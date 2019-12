Cum merge PNL pe mana PSD, iar Romania pierde

Tavi Mogos

Aceiasi actori neschimbati, fie ca e vorba de o parte sau de cealalta, in contextul in care si Bruxellesul a schimbat garnitura la nivel inalt si Romania a schimbat guvernul. Daca la nivelul Comisiei Europene nu este competenta noastra sa stabilim cine sunt emisarii care se aseaza la masa tratativelor, la nivel de tara este trist ca aceiasi "gropari", care au infipt gestionarea fondurilor in gard in cele doua cicluri anterioare, detin in continuare controlul de parca nimic nu s-ar fi intamplat.Prin urmare, interfata de tara a Romaniei pentru dialogul cu CE a fost aceeasi Mihaela Toader, pe care o stim cu totii ca fiind omul lui Teodorovici plantat in urma cu multi ani la varful coordonarii fondurilor europene in Romania, aceeasi care a fost numita in ianuarie 2017 de Dragnea ca ministru in primul sau guvern, aceeasi care a cedat locul Rovanei Plumb, multumindu-se cu pozitia de secretar de stat, in care a functionat cu maxima dezinvoltura contraperformanta pana acum 3 saptamani.Intre timp, la guvernare a venit un PNL gata sa-si asume gestionarea tarii intr-o perioada de tranzitie, dar pe deplin inconstient de misiunea anemica ce o va putea exercita printr-o reprezentare minoritara in Parlament. Iata un exemplu concret de ce este actuala tema alegerilor anticipate si obtinerea unei majoritati confortabile care sa legitimeze un guvern puternic.Asadar, anticipand intalnirea cu reprezentantii comisiei, omniprezenta Mihaela Toader (foto), secondata de acelasi Gabriel Friptu care a coordonat gestionarea fondurilor europene in teritoriu inca din 2007, au aranjat saptamana trecuta o intalnire pe aceeasi tema cu reprezentantii societatii civile, ai mediului de afaceri si ai institutiilor centrale: perioada de programare 2021 - 2027, in care au fost prezentate principalele prioritati, formatul programelor operationale si propunerile de functionare a schemelor de finantare.Un joc de glezne usor de deslusit, prin care pesedistii de ieri, si totodata cei care detin fraiele in continuare in MFE, au vrut sa-si legitimeze actiunile in fata Comisiei ca fiind trecute prin filtrele guvernantei transparente si avand girul actorilor sociali. In fapt, la intalnirea de saptamana trecuta, a fost un dialog al surzilor, Mihaela Toader venind cu o poezie invatata in laboratoarele PSD si girata de un ministru Bolos, mult mai preocupat de asigurarea "linistii" in minister, decat sa ia taurul de coarne si sa creeaze un cadru de reforma in planificarea actiunilor pentru programarea viitoare.Totul s-a terminat apoteotic, printr-un comunicat oficial de presa, prin care ministrul vine sa inchida gura clevetitorilor care s-au manifestat la final de saptamana ca urmare a simularii actului guvernamental in domeniul fondurilor europene: " Le multumesc colegilor mei din directia de programare si coordonare, care au in fata o mare provocare - negocierea parteneriatului, pe de o parte si asigurarea unui cat mai bun raspuns la nevoile beneficiarilor nostri, pe de alta parte ". Practic, actualul ministru PNL recunoaste ca i-a lasat mana libera fostului ministru PSD al fondurilor europene, Mihaela Toader, aflata acum la sefia directiei de programare despre care face vorbire ministrul si, mai mult, ii multumeste ca implementeaza agenda PSD-ului in viitoarea programare 2021 - 2027. Poate ne spune domnul ministru care este contributia sa sau a strategilor PNL la aceasta abordare, dat fiind ca tot el adauga: "Asadar, ne tinem de promisiune." Evident, se nasc nenumarate intrebari: care promisiune, care noi, care e contributia actualului guvern etc.Intorcandu-ne la intalnirea oficiala de saptamana aceasta, intre MFE si CE, ministrul Bolos nu a catadicsit sa participe, ci doar sa alerge pe holurile de la lift dupa reprezentantii de la Bruxelles, ocupati sa se pupe de mama focului cu toti PSD-istii care au gestionat esecul timp de 3 ani si in continuare au primit unda verde de la PNL sa continue dezastrul.La dezbateri a fost trimisa Carmen Moraru - Secretar de