Cumpanasu fondurilor europene - transmiterea virusului de la un guvern la altul

Tavi Mogos

Ziare.

com

In sine, personajul ne-a creat tuturor o angoasa profunda, pe care numai actuala pandemie a reusit sa o surclaseze ca amploare. Totusi, legatura intre cele doua cazuri o reprezinta virusul. Nu o sa ma arunc aici intr-o discutie pe teme medicale, ci o sa incerc sa tratez problematica virusului moral care musca din guvernele politice obisnuite cu predarea stafetei incompetentei si naravurilor de la un mandat la altul.In spatele primei linii, cea a politicienilor care se sfasie pentru putere, exista o masa critica de baieti invartiti care sunt companionii oricaror echipe guvernamentale politice instalate vremelnic la Palatul Victoria. Ei bine, acesti tovarasei au reusit sa se instaleze in fruntea unor interese de grup, de breasla, de cauza, sub pretextul reprezentarii vocii societatii in dialogul cu puterea.Unul dintre butoaiele cu miere, pe unde roiesc tot felul de bondarei din acestia care vor sa profite de munca albinutelor, este si Ministerul Fondurilor Europene. O mare parte din agenda de comunicare oficiala este impartita cu acesti parteneri de dialog, constituiti sub tot felul de coalitii.Ministrii slabi accepta predarea acestei stafete de la un portofoliu la altul, neavand capacitatea sa impuna un punct de vedere altruist, onest, in interesul cetateanului si al tarii. Si aici intervine fratia intereselor, prin care, politicienii instalati in functii publice, isi tes propriile interese prin validarea de catre tovarasii de dialog, purtatori ai drapelului coalitiilor pe care le reprezinta.In acest fel, se mimeaza un dialog constructiv, taberele isi impart prada, conlucrarea fiind foarte productiva pentru ca fiecare are de oferit ceva ce ii lipseste celuilalt: o tabara alearga dupa zornaitul banutilor europeni, iar cealalta dupa dovada ca propriile uneltiri au fost acceptate de acea parte a societatii interesata de subiect.Cu titlu de exemplu, dar nicidecum limitativ, acest domn Cumpanasu este un abonat al discutiilor purtate la Ministerul Fondurilor Europene. Mai sunt si altii ca el, personaje care au in spate amintitele coalitii, care seara merg pe le televiziuni si dau de pamant cu oamenii politici, iar ziua se furiseaza prin cabinetele ministrilor sau prin salile de conferinta, punand impreuna la cale viitorul tarii.Si ca in povestirile biblice, lepadarea de satana dureaza cat ai zice "fonduri nerambursabile". La un moment dat, as fi zis ca domnul Cumpanasu va disparea din viata publica pe veci,in folosirea unei tragedii pentru acumularea de capital electoral si povara minciunii, prin, pareau sa fie groparii imaginii publice ale acestui ins.Multi politicieni au iesit public si l-au infierat pe acest profitor de ocazie de ai fi zis ca relatarea lui Orban despre Turcan, referitoare la culcari si paturi, este apa de ploaie. Dar ce sa vezi, a venit momentul cand, domnul Cumpanasu, prin ceea ce reprezinta, si mai ales prin stiinta jocului mimarii actului guvernamental si dialogului social, a devenit iar interesant.Prea tare nu ne putem mira, au mai fost si alte manivele care in trecut reprezentau interesele unor profesionisti, sa zicem din transporturi, ulterior fiind unsi chiar ministri de resort si in tot felul de alte functii de demnitate, pe care chiar si acum ii vedem dand lectii la televiziunile aproape independente.Probabil, caderea zgomotoasa a PNL-ului in sondaje este obiectivul neimpartasit al premierului Orban, deoarece dupa dezastrul din ultima vreme,De unde a venit aceasta dorinta de infratire trecuta pe sest in discursul politic, dar oficializata tot pe acelasi sest prin publicarea in Monitorul Oficial? Ei bine... tot de la fonduri europene.Va tot spuneam ca intre ceea ce predica ministrul Fondurilor Europene si ceea ce se intampla in realitate, este diferenta ca de la cer la pamant. Ministrul Bolos ii tot da inainte ca face si drege, Comisia Europeana a acceptat toate conditiile si propunerile Romaniei, ca