. Pentru educatie va dam atat, pentru locuri de munca atat si tot asa, la fiecare existand obiective, indicatori etc.Absolut! Si s-a creat un cadru formal. Asta si inseamna acordul de parteneriat: un contract semnat intre Comisia Europeana si Romania, prin care noi ne angajam sa folosim banii la ceea ce ne-am propus si la ceea ce le-am promis si lor.In perioada 2007-2013 noi am beneficiat de o alocare de vreo 30 de miliarde de euro, iar in actualul cadru financiar multianual, 2014-2020, alocarea pentru Romania este deE de mentionat faptul ca si in perioada anterioara a mers la fel de greu absorbtia. In schimb, in 2016 s-au facut eforturi supraomenesti si a existat un cadru propice, asa ca rata de absorbtie, care a fost preluata in noiembrie 2015 la 58%, a ajuns la 90% in decembrie 2016. Deci s-a putut face o imbunatatire pe ultima suta de metri. Sa speram ca se va repeta si in aceasta perioada.E o scorneala, e marketing electoral de genul "Las Fierbinti", asa cum se spune si despre Soros sau despre multinationale ca ne fura tara etc.Pur si simplu trebuie. De exemplu, la transporturi este nevoie de proiecte, dar daca nu exista o gandire coerenta despre prioritati si nu esti in stare sa pregatesti proiectele (desi exista un masterplan aprobat in 2016!), nu ai cum sa atragi fonduri doar pe vorbe sau pe bune intentii.Asa cum s-a stabilit in acordul de parteneriat aprobat de Comisia Europeana, banii pot fi folositi pentru: cercetare, IT, IMM, locuri de munca, reducerea poluarii, prevenirea schimbarilor climatice, protejarea mediului, infrastructura de transport, combaterea saraciei, educatie, administratie publica.Iar, asta este clar!Problema care se pune este asigurarea unui management performant al mecanismului de atragere a fondurilor europene. Ceea ce se intampla acum la Ministerul Fondurilor Europene depaseste orice limita a imaginatiei.V-am spus, in 2016 s-a ajuns la 90%, o cifra neverosimila pentru modul in care mergeau anterior treburile. Dar a existat acel an 2016, in care s-a putut face cu totul altceva, adica s-a trecut la treaba. Daca se face acelasi lucru si acum, daca se lasa politica deoparte si sunt implicati tehnicienii care stiu ce au de facut, profesionistii,Nu se pune problema ca nu se poate, important este sa se inlature incompetenta, amestecul politicului, comenzile si tot asa.Sa va dau ca exemplu programul competitivitate, care e foarte important pentru ca finanteaza doua axe prioritare - cercetare si IT&C, derulate prin Ministerul Cercetarii si Ministerul Comunicatiilor.Programul a demarat foarte bine si mergea foarte bine la sfarsitul anului 2016, era pe primul loc, dar sa vedeti ce inseamna amestecul arbitrar.Din motive politice, a fost schimbat directorul general de la competitivitate pentru ca nu dadea drumul la comenzile politice dictate de diversi lideri.Ce se intampla acum? Au pus o marioneta, un "buton" pe care apesi si executa la fix, iar Autoritatea de Management este defectuos condusa. Nu are capacitatea sa iasa cu niste ghiduri performante si preia ghidurile elaborate de mecanismele intermediare, la presiunea celor doua ministere si a beneficiarilor acestora.Fenomenul se numeste "", acesta fiind sloganul actualei guvernari. De ce spun asta? Pentru ca rata de absorbtie este o consecinta, nu un obiectiv! Obiectivul unei guvernari este un mecanism performant, bine reglat, nu rata de absorbtie. Ea este rezultatul bunei implementari a mecanismului!Si asta nu se intelege, desi eu o spun de ani de zile:In acest sens, atentia Guvernului trebuie sa cada pe asigurarea performantei sistemului si nu pe pocnirea din bici pentru a scoate din joben cifre umflate.Este vorba despre o conducere total incompetenta, ignorarea tuturor avertismentelor venite de la Comisia Europeana, eliminarea sau reducerea la tacere a angajatilor care semnaleaza problemele grave din sistem, promovarea YESmanilor, imixtiunea fara precedent a politicului in problemele tehnice.Va dau exemplu cu persoane si fapte reale: A fost o disputa extraordinara pe finantarea marilor infrastructuri de cercetare. Proiectele astea sunt finantate cu. Noi ne vaitam ca nu avem bani de cercetare, UE prin CE ne da aceasta posibilitate, trimit ghidul la