Criza trece, incompetenta ramane - dezastrul de la fondurile europene

Tavi Mogos

Ziare.

com

In schimb, saptamanal, la inceputul fiecarei sedinte de guvern, pe durata permiterii accesului presei, vedem cate o sceneta ieftina de teatru, cu un premier care nu se pricepe, dar isi da cu parerea despre orice, cu niste ministri care recita niste poezii fara rima, dinainte aranjate cu premierul, dar cu o intriga si un deznodamant de un penibil coplesitor.Ce se intampla dupa ce camerele de filmat parasesc incinta... incepe o mandolineala ca la usa cortului: se incing spiritele, se platesc politete, se marcheaza teritorii de interese si se arunca cu noroi in stanga si in dreapta.Dupa vreo doua, trei ore de balacareala, toata lumea iese cu un zambet fabricat in coltul gurii si arunca fumigene la presa, astfel incat situatia sa para ca este sub control, armonia bantuie guvernul si liberalismul de dugheana triumfa.Cand incompetenta este impinsa pana la momentul decontarii, membrii cabinetului incep sa se atace reciproc, sa arunce vina fie pe trecut, fie pe situatia de criza si cauta sa produca hartii in care sa-si ascunda capul pentru a evita orice raspundere.Nu o sa ma refer aici la situatia de la Interne, arhicunoscuta si mediatizata in aceste zile, pentru simplul fapt ca e prea la vedere si toti romanii o cunosc in detaliu. Nu o sa ma refer nici la penibilul cu restartarea economiei cat mai grabnic, de parca Romania era vreo forta economica la nivel mondial, iar IMGB-ul, Republica, 23 August, Electroputere, ARO si multe alte companii de rasunet ar sta sa rupa lantul.Nu, dragi concetateni, economia tarii e pe butuci, si asta nu pentru ca romanii nu sunt muncitori, creatori, inventivi, harnici ci pentru ca deciziile politice din ultimii 30 de ani au fost cel mai mare inamic al economiei, iar starea se perpetueaza.In schimb, am sa ma refer la dezastrul de la Ministerul Fondurilor Europene, continuand seria de dezvaluiri, cu singura remarca a faptului ca acum lucrurile au intrat in faza ireversibilitatii, iar acest lucru va crea mari probleme in dezvoltarea Romaniei pentru urmatorii 10 ani.Modul cum a gestionat ministrul Bolos protofoliul de la Fonduri Europene este deosebit de daunator avand in vedere perioada extrem de importanta in care ne aflam pentru negocierea cadrului financiar multianual 2021 - 2027 si cei 3 ani ulteriori pentru inchiderea anvelopei bugetului alocat de la UE pentru dezvoltarea Romaniei.Practic, as spune ca Marcel Bolos a facut ceea ce stia, adica sa continue sa slujeasca interesele maharilor din transporturi de unde si provine, si sa dea inapoi Cezarului ce e al Cezarului. Daca premierul Orban si clica de politruci din fruntea unui PNL, ajuns din pacate in derizoriu (lucru pe care pe mine, personal, ma doare), nu au fost in stare sa scoata din randurile lor un specialist care sa-si asume portofoliul Fondurilor Europene, au apelat la influenta sferelor de putere care se invart intotdeauna in jurul guvernului, indiferent de culoarea politica, numele premierului sau strategia adoptata.Problema nu ar fi fost atat de importanta daca, in primul rand, asa cum s-a semnalat si din Parlamentul European, Marcel Bolos nu s-ar afla intr-un vadit conflict de interese prin ceea ce face. Acest conflict are doua aspecte: unul legat de functia de sef de Agentie de Dezvoltare Regionala, de unde si provine, suspendat temporar pe perioada executarii mandatului de ministru, iar a doua, pozitia ocupata in cadrul Ministerului Transporturilor, pe care si-a securizat-o ca back-up pentru o viitoare cariera.Astfel, in primul caz, ca fost sef de ADR, de acum ministrul Bolos, a negociat cu Comisia Europeana ca ADR-urile sa devina Autoritati de Management, adica sa primeasca direct banii de la UE si sa-i gestioneze dupa bunul plac.In al doilea caz, cel de la Transporturi, Marcel Bolos, prin functia de ministru la Fonduri Europene, a negociat ruperea Ministerului Transporturilor de MFE in ceea ce priveste gestionarea fondurilor si constituirea ca Autoritate de Management pentru fondurile alocate pentru infrastructura, adica un fel lup paznic la oi, pe intelesul tuturor.In trecut, avand in vedere proliferearea intereselor baietilor destepti din infrastructura, s-a luptat din greu ca banii care vin de la UE sa nu mai fie gestionati tot de cei care ii cheltuie, si Autoritatea de Management de la Transporturi sa treaca la MFE. Acum, gratie prestatiei lui Bolos, situatia revine "la normal": banii vor fi la discretia celor care decid si cheltuirea lor, baietii destepti rasufla usurati, iar viitorul fost