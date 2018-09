Comisia Europeana propune o crestere de peste 10% a fondurilor pentru Romania in perioada 2021-2027

Ziare.

"Este un moment in care si Guvernul, si autoritatile locale, trebuie sa se pregateasca in paralel si cu proiecte pentru viitoarea perioada de programare 2021 - 2027. Comisia a facut propunerea pentru viitorul buget, este in analiza Parlamentului European si a Consiliului European, ca si colegislatori. Sper ca propunerea Comisiei sa ramana asa cum este acum, unde politica de coeziune are per ansamblu 373 de miliarde de euro pentru aceasta perioada 2021 - 2027. Pentru prima data in istoria Uniunii Europene, e portofoliul cu cea mai mare suma alocata, iar Romania, alaturi de Bulgaria si Grecia, au ca propunere in propunerea Comisiei o crestere de peste 10% fata de fondurile pe care le avem acum", a spus Corina Cretu.Comisarul european a adaugat, apoi, ca spera ca vom invata din greseli, pe care fiecare stat le-a facut la inceputul perioadei de guvernare, iar astfel vom valorifica la maximum acesti bani.Comisarul european Corina Cretu s-a intalnit cu reprezentanti ai administratiei locale si judetene, in Alba, iar apoi a vizitat proiectele cu finantare europeana din Cetatea Alba Carolina.