noi, la Autoritatea de Management, si acolo se scoate etapa de evaluare. Nu se mai face evaluarea proiectelor, ci ni se da o lista: "Astea sunt proiectele pe care le finantam". Asta e un fel de comanda!Facem un grup de lucru cu ei si le explicam: Nu se poate acorda o finantare fara a trece prin etapa de evaluare a proiectelor. Si vine personal fostul ministru al Cercetarii Puiu Georgescu, actual secretar de stat, si zice: "". O zice clar, cu subiect si predicat, intr-un grup de lucru, de fata cu toti. Am ramas toti masca.S-a intamplat la jumatatea lunii aprilie, exact inainte de Comitetul Executiv al PSD. Puiu Georgescu a venit la grupul de lucru si a zis: "E comanda politica, dati-le drumul!" Eu am spus ca ma opun, nu putem sa le dam drumul pentru ca nu respecta cadrul legal.Le-am dat formula prin care se putea face si a zis: "O sa vedeti ca la CEx doamna ministru o sa fie trasa la raspundere pentru ca nu da drumul la proiectele astea".Eu mi-am pus pielea la saramura. Nu s-a dat drumul la proiecte, dar am si suportat consecintele venite de la ministrul Rovana Plumb. Va spun asta asa, ca idee...Nu vreau sa intru in detalii.Marile institute de cercetare de la noi sunt falimentare, iar o infuzie de 20 de milioane de euro la fiecare ar fi mana cereasca. Dar asta nu inseamna ca trebuie sa le finantam fara sa munceasca, fara sa depuna proiecte, fara sa intre intr-o competitie.Ei la Ministerul Cercetarii au facut o lista, nu stiu pe ce criterii, netransparente, si a venit ministrul cu ele: "Astea sunt proiectele pe care le finantati!" Ce vorbesti?! Normal ca nu e asa.Acesta este modul de actiune. Practic, se pune presiune pe specialisti: "Daca nu dati drumul, aveti de suportat consecintele". Cine isi permite sa spuna nu? Dintr-o autoritate de management foarte putini oameni isi permit sa se opuna sau sa aduca argumente.La autostrazi trebuie facute proiectele, e simplu. Daca nu ai studiu de fezabilitate, proiect tehnic, impact de mediu si toate celelalte, nu poti sa depui cereri de finantare pentru bani europeni.Pai, da. E o mare diferenta! Intr-adevar,Dar daca intri pe un proiect finantat din fonduri europene trebuie sa respecti la litera toate regulamentele europene, toata legislatia in vigoare si tot asa.Mai mult, ai tot felul de controale, o gramada de verificari, de monitorizari etc.Se iau banii inapoi. S-a intamplat asta!Inclusiv acum exista un mare pericol de dezangajare. In 2018, noi trebuie sa prezentam un raport intermediar pentru perioada 2014-2020. Iar daca noi nu respectam punctele asumate pana acum, in anul 2018 sunt prevazute dezangajari si, conform unei estimari,, adica nu ni se mai dau pentru ca nu reusim sa depunem proiecte.Tehnic vorbind, adica mai putin emotional,. Aici problema e la nivelul Ministerului Fondurilor Europene. La nivel de top management sunt oameni incompetenti, aserviti politic, cu o ascensiune total nemeritata si care au inlaturat oamenii de valoare doar pentru a-si savura in liniste salariile de sute de milioane de lei.O alta cauza poate fi (si este, intr-adevar!), care sa fie capabil sa gestioneze informatia sub forma structurata, interconectata la o retea, din care sa faca parte toate autoritatile competente, beneficiarii, institutiile implicate, astfel incat informatia sa fie obtinuta INSTANT. La fel si raportarile. Iar influenta nefasta a unui functionar sau a altuia sa fie eliminata.E foarte important ca aceasta aplicatie informatica sa functioneze. De exemplu, daca ar functiona cum trebuie, ar putea elimina definitiv interactiunile directe intre ofiterii financiari si beneficiari. Asta este o mare vulnerabilitate a sistemului.Aici e. Ministerul si-a asumat prin anul 2014-2015 ca dezvolta el acest SMIS, "in house", neavand capacitatea sa faca asta, neavand oameni, neavand expertiza, neavand absolut nimic.Eugen Teodorovici, urmat de Marius Nica. Ei si-au asumat ca fac SMIS.Noi avem in tara marii jucatori pe piata IT - Oracle, Microsoft, Cisco etc. Toti sunt la noi. Iar Romania are un renume, s-au creat hub-uri de IT in tara., sa-l scoti la licitatie publica in conditii total transparente si sa se intre in competitie ca sa se creeze o aplicatie perfomanta, ci sa te cramponezi tu sa il dezvolti