Stat MFE - invizibila pe pagina oficiala de prezentare a conducerii MFE si la fel de invizibila la discutiile de azi, asta poate si pentru simplul motiv ca trecutul politic al respectivei doamne este legat cand de PSD, cand de slujirea Elenei Udrea in combinatiile de notorietate publica referitoare la actiuni care au constituit rechizitoriul condamnarii acesteia pe cand era ministru la dezvoltare regionala Prin urmare, dupa un cuvant de deschidere lapidar si lipsit de sens, fraiele discutiei au fost preluate de Mihaela Toader, care a inceput sa recite o poezie bine invatata de cand era demnitar PSD. Practic, a vorbit de un aranjament defectuos al fondurilor europene, in care se incearca ducerea pe cai netransparente a fondurilor in teritoriu.Se doreste crearea mai multor ITI (Investitii Teritoriale Integrate), prin care banii sa ajunga in exclusivitate in diverse regiuni. Faptul in sine nu este rau, dar nu poti directona miliarde de euro in zone pentru care nu ai stabilit o strategie, pentru care nu ai guvernanta locala si pentru care nimeni nu are responsabilitate dinainte stabilita. De altfel, acestea sunt si temerile reprezentantului DG Regio, exprimate in plenul sedintei de astazi.Oficialul PSD (Mihaela Toader) a adus in discutie precedentul cu ITI Delta Dunarii din perioada actuala (2014 - 2020), dar a uitat sa spuna ca in 2015, in timpul guvernarii Ponta, programul era blocat prin faptul ca nu exista o Strategie a Deltei Dunarii care sa permita implementarea. In 2016, programul a fost deblocat prin asumarea premierului Dacian Ciolos, care a finalizat unilateral negocierile cu Ucraina, ostila in mod gratuit semnarii acordului european de mediu.Asa si acum, neavand elaborate strategiile pentru regiunile in care se vor implementa aceste instrumente, se amorseaza o bomba care va trebui inghitita de un eventual guvern responsabil care se va gasi la carma tarii dupa 2020.Vrand sa rupa cumva sirul balivernelor indrugate de oficialul roman, reprezentanta DG Empl a intervenit si a spus textual, referindu-se la proaspatul raport publicat de OECD privind rezultatul la testul PISA obtinut de elevii romani si calitatea deplorabila a invatamantului din Romania: "My heart id bleeding" si a continuat spunand ca s-au alocat zeci de miliarde prin POSDRU si POCU pentru invatamantul romanesc, iar rezultatele sunt mai proaste decat in 2012 si 2015, mergand intr-un continuu regres. Replica ministrului Educatiei a fost pe masura guvernarii slabe a PNL: " nu trebuie neaparat sa ne ingrijoreze" Revenind la intalnirea oficiala de la MFE, Mihaela Toader a prezentat si arhitectura programului care va gestiona cercetarea. A inceput o deversare de cuvinte fara rost, la care reprezentantul DG Regio a replicat sarcastic ca vrea sa vada rezultate: "" si a continuat ca cercetarea in Romania primeste in jur de 0.2 % din PIB (da, zero douazeci la suta pentru cei care au impresia ca nu inteleg, n.a.), iar daca partea romana nu aduce argumente, Comisia nu mai e dispusa sa dea niciun ban pentru proiecte strategice precum laserul de la Magurele (investitie totala de 356,2 milioane euro), Danubius (peste 150 milioane euro), sau reactorul Alfred de la Mioveni (cu o estimare de 1 miliard de euro). Cei de la Comisie au subliniat ca in cursul anului 2019, au trimis 2 scrisori oficiale referitoare la starea concreta a acestor proiecte, iar Romania nici macar nu a raspuns. Intre timp, la laserul de la Magurele a izbucnit un mega scandal care a dus la sistarea lucrarilor, rezilierea contractului cu antreprenorul italian si amanarea finantarii. La Danubius au fost alocate de la bugetul de stat 26 de milioane de lei pentru elaborarea studiului de fezabilitate, banii au fost tocati, studiul nu este finalizat, iar acum autoritatile romane cersesc la Comisia Europeana un supliment de 5 milioane euro pentru a finaliza studiul de fezabilitate.In loc de argumente, Mihaela Toader a inceput sa arunce fumigene, si anume ca se lucreaza la Strategia de Specializare Inteligenta, iar aceasta este elaborata la Ministerul Cercetarii, proaspat absorbit in Ministerul Educatiei. Acolo, aceiasi oameni care au negociat destinele