ministru Bolos isi va gasi probabil linistea intr-unul din birourile de conducere de la Transporturi.Pe langa aceste inginerii, actualul ministru Bolos isi urmareste nestingherit propria agenda, inconjurat de nume grele ramase de la adminstratia PSD sau de valeti de lux furnizati pe linie de partid. Totusi, lucrurile au luat o intorsatura cu iz "colateral", ca sa zic asa, iar presiunea exercitata pe cei nominalizati sa gireze viziunea minstrului ii determina pe acestia sa inceapa sa cedeze. Este cazul si secretarului general adjunct al ministerului si sefa structurii juridice, Loredana Hristodorescu, care s-a saturat si a decis "sa puna pixul jos", cum se numeste in jargon administrativ evitarea semnarii de documente la comanda.Evident ca replica a venit imediat, iar ministrul a parat-o lui Orban, care a decis "sa-i ia jucariile", ca sa continui cu jargonul de breasla, celei care nu s-a supus "orb (an) este". Mare paguba nu e, lucrurile merg inainte, Bolos fiind inconjurat de "oameni de incredere". Asa este cazul secretarului de stat Carmen Moraru, adusa de la Transporturi, cunoscuta ca om de incredere al Elenei Udrea pe vremea marilor combinatii.La fel de bine, Bolos e servit prompt de actualul secretar general al MFE, Liliana Anghel, adusa obscur in luna decembrie a anului trecut, printr-un "concurs" pentru un banal post de functionar public, si transformata peste noapte in inalt functionar public, numita chiar de Orban ca secretar general. Domnita respectiva, activata de nicaieri, de la propria firma fara activitate din Balotesti pe stanga, unde si locuieste cu sotul ei, tot de orientare profesionala preot, ca si ministrul Bolos (mai, sa fie!). Cert este ca duduita semneaza fara ezitare orice gand al ministrului, transformandu-l in realitate.Un alt demnitar, adus de Bolos pe linie de partid, este si un padurar de la Maramu', care are sarcina de a semna actele angajate de minister in guvern, chipurile pentru a evita conflictul de interese flagrant in care se afla chiar ministrul. Apropos, pentru a fi basma curata, Marcel Bolos, intr-un mod cu totul atipic, si-a luat de la un functionar de la Bruxelles adeverinta de non-conflict de interese, asa cum relateaza chiar membri ai parlamentului European. Destept baiat, nu am ce zice, numai ca iresponsabilitatea unora nu elimina raspunderea din punct de vedere legal.Pe langa alti doi demnitari adusi de nicaieri din ograda PNL, Marcel Bolos mai e ajutat si de o ultima reminiscenta a numirilor Vioricai Dancila: secreatrul general adjunct Mariana Cristea, aceasta mergand pe sarma, lepadandu-se de satana pesedista, doar doar sa nu supere si sa fie revocata.Cu motoarele incompetentei turate la maxim, actuala distributie de varf de la MFE, sub conducerea dirijorului, trebuie sa puna pe masa viziunea de dezvoltare a Romaniei pe urmatorii 10 ani, iar acest lucru sa se concretizeze printr-un Acord de Parteneriat cu Bruxellesul. Nu mai amintesc faptul ca, de fapt, ministrul Bolos joaca pe partitura stabilita de PSD, dar jocul de glezne facut de acesta are menirea sa prosteasca o tara intreaga, Comisia Europeana si alte institutii comunitare.Ajuns la momentul decontului, asa cum aminteam la inceputul acestei dezvaluiri, Bolos incepe sa fluiere in biserica (sic!) si nefiind in stare sa articuleze o strategie la nivel MFE, imprastie sarcini in stanga si in dreapta, la ministerele de linie. Numai ca acolo, tangenta si priceperea in gestionarea fondurilor europene e mai ceva ca la Bolos, si va amintiti probabil, dintr-o dezvaluire anterioara, ca v-am povestit cum, de exemplu, se elaboreaza Strategia de Specializare Inteligenta la nivelul Ministerului Educatiei si Cercetarii.Desi, la momentul respectiv, am adus culisele esecului in atentia publica, ministrul Bolos o tine pe-a dreapta si zice ca totul e perfect. Doar ca, la fel ca in acest exemplu, Bolos asteapta acum sa-i faca celelalte ministere treaba, iar asta a aprins scanteia dihoniei si afuriseniei intre pleiada de ministri staruri ale PNL.Doar ca popa al nostru, ce face? In loc sa puna osul la treaba si sa genereze el un plan si sa coordoneze activ demersurile de realizare a Acordului de Parteneriat, apuca scriptura propriilor uneltiri si ii altoieste pe smintitii si miseii lui colegi: promoveaza in guvern un document prin care ii paraste si ii afuriseste pe toti, doar ca sa evite dovedirea masurii propriei incompetente.Si ce zice "Inalt Prea Finantarea-Sa" ministrul fondurilor europene despre "criteriile pentru indeplinirea carora au fost identificate aspecte problematice, corespunzator autoritatilor