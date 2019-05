De ce este necesar ca actuala guvernare sa plece urgent: studiu de caz - bomba de la fonduri europene

Octavian Serban este doctor in economie si dezvoltare regionala, presedinte al KM Institute Romania - KNOMACONS, organizatie care isi propune sa sprijine accesarea facila a fondurilor europene.

Acum, au dat masura bataii de joc supreme la adresa poporului, ingradind cu buna stiinta un drept fundamental, castigat prin lupta: dreptul la vot.Ce fac in continuare acesti zombie iesiti din canalele politicii pestilentiale? Isi dau ultima suflare duhnita, nu inainte de a se agata de scaune, functii si pozitii delegitimate electoral de vointa oamenilor care doresc, merita si pot schimba tara.Otravitul fantanilor si arsul holdelor este cuvantul de ordine al guvernarii PSD - ALDE, iar noua configurare politica stabilita de votul din 26 mai trebuie sa ia masuri urgente pentru limitarea acestui flagel, prin asigurarea unei perioade tranzitorii de normalitate si pregatirea unui nou proiect politic pentru urmatorii 4 ani.S-a dat alarma in ministerele disfunctionale conduse de activistii zelosi de partid care nu s-au remarcat prin nimic altceva decat prin dragostea si atasamentul fata de fariseii teatrului politic actual, Dragnea si Tariceanu. Isteria declansata aduce mari prejudicii functionarii optime a tarii, din punct de vedere al consecintelor dezastruoase pe care le pot avea pe o perioada destul de lunga.O sa incerc in cateva informari succesive sa dezvalui dezastrul care se intampla in cateva dintre ministere, cu precadere cele asa-zis economice, a caror activitate o cunosc mai bine; astazi, Ministerul Fondurilor Europene.In ultimii doi ani si jumatate, cred ca v-am obisnuit deja cu relatarile despre sinistrul declansat de Rovana Plumb la acest minister. Profilul acestui personaj este emblematic pentru imaginea intregului sistem de conducere a institutiilor statului dupa alegerile din 2016: un nivel intelectual firav, o pregatire precara de specialitate, un tupeu maxim si un cult al personalitatii iesit din comun.Nu vreau sa reiau acum ceea ce este deja consemnat, important este ca astfel de personaje vin si pleaca, vezi cazul Teodorovici si Nica, nelasand in urma lor decat imense nerealizari si o multime de slugi plantate in posturi de unde nici macar votul democratic nu-i poate clinti.Peste toate acestea, cel mai rau lucru este mecanismul, sistemul care ramane si care duce mai departe o mostenire grea a incompetentei, tupeului si iresponsabilitatii.In perioada actuala, are loc pregatirea documentelor nationale de programare a finantarilor din fonduri europene pentru perioada 2021 - 2027, iar Ministerul Fondurilor Europene (MFE) este institutia publica responsabila pentru coordonarea acestei activitati. Intr-un cadru largit, MFE asigura coordonarea elaborarii Strategiei nationale privind investitiile nationale sprijinite prin fonduri europene post 2020 si a documentelor nationale de programare a fondurilor europene 2021-2027.Miza pentru acest demers este o suma uriasa, aproape 31 miliarde de euro alocati de UE pentru urmatorul cadru financiar multianual, si acopera un interval de timp de aproximativ 10 ani, daca se ia in calcul si perioada pana la inchiderea efectiva a programelor.Banii sunt destinati pentru cercetare, competitivitate, IMM-uri, antreprenoriat, energie, combaterea poluarii, protectia mediului, incluziune sociala, ajutorarea pesoanelor defavorizate, tineri fara locuri de munca, drumuri, spitale, educatie etc. Pe scurt, exact ceea ce are nevoie Romania ca sa se dezvolte armonios in sanul unei Europe unite si puternice.Practic, in perioada actuala se poarta negocieri cu reprezentantii Comisiei Europene pentru a stabili detaliile functionalitatii mecanismului de gestionare a fondurilor alocate si mai ales modul cum sunt cheltuiti acesti bani.Toate bune si frumoase, numai ca incompetenta factorilor politici care participa la acest demers este desavarsita, iar acest lucru este dovedit prin experientele anterioare in fazele deja consumate pentru perioada 2007 - 2013 si 2014 - 2020.Ceea ce nu stie publicul larg este ca esecul acestor negocieri in etapele respective are un singur nume: Mihaela Toader zisa si Virginia in buletin. Un personaj politic obscur, ascunsa de partid in burtile unui colos administrativ cu picioare de lut, incremenit in gandirea limitata, orizontul restans si obedienta suprema fata de ordinele politice primite.Inchipuiti-va o duduita sprintara, adusa de manuta cu ani in urma de fantele guvernarilor PSD-iste, Eugen Teodorovici zis si Orlando, tot in buletin. Este una din fiicele unui baron din orasul in care se intra cu parola PSD, ajunsa in Bucuresti la ceas de