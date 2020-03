Cum poti obtine fonduri europene nerambursabile persoane fizice

Ziare.

Comisia Europeana finanteaza afaceri aflate la inceput de drum sau care urmeaza sa se extinda. Persoanele fizice pot beneficia de fonduri europene nerambursabile.Unul dintre programele de finantare care s-a bucurat de un interes record este Start Up Nation, singurul program de finantare nerambursabila 100% destinat societatilor nou infiintate!Anul trecut, 33.000 de firme au aplicat pentru finantare, insa doar aproximativ 10.000 s-au dovedit a fi eligibile.Microintreprinderi, IMM-uri cu activitate in productie, IT, afaceri creative, servicii si comert au primit in numar mare fonduri nerambursabile de la stat.Cea de-a treia editie a programului care ofera finantare de pana la 200.000 de lei firmelor nou-infiintate are anul acesta un buget de 1 miliard de lei.Printre cheltuielile eligibile se numara achizitionarea de imobile spatii de lucru / productie / prestari servicii, achizitionarea de echipamente, mijloace de transport, mobilier, dotari, calculatoare si alte echipamente IT, dar si consultanta si proiectare.Mai multe despre programul Start-Up Nation aici . Acesta este insa doar unul dintre programele pentru persoane fizice care beneficiaza de finantare europeana.Si programele din sectorul "Servicii" sunt avantajate la accesarea de fonduri europene, obtinand punctaj suplimentar la multe dintre apeluri tocmai datorita importantei lor pentru economie.Unul dintre acestea si care se adreseaza persoanelor fizice este Programul national de sprijin in sectorul vitivinicol. Pe site-ul neotrust.ro vei descoperi toate domeniile si programele prin care se pot primi fonduri nerambursabile Accesarea finantarii se face prin depunerea online a planului de afacere, a cererii de finantare si a celorlalte documente necesare, conform procedurii in vigoare, pe websitul AIPPIMM. Pana acolo, insa, trebuie urmati o serie de pasi foarte importanti:- gasirea ideii de afacere;- identificarea programului/apelului de fonduri europene prin care se paote obtine finantare;- scrierea planului de afacere - poate sa il scrie singur sau sa apeleze la o firma de consultanta;- deschidere firma / sau PFA;- depunerea dosaului/cererii de finantare;- perioada de evaluare;- anuntarea rezultatelor de catre finantator;- semnarea contractului de finantare;- implementarea proiectului si primirea fondurilor.Procedura poate parea complicata pentru o persoana care nu cunoaste legislatia in domeniu si mai ales elementele care transforma un proiect banal intr-unul eligibil pentru finantare.Tocmai de aceea, persoanele fizice care vor sa devina antreprenori trebuie sa apeleze la consultanta specializata pe fonduri europene.Echipa Neotrust ajuta antreprenorii sa isi transforme visurile in afaceri de succes. Costurile cu Serviciile de Consultanta Fonduri Europene Persoane Fizice pot fi acoperite din fondurile europene nerambursabile accesate.