vin banii fara numar, fara numar...Of, biet popor roman, realitatea e crunta... In fapt, trancaneala ministrului paveaza drumul spre dezastru. Oficialii de la Bruxelles ne spun raspicat: nu este clar care sunt solutiile efective propuse de imbunatatire pentru a contracara lipsurile si proasta functionare observate in perioada 2014 - 2020. Ni se spune in mod oficial ca nu exista coordonare la nivel national si regional, ceea ce ridica dubii in eficientizarea si complementaritatea fondurilor.Am vazut cum cei de la Comisia Europeana ne atrag atentia ca povestile spuse de guvernanti sunt generice, nu sunt coerente pe deplin si nu acopera nevoile existente. Ne facem de rusine in forurile europene de negociere a intereselor de dezvoltare a Romaniei pe urmatorii 10 ani, de multe ori amploarea catastrofei ducand limbajul la limita suportabilitatii in genul acesta de intalniri. Oficialii Comisiei ne spun ca sunt nevoiti sa respinga activitati propuse de Guvernul Romaniei deoarece justificarile aduse nu sunt suficiente si ca investitiile propuse nu sunt demonstrate.Nu de mult,, iar acum promoveaza in guvern acte care sa-i oblige pe ceilalti ministrii sa faca treaba pentru a ramane cat de cat in carti in vederea obtinerii de fonduri europene pentru perioada 2021 - 2027. In acest context s-a oficializat si, iar pe agenda ministrului apare ca propunerile au fost validate de societatea civila in urma consultarilor cu reprezentantii ei.Fratia minciunilor se va sparge, ca de fiecare data, dar tot in capul romanilor, iar cei care joaca la zar acum soarta tarii la momentul decontului vor fi bine mersi, fie prin functii caldute prin ministere, agentii si alte organizatii guvernamentale, fie in fruntea unor coalitii mai brave si mai puternice.Pentru un profesionist, este scandalos sa auzi despre propunerile facute de tara ta la Bruxelles ca nu pot fi apreciate in stadiul actual de elaborare, ba chiar insistandu-se pe faptul ca in rundele precedente de negociere Comisia a retinut ca nu s-au facut propuneri mai elaborate si nu s-au luat masuri adecvate care sa fie eligibile.Iata cum ne pregatim de esec, in contextul in care in cancelariile din Romania totul este prezentat in roz; a se vedea comunicatele de la guvern, de la Ministerul Fondurilor Europene si declaratiile oficialilor in campaniile mediatice de propaganda ieftina de pe la emisiunile de seara.Referitor la propunerile Romaniei pentru a raspunde unor solicitari din partea Comisiei in vederea depasirii crizei, doar una singura este oarecum luata in considerare, dar si aceasta implica ample modificari la nivel de legislatie. Pe acest fond de rusine nationala, Comisia ne trimite la plimbare si ne spune umilitor ca ar fi bine sa adoptam propuneri facute de alte tari in aceeasi situatie, deoarece acele variante au fost deja validate, iar propunerea Romaniei a fost catalogata ca primitiva. Astfel, suntem pusi la colt si ni se recomanda sa mai elaboram si sa refacem propunerile, ca cine stie...Dar minstrul Bolos este un om bun, impaciuitor si are un staff format si din PNL-isti impusi de la partid si. Ce frumos... ce peisaj idilic... ce daca din cabinet nu face parte niciun profesionist! Mai da-i incolo p-astia care spun raspicat unde se greseste si incurca socotelile!Asa ne ducem noi in Europa, cu temele nefacute, cu capul plin de avioane propagandistice, cu echipe nepregatite si cu reprezentanti care la orice se gandesc, numai la interesul tarii nu. Virusul moral de care va relatam in deschidere este la usa guvernului, prin birouri, prin buzunarele si gentile demnitarilor. De multe ori nu conteaza culoarea politica, interesele se aduna, mainile se spala si drumul duce catre o destinatie a unui rasunator esec national in schimbul unor obscure reusite personale.Traversam o mare cumpana si nu stim cine va fi nasul acestor intovarasiti ai puterii, dar este clar ca ceva trebuie facut, altfel pierdem sansa unica de a ne afirma ca o natiune demna, cu oameni de isprava si cu idealuri marete.