publice responsabile":pentru finalizarea/aprobarea Strategiei Nationale de Specializare Inteligenta, respectiv trim. II 2020;* Guvernanta in sectorul energetic a fost considerata ca fiind indeplinita prin elaborarea* Pana la aceasta datadeoarece* Pentru masurile care vizeaza educatia,* Referitor la masurile care stabilesc "Cadrul politic strategic al incluziunii romilor",* Pentru Sanatate,(desfasurarea procedurilor de achizitii publice, contractarea serviciilor de consultanta, calitatea si elaborarea in timp a documentelor care fac obiectul proiectului etc.);* Tot pentru Sanatate,* Si, in final, ministrul Bolos ameninta: "".Vorba romanului "una e ce zice popa si alta e ce face popa" functioneaza perfect in cazul ministrului Bolos. Acesta s-a tot batut cu pravila pe patrafir ca face si drege, iar cand se apropie termenul de decontare, arunca pisica in curtea altuia.Este halucinant cum suntem siliti sa inghitim asemenea enormitati, in conditiile in care, un singur om (si cativa acoloiti), girati de premierul Romaniei, arunca tara in neant pentru urmatorii 10 ani. Socoteala e simpla pentru Bolos: prea putin conteaza ca lucrurile vor sari in aer, el isi face treaba, da ADR-urilor ce trebuie si Ministerului Transporturilor ce viseaza, iar pe vremea cand lucrurile vor exploda, el isi va inmuia posmagii la adapost, ascuns in burtile mamutilor pe care, chiar el insusi, i-a creat.Iar noi vom ramane cu ochii in soare, la multa vreme dupa terminarea crizei in sanatate, incercand sa rezolvam alta criza, si alta criza si uite asa, sarim dintr-o criza in alta la nesfarsit. Numai ca deosebirea este ca actuala criza este una generala, iar crizele ulterioare, generate de incompetenta, vor fi numai ale noastre.Poate intr-o editie viitoare sa detaliem cum acelasi ministru Bolos desfiinteaza un program consacrat si de care Romania are atata nevoie, cel de competitivitate, cum creeaza un program pe sanatate cu dedicatie, in care jumatate de miliard de euro sunt deja antamati pe 3 proiecte necompetitive, cum banii de la cercetare ii ia si ii arunca in sacul fara fund de la infrastructura in transporturi, si tot asa.Apropos de sanatate, au facut ei o intelegere la guvern sa foloseasca acea jumatate de miliard de euro pe 3 proiecte referitoare la genomica, tratarea avansata a cancerului si vaccinuri. Nu spun ca nu avem nevoie de un sistem de sanatate mai performant, dar la mizeria care e in spitale si haosul existent in sistem, sa arunci cu banii in domenii de nise, ultraperformante si total rupte de realitatea in care traim, poate ca este un pic prea mult. Nu e nimic, vom trimite la sparanghel romani mai sanatosi, iar restul vor continua sa dea spaga la doctori, sa se pricopseasca cu nozocomiale in timpul tratamentului si sa admire la televizor cum banii de pe genomica romaneasca vor sfarsi in construirea a 3 sedii noi, parcuri auto impresionante si mii de dosare cu studii, cercetari si strategii.A face un program operational de peste 1 miliard de euro dedicat sanatatii, gestionat chiar de Ministerul Sanatatii, in conditiile in care acest minister are la dispozitie acum 100 milioane de euro si nu e capabil sa scrie proiecte pentru a absorbi acesti bani, pare de neimaginat. La urma urmelor, medicii au treaba lor, slava Domnului, iar a le ocupa timpul cu chestiuni administrative de gestionare a finantarilor nerambursabile denota o totala lipsa de viziune si responsabilitate.In momentul de fata, ministrul Bolos are pe masa pregatita o procedura de finantare a cercetarii pentru criza COVID-19 si nu ii da drumul, desi ne aflam in plina criza, iar o serie de specialisti au muncit asiduu pentru pregatirea tuturor formalitatilor. Nu se intampla pentru ca totul e transparent si nu a venit pe linie de partid, ci pe linie profesionala.In schimb, onor demnitarul de la cercetare, omul lui Basescu din guvernarea PDL, Dragos Ciuparu, a pregatit el insusi propria viziune de accesare a fondurilor pentru criza COVID-19, in care proiectele nu mai sunt evaluate ci doar selectate de o comisie numita la nivel de ministru, iar procedura este necompetitiva, adica se stabilesc din capul locului castigatorii, desi e deschisa atat pentru institutii publice cat si pentru agenti economici. Sunt curios cate firme de apartament vor beneficia de acesti bani distribuiti de la nasu mare din fruntea ministerului?Stimati smecheri politici si combinatori de ocazie, stiu ca ne luati de prosti, stiu ca nu va vine sa credeti ce cititi, dar aceste lucruri trebuie sa iasa la iveala... nu se stie niciodata cum se schimba vremurile, intelegeti ce zic?