cerectarii si in guvernarea PSD: directorul Viorel Vulturescu si vesnicul Adrian Curaj. Reprezentantii Comisiei nu s-au aratat impresionati si au cerut rezultate concrete. Morisca PSD-ului s-a pus in miscare prin vocea lui Vulturescu care, in loc sa vina cu argumente concrete, a inceput sa o ameteasca ca s-a constituit un grup de lucru la nivel de minister, in care sunt implicate si alte ministere si ADR-urile, ca s-a stabilit un calendar, dar ca la anul, dar ca mai dureaza, dar ca se lucreaza si la strategia de cercetare, dar, dar...Cei de la DG Regio, pe buna dreptate, au intrebat de ce se fac doua strategii si nu se concepe o strategie de cercetare care sa includa si strategia de specializare inteligenta. Pauza, fumigene, balbaieli, aceasta a fost replica oficialilor romani.In fapt, la defunctul Minister al Cercetarii, avand in vedere ca si strategia de cercetare si cea de specializare inteligenta expira in 2020, autoritatile romane au inceput, in stilul caracteristic, sa se adune in jurul subiectului, impinsi de presiunea de la Bruxelles. Prin urmare, s-a creat faimosul grup de lucru, prezidat de acelasi Viorel Vulturescu si in care, in loc sa se identifice prioritatile, sa se traseze directiile de actiune si sa se elaboreze obiectivele, s-a creat o claca, in care fiecare isi da cu parerea si nimeni nu intelege care este conceptul real de specializare inteligenta. Toata lumea vrea bani fara a intelege ca specializarea inteligenta este un cadru de actiune colaborativ, in care mediul de afaceri, cercetarea si autoritatile locale muncesc impreuna pentru a promova inovatia, cerativitatea si antreprenoriatul, obiectivul fiind cresterea productivitatii si a competitivitatii.In renumitul grup de lucru, se arunca la intamplare idei nastrusnice care slujesc interese partizane, dar in schimb se urmareste obtinerea consensului. Daca acesta nu se obtine, presedintele numit al grupului, Viorel Vulturescu, intervine pur si simplu prin fluieraturi, "ca la oi, baaaa!" asa cum el insusi nu ezita sa adauge.Asa se fac strategiile in Romania, si ne mai miram de ce actuala Strategie de Competitivitate, valabila pana la anul, a identificat domenii prioritare de dezvoltare a Romaniei ca fiind pielaria, industria lemnului, productia bauturilor, in conditiile in care la nivel mondial se opereaza conceptele de "a 4-a Revolutie Industriala", inteligenta artificiala, digitalizare,, fabricile viitorului, robotizare etc.Si ca veni vorba de digitalizare, tot la intalnirea de cu cei de la Comisia Europeana s-a discutat si aceasta tema, iar inca din debut, reprezentantul DG Regio a precizat ca Ministerul Comunicatiilor PSD, proaspat topit in Ministerul Transporturilor PNL, nu a facut nimic. Stupoare, deranj, ofataturi... si in final o interventie aburitoare a oficialilor romani care au inceput sa se lamenteze ca muncesc de le sar ochii, ca supravegheaza, gestioneaza si elaboreaza, dar comisia nu vede... Vazand atata jale si regret, cei de la Comisie au incercat sa-si mai nuanteze pozitia prin aceea ca probabil s-a muncit, dar nu prea sunt rezultate... cu alte cuvinte, tot nimic.Cand oficialii romani au adus in discutie continuarea schemei de finantare de dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii (cunoscut ca CLLD), luand in considerare slaba performanta inregistrata de cei 2000 de primari PSD, reprezentantul Comisiei s-a adresat laconic Mihaelei Toader care tot insista: "In tot acest dialog al surzilor, Comisia Europeana, prin reprezentantii ei, tot timpul a adus in discutie tema necesitatii lectiei invatate de autoritatile romane din ciclurile anterioare, tema rezultatelor concrete si a unei planificari eficiente, transparente si stimulative care sa usureze absorbtia fondurilor in perioada 2021 - 2027.Raspunsul autoritatilor romane este aiuritor, intortocheat si sovaielnic, doar si pentru simplul motiv ca sunt aceiasi oameni care au ocupat functii de demnitate publica si in guvernele PSD, aceiasi oameni care au realizat si programarile anterioare pentru ciclurile 2007 - 2013 si 2014 - 2021, iar acum neintelegand oricum despre ce este vorba, lungesc delirul puterii discretionare