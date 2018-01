Corina Cretu: Romania risca sa piarda fonduri europene din cauza intarzierilor. La Bruxelles se discuta despre conditionarea banilor

Ziare.

com

Corina Cretu a fost prezenta, marti, la Palatul Victoria, unde a discutat cu noul premier, Viorica Dancila, alaturi de care a sustinut si o conferinta de presa comuna.Cu acest prilej, comisarul european a avertizat ca Romania risca pierderea unor fonduri europene importante, daca nu faceanul acesta, relateaza Digi24."Am toata increderea in noul guvern sa aiba in vedere problemele restante si sa actioneze rapid", a mai punctat comisarul european, precizand ca problemele sunt legate de dezvoltarea regionala, unde Romania risca sa piarda, dar si in cazul altor domenii, cum ar fi transporturi sau sanatate.La randul sau, premierul Viorica Dancila a admis ca exista intarzieri la constructia celor trei spitale regionale, a liniei de metrou M6 si a autostrazii Campia Turzii - Ogra - Targu Mures, toate proiecte realizate cu fonduri europene, dar a dat asigurari ca "in cel mult o luna de zile" va veni cu solutii.Tot marti, intr-un interviu acordat pentru Europa FM , Corina Cretu a confirmat informatiile aparute pana acum pe surse cu privire la o posibila conditionare a fondurilor europene de respectarea statului de drept intr-o tara membra a UE."Ceea ce se discuta la ora actuala si nu este legat neaparat, de Romania, este introducerea unei conditionalitati legate de acordarea de fonduri europene si statul de drept. Dar asta dupa 2020. La ora actuala, eu nu am nicio prevedere legala prin care sa nu acord fonduri europene", a explicat comisarul european.