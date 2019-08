Baia Mare primeste 2,6 milioane de euro de la Comisia Europeana pentru proiecte inovatoare

Ziare.

com

Aceste proiecte au fost propuse de orase in cadrul celei de a patra cereri de propuneri pentru initiativa "Actiuni urbane inovatoare".In special, Pireu (Grecia), Tampere (Finlanda) si Torino (Italia) vor primi granturi pentru proiecte care vor proteja spatiile publice si vor reduce vulnerabilitatea acestora, in conformitate cu Planul de actiune din 2017 elaborat in cadrul uniunii securitatii.De asemenea, finantarea din partea UE va sprijini, in 17 alte orase, solutii inovatoare privind tranzitia digitala, utilizarea responsabila a terenurilor urbane si combaterea saraciei."Orasele sunt cele mai bine plasate pentru a concepe solutiile care vor transforma viata in zonele urbane. Acesta este motivul pentru care Comisia a acordat finantare UE in mod direct oraselor, astfel incat acestea sa poata testa ideile care le vor permite sa devina locuri ideale pentru a trai, a lucra si a inova", a declarat comisarul pentru politica europeana de vecinatate si negocieri privind extinderea, responsabil si de politica regionala, Johannes Hahn.Proiectele castigatoare se incadreaza in patru categorii.Prima este- Pireu (Grecia), Tampere (Finlanda), Torino (Italia).De exemplu, Pireu va institui un consiliu local pentru prevenirea criminalitatii si va crea un ghiseu unic pentru victimele infractiunilor.A doua este: Gava (Spania), Heerlen (Tarile de Jos), Lisabona (Portugalia), Ravenna (Italia), Rennes (Franta), Vaxjo (Suedia), Viena (Austria).De exemplu, la Lisabona, societatea VoxPop va facilita obtinerea de feedback din partea utilizatorilor, pentru a imbunatati sistemul de mobilitate a orasului.A treia categorie este: Baia Mare (Romania), Breda (Tarile de Jos), Latina (Italia), Prato (Italia), Plymouth (Regatul Unit).De exemplu, obiectivul proiectului GreenQuays este renaturarea unei zone urbane de 7.500 metri patrati din Breda si partajarea tehnologiei inovatoare proprii de regenerare a ecosistemelor cu alte orase din Europa.A patra categorie este: Bergamo (Italia), Getafe (Spania), Milano (Italia), Seraing (Belgia), Landshut (Germania).De exemplu, in Landshut, proiectul "Home and Care" va oferi servicii speciale medicale si de ingrijire a copiilor pentru familiile monoparentale.Cea de-a cincea si ultima cerere de propuneri in cadrul initiativei "Actiuni urbane inovatoare" va fi lansata in septembrie 2019. Aceasta va fi ultima oportunitate pentru orase de a solicita finantare, in cadrul bugetului actual al UE pentru perioada 2014-2020, pentru actiuni inovatoare in domeniul culturii si al patrimoniului cultural, al economiei circulare, al calitatii aerului si al schimbarilor demografice. Orasele castigatoare vor fi anuntate in al doilea trimestru al anului 2020.Initiativa "Actiuni urbane inovatoare" ofera oraselor din UE fonduri pentru finantarea proiectelor inovatoare, avand un buget total de 372 de milioane de euro furnizat de FEDR. Comisia colaboreaza cu regiunea franceza Hauts-de-France la punerea in aplicare a programului.