in mod iresponsabil.Apropos de aceasta abureala permanenta a autoritatilor romane in raport cu Bruxellesul, de curand, Consiliul a luat act de raportul Comisiei Europene privind rezultatele misiunii de supraveghere ca urmare a declansarii Procedurii de Abatere Semnificativa de la obiectivul pe termen mediu (celebrul MTO), urmare a nivelului alarmant al deficitului structural inregistrat de Romania. In document si in luarea de pozitie oficiala a Consiliului, se spune ca in urma Recomandarilor Specifice de Tara din februarie anul acesta si a Raportului Consiliului din iunie 2019, Romania nu a facut nimic, absolut nimic, pentru a lua masuri de reducere a deficitului, iar acum institutiile europene revin cu un raport extraordinar care sa stopeze dezmatul bugetar.Documentele sunt emise in noiembrie 2019, chiar inaintea caderii guvernului PSD si avertizau ca Romania se duce spre un deficit de 4,5 daca nu se iau masuri urgente. Ce sa vezi, ghiciti care este cifra din care se pleaca pentru recenta rectificare de buget si elborarea bugetului pentru anului viitor 4,4 fata de un 2,76 vehiculat de PSD. Tot in raportul Comisiei se vorbeste cu nume si prenume ca reprezentantii europeni s-au intalnit cu secretarii de stat din Ministerul Finantelor (Daniela Pescaru si Tiberiu Mavrodin) si cu sefa ANAF-ului, tot secretar de stat PSD, Mirela Calugareanu. Ca sa vedeti pana unde merge inconstienta unui guvern iresponsabil, asa cum se intampla acum si la fonduri europene, in documentul oficial se spune explicit ca oficialii romani nu planuiesc ajustari structurale pentru anii 2019 si 2020 si ca abia in 2022 se vor lua masuri. Singurii care au intervenit, aducand argumente impotriva politicii dezastruoase a guvernului, au fost Daniel Daianu - Presedintele Consiliului Fiscal si Mugur Isarescu - Guvernatorul BNR.De ce situatia este similara si la MFE... pentru ca acum se pregateste acelasi gen de abordare ca raspuns la semnalul de alarma tras de la Bruxelles prin recomandarile Specifice de Tara, in care se arata explicit ca mecansimul absorbtiei este deficitar, ca autoritatile romane sunt incompetente si ca exista riscul dezangajarii. In acesti ultimi 3 ani, pericolul deangajarii a 800 de milioane de euro, mai ales din Programul Operational Regional, a fost iminent, situatia fiind cosmetizata doar din pixul politic al PSD, dar riscul este inca prezent si se va concretiza cand se va trage linie pentru ciclul 2014 - 2020. In fapt, la nivelul MFE se pune la cale un raport de implementare a Programului National de Reforma, prin care autoritatile romane incearca sa abureasca institutiile europene, dupa sablonul PSD. La constatarile grave ale Comisei, MFE incepe si insira aceleasi baliverne: planuim, intentionam, luam in considerare, suntem pe cale sa..., dar nimic concret. Ca o exemplificare, Comisia atrage atentia in 4 pagini, iar Romania raspunde cu 100 de pagini.Asta a fost guvernarea PSD si ce vedem acum este neputinta unui guvern PNL nesustinut parlamentar de a-si asuma reforme profunde, structurale, care sa aseze Romania pe calea progresului. In focul electoral de final de an, nu a fost timp suficient pentru a aduce argumente detaliate in vederea urgentarii procedurii de alegeri anticipate, dar iata ca realitatea ne impinge sa scoatem la lumina capcana intinsa de PSD: angajamente pe buget care nu pot fi onorate fara adancirea deficitului (vezi schema de marire a pensiilor), plantarea oamenilor de partid in pozitii din care nu pot fi scosi fara o asumare efectiva a responsabilitatii si o planificare dezastruoasa a dezvoltarii Romaniei pe un orizont de 10 ani in ceea ce priveste fondurile nerambrusabile primite de la UE prin Comisia Europeana.Prin lipsa de reactie ferma a PNL se poate compromite total ideea venirii la putere a unei constructii politice responsabile, eficiente si progresiste. In acest ritm, o revigorare a PSD-ului la alegerile locale ar putea arunca tara intr-o marmelada politica, gen USL. Romanii nu trebuie sa subestimeze indarjirea politicienilor de a se agata de putere, iar o solutie imorala poate fi instaurata oricand. Si PSD si PNL vorbesc de, dar mai util este!!!