seara pe bancile unei la fel de obscure fabrici particulare de diplome, si atat.A tot zbenguit pe culoarele si intre birourile guvernului, s-a casatorit cu un ofiter de la combaterea crimei organizate, a facut doi copii, s-a asezat in cartierul francez din Bucuresti si a ramas, asa cum spuneam, in ofertantele functii puse la dispozitie de nou infiintatul pe atunci, Minister al Fondurilor Europene. Fulminant, a ajuns sa coordoneze cea mai importanta directie, cea de analiza, programare si evaluare, adica locul de unde se aprinde si se stinge lumina in absorbtia fondurilor europene din Romania.Ca si cum nu ar fi fost de ajuns, sprintena juna este cocotata in fruntea ministerului ca ministru, fie el si delegat, asa cum a gandit-o partidul la preluarea puterii in 2017. Ulterior a fost debarcata rapid de "doamna"; cum cine e "doamna"... nimeni altcineva decat Rovana Plumb in calea careia nu e bine sa te pui, asa cum zic slugile partidului care nu vor sa se miste contra vantului.Si, asa cum se stie, daca esti cuminte si stai cu basca in mana, partidul are grija de tine, iar distinsa Virginia ajunge Secretar de Stat in acelasi minister, practic eminenta tehnica a gestionarii banilor europeni, miliarde si miliarde.Peste ceea ce s-ar putea crede ca e un pamflet, dar e trist de adevarat, experientele anterioare de absorbtie a fondurilor au aratat ca activitatea de programare, negocierea programelor cu reprezentantii Comisiei Europene, constituie temelia modului in care pot fi absorbiti miliarde si miliarde de-a lungul mai multor ani.Desigur, in spatiul public sunt multi aceia care comenteaza diverse aspecte legate de fonduri europene, iar asta nu e rau. Problema este ca lumea nu stie ce se petrece in interiorul acestei structuri atat de importante pentru dezvoltarea economico-sociala a tarii. Se dau ordine de partid, se executa, se ridica incompetenta la rang de politica de stat, se mazilesc destine, se irosesc sanse.Singurul accident fericit in acest lant al slabiciunilor din 2007 si pana astazi a fost anul 2016. Atunci s-a resetat sistemul, s-au scos toate dosarele de prin birouri, s-au suflecat manecile, s-au pus picioarele in apa rece. S-a lucrat la foc continuu pentru inchiderea haosului instaurat de PSD in ciclul 2007 - 2013, pentru indeplinirea celor 36 de conditionalitati pe care in mare parte, din prostie, echipa de negociere condusa de aceeasi duduie le-a impus, pentru eliberarea tuturor cailor de intrare a banilor in Romania.Desi timpul a fost extrem de scurt, doar un an de zile, iar conditiile politice erau destul de incerte - un guvern tehnocrat nesprijinit politic - rezultatele au fost impresionante si au primit recunoasterea partenerilor de la Bruxelles: 7,4 miliarde de euro adusi efectiv in tara, peste 90% absorbtie, peste 15 miliarde de euro proiecte lansate pentru actuala perioada si doar o conditionalitate din cele 36 ramasa cu risc, cea pe deseuri.Acestea sunt fapte, dovezi ale unei implicari totale, profesioniste si responsabile care, pe langa presiunea timpului scurt si cea a lipsei de sustinere politica, a mai fost amenintata si de pericolul din interior: non-combatul slugilor de partid, obstructionarea activitatii, agenda paralela.Si iata cum cercul se inchide la coordonatele aceluiasi pion tras de sforile unse ale unui partid pe care acum il invitam sa iasa din istoria moderna a poporului roman.Revenind la faza actuala de negocieri pentru absorbtia fondurilor europene, Comisia Europeana s-a aratat reticenta la modul in care se fac alocarile pentru niste domenii pentru care autoritatile romane s-au dovedit incompetente (va spun asta din documente oficiale) . In aceeasi masura, Comisia este ingrijorata de staruinta autoritatilor pentru a se aloca fonduri suplimentare pentru obiective deja finantate.Din aceleasi surse, reiese ca reprezentantii UE sunt reticenti fata de imaturitatea din punct de vedere al studiilor premergatoare, a planurilor legate de finantarea IMM-urilor sau investitiile in infrastructura si recomanda o abordare mult mai profunda.De asemenea, au fost ridicate probleme privind realismul modului de stabilire a prioritatilor de investitii si multe alte ingrijorari care necesita discutii punctuale cu factorii de decizie de la Bucuresti.In aceste conditii, in care incompetenta este demascata chiar de Comisia Europeana in documente oficiale, se pune problema urgentarii debarcarii actualilor strigoi politici care pun in pericol dezvoltarea tarii pe un orizont de 10 ani.In momentul de fata, echipa coordonata de responsabilul din MFE amintit in aceste randuri este total depasita si, neavand capacitatea sa elaboreze o strategie proprie de masuri si un plan coerent prin armonizarea unor inputuri de la structurile guvernamentale de linie si introducerea lor intr-un