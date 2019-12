CFR pierde 30% din finantarea europeana pentru un proiect important

Ziare.

Valoarea acestora este estimata la circa 800 milioane de euro, adica aproximativ 3 miliarde de lei, conform Radio Romania Actualitati Potrivit sursei citate, este vorba despre doua tronsoane feroviare: Brasov - Apata si Cata - Sighisoara, cu o lungime totala de 86 de km.Pentru acest proiect, Comisia Europeana a acceptat o amanare de 2 ani, astfel incat 70% din finantarea initiala sa fie asigurata.Directorul general al CFR Infrastructura, Marius Chiper, spune ca documentele ar putea fi semnate in februarie 2020."Cele trei loturi au fost in procedura de licitatie lansate undeva in 2016, lotul I si III si in 2017, lotul II. Am ajuns in faza de contestatie, in instantele noastre. Am facut un exercitiu de fazare, am reusit sa asiguram pentru lotul I si III o finantare de 70% din valoarea initial contractata, undeva spre 600 milioane de euro.(...) pe asta ne bazam, sa finalizam contestatiile in instanta si sa semnam contractul pana in luna februarie 2020", a declarat Chiper pentru RRA.