intern.Dar nu numai asta!Toata cheia era la un om din minister. Aplicatia a fost dezvoltata in parteneriat cu STS si aici lucrurile se nuanteaza. Problema este ca mecanismul s-a strangulat, a ajuns la un singur om. Iar omul ala, in afara de faptul ca nu avea capacitatea, nici nu putea sa acopere si la un moment dat cred ca nici nu voia sa acopere toate necesitatile sistemului, dovada ca a si plecat din sistem, iar sistemul a ramas de izbeliste.Un functionar public oarecare. Celebrul Jan. Pare hilar, dar chiar asa il cheama. Am inteles ca a plecat din sistem si s-a inchis circuitul.Problema este ca in sistemul asta, informatie luata din baze de date si introdusa ca atare in sistem. Daca bagi documente de tip word sau PDF, ele sunt greu de controlat.Ei bine, ministerul se cramponeaza sa faca el totul, dar e o sarcina mult prea mare pentru el.Apoi, MFE tine 1.400 de oameni acolo, iar daca s-ar face un sistem informatic probabil ca jumatate ar trebui sa plece. Ca sa va faceti o idee,Exact! Asta ar insemna voturi, influenta etc. Inseamna multe daca tii oamenii astia acolo.Ai mai putea sa externalizezi din sarcina ministerului catre institutii competente sa rezolve anumite sectoare din acest mecanism (de exemplu Academia Romana, ASE, Camera Auditorilor, CECCAR, alte institutii specializate) . Dar nu se vrea.Stiti cum e,. Daca exista un primar cu viziune, care a intrat in politica dupa ce a avut o cariera profesionala performanta si care nu face din politica o meserie sau o sursa de imbogatire personala, atunci si abordarea respectivului ales local va fi pe masura.Din experienta mea la Ministerul Economiei cand am incercat sa promovez programe internationale guvernamentale cu Japonia si Statele Unite, responsabilii romani de atunci m-au intrebat la modul cel mai trivial: "".Multi dintre ei gandesc "de ce sa ma leg la cap daca nu ma doare" si evita implicarea in proiecte finantate din fonduri europene pentru a nu avea batai de cap cu rigurozitatea unor astfel de mecanisme. Acestia prefera sa foloseasca parghiile politice pentru a obtineEu cred ca daca esti de buna credinta si intri in administratie cu scopul de a face ceva pentru comunitate nu are de ce sa-ti fie teama de procuratura sau justitie.. Dar fiindacolo, toate pipitele de pe la toate primariile sau toti baietasii destepti aciuati pe la tot felul de institutii publice se transfera la Ministerul Fondurilor Europene. N-au studii, n-au nimic, unii sunt speologi, altii teologi, unii profesori de sport. Nu exista criterii: sa fie economist, sa fie jurist. Nu, doar sa aiba studii superioare. Nu se cer cine stie ce diplome de master, nu. Nu conteaza de unde vine si cum vine. Iar asta e o mare. Avem o gramada de specialisti in tara care nu muncesc nici pe jumatate din banii astia, pe la tot felul de firme private. In schimb, in minister ajung tot felul de pseudo-profesionisti.E nevoie de profesionalizarea functionarilor care gestioneaza fondurile. Iar selectarea lor sa se faca pe baza de competente, experienta, performante si nu pe criterii politice, afinitati de grup sau apropiere de persoane influente.Trebuie eliminate vulnerabilitatile din sistem. Oamenii vin si pleaca, conducerile se schimba, dar daca nu se creeaza un cadru legal transparent simplificat, atunci sistemul se blocheaza.Mai e nevoie si de o buna, cu cei de la Comisia Europeana, astfel incat ei sa inteleaga mai bine contextul absorbtiei fondurilor in Romania, iar noi sa beneficiem mai bine de expertiza lor si de bunele practici la nivelul UE.Nu trebuie sa inventam noi roata si sa cream sisteme noi, trebuie doar sa fim atenti la ceea ce se intampla in alte state membre, sa luam ceea ce e mai bun, sa adaptam la conditiile concrete si sa eliminam punctele slabe.Romania are nevoie de banii europeni,, de a-si dori locuri de munca mai bine platite, educatie mai buna, servicii de sanatate aliniate la standardele internationale, sosele mai bune etc.Toate aceste lucruri sunt realizabile daca guvernul intelege ca folosirea fondurilor europene este o parghie de dezvoltare a tarii si nu un mecanism politic de atragere a voturilor prin finantari discretionare pentru proiecte nefundamentate si rupte de necesitatile reale ale populatiei.