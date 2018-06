Cronica unui dezastru anuntat - fabrica de acoperit fraude uriase din fonduri europene

Octavian Serban este doctor in economie si dezvoltare regionala, presedinte al KM Institute Romania - KNOMACONS, organizatie care isi propune sa sprijine accesarea facila a fondurilor europene.

Nu mai departe de ianuarie 2017, am fost martorii unor cavalcade sinistre impotriva legilor Justitiei, iar de atunci atacurile s-au intetit, ajungandu-se ca insusi ministrul Justitiei sa ceara decapitarea DNA, iar CCR sa spele in laboratoarele proprii aceasta marsavie, ba chiar sa impuna masuri aberante institutiei prezidentiale.Acestea sunt lucruri deja stiute de toti romanii, dar actiuni similare se desfasoara si pe alte fronturi. De o buna bucata de vreme, am demarat o ampla campanie de demascare a neregulilor care au loc in gestionarea fondurilor europene. La inceput, am semnalat aceste aspecte in interior, pe caile oficiale, dar gasca de complici la dezastrul pierderii banilor europeni a declansat ample actiuni de reprimare, asa ca am fost nevoit sa ies in presa.Audienta si impactul acestor dezvaluiri a fost pe masura, iar interventiile mele au creat adevarate unde de soc la nivelul ministerului de resort. Cu toate acestea, raspunsul firesc din partea factorilor de decizie de a indrepta lucrurile nu a venit, in schimb s-a declansat o ampla campanie de ascundere a gunoiului sub pres.Astfel, asa cum prea bine se stia in interior, dezastrul fraudelor cu fonduri europene , iminenta dezangajarilor a aproximativ 2 miliarde de euro si pericolul suspendarii unor programe operationale, toate acestea au spart bariera cenzurii interne si au ajuns in spatiul public.La sfarsitul lunii martie, deputatul Ghinea anunta conflictul mocnit intre Viorica Dancila si Rovana Plumb , pe tema anticiparii rezultatelor raportului OLAF pe 2017. Imediat, Ministerul Fondurilor Europene, a iesit chiar in acel weekend (practica neuzuala) cu un comunicat prin care se anunta ca OLAF nu e la Bucuresti, dupa principiul una te intreb si alta raspunzi.Iata ca acum, la distanta de aproximativ doua luni, OLAF iese cu raportul oficial in care ni se spune ca Romania este pe primul loc la investigarea fraudelor, in anul 2017, si mentioneaza cazuri concrete in care autoritatile romane au fost partase la fraudarea fondurilor nerambursabile Intorcandu-ne la disputa dintre premier si ministrul fondurilor europene, acum, dupa doua luni, vedem ca recomandarea lui Ghinea de a ne lua popcorn si a astepta epilogul, a capatat sens. Mai mult, la vremea respectiva, dupa ce cabinetul MFE a venit cu o dezmintire rasuflata, in sedinta de guvern imediat urmatoare, Viorica Dancila a tinut sa precizeze in deschidere, pentru ca participa si presa, ca e foarte multumita de ministrul Plumb si ca absorbtia merge bine.Cat de bine merg lucrurile se vede acum, iar dezastrul abia incepe: recomandarile OLAF au ajuns la DG Regio - Bruxelles si la DNA in tara. Pentru Comisia Europeana decizia este simpla: recuperarea fondurilor de la statul roman. Mai departe, este treaba statului roman ca, printr-un DNA independent, sa gaseasca vinovatii, sa-i pedepseasca si sa recupereze frauda.Dar ce sa vezi, DNA este decapitat chiar de ministrul Justitiei, poate si din simplul motiv ca anchetele OLAF vorbesc raspicat despre celebrul caz Teldrum.Si iata cum, cercul vicios se inchide, iar ceea ce era usor de anticipat in urma cu ceva timp, acum, a devenit fapt implinit, in timp ce publicul este tinut captiv in acest spectacol de-a hotii si vardistii. Meciul continua cu aparitia motivarii deciziei CCR privind decapitarea DNA, cu pronuntarea Curtii Supreme in dosarul in care inculpat este Liviu Dragnea , cu decizia Presedintelui Romaniei, cu mitingul PSD ...Oameni buni, e grav ce se intampla, dar asta nu e meciul nostru, Romania are nevoie de o economie functionala, de locuri de munca, de productivitate, competitivitate si calitate. Institutiile statului trebuie sa lucreze difuz si eficient, iar economia sa duduie si sa prospere.Amestecul politicului in administratie s-a facut prin latura lui infractionala, individualizata si nu prin componenta strategica, de politici publice. Lideri politici direct implicati in actiuni de natura penala jongleaza cu notiunile, cu institutiile si cu fondurile dupa bunul plac, iar oameni simpli sunt dusi de nas si scosi in strada dupa un scenariu de mineriada care se poate termina cu consecinte deosebit de grave pentru societatea romaneasca.E timpul sa stam stramb si sa judecam drept, o dezangajare de 2 miliarde de euro numai intr-un an inseamna o prejudiciere cu 100 euro a bugetului fiecarui cetatean, indiferent ca e nou nascut sau pensionar.Tocmai de aceea, in loc sa giram pierderea acestei sute de euro de la noi, de la copiii si parintii nostri, trebuie sa luptam pentru independenta Justitiei, sa intelegem ca razboiul creat este unul artificial, dirijat din laboratoarele fricii, iar oamenii de rand, acesti frumosi romani, au nevoie de liniste, de un loc de munca decent si de o viata prospera.