Comisia Europeana a trimis Romaniei, joi, peste 454 de milioane de euro

Astfel, in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, Romania a primit 338 de milioane de euro, iar din Fondul European de Dezvoltare Regionala, 101 milioane de euro. De asemenea, tara noastra a mai primit si inca 12 milioane de euro in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica. Pentru Programul Operational Capacitate Administrativa Comisia Europeana a rambursat inca 2,3 milioane de euro."Sumele intrate in tara sunt, de fapt, rezultatul muncii institutiilor si beneficiarilor implicati in procesul de implementare a investitiilor finantate din fonduri europene. Le multumesc colegilor mei pentru eforturile depuse in vederea recuperarii intarzierilor, astfel incat, iata, la sfarsit de an reusim sa aducem in tara inca o transa de bani europeni", a declarat Marius Nica, ministrul delegat pentru Fonduri Europene intr-un comunicat remis Ziare.comPe 18 decembrie 2018, comisarul european Corina Cretu declara la Bucuresti ca pana la finalul acestui an Romania va absorbi cel putin 4,3 miliarde euro, la care se vor adauga inca 488 de milioane de euro."Noi am platit deja 4,3 miliarde de euro pentru anul acesta si procesam acum ultimele facturi primite in valoare de 488 de milioane de euro. (...) Deja au intrat in economie 4,3 miliarde de euro, in Romania, din toate cele 6 fonduri, din august pana acum, din momentul in care s-au acreditat institutiile de management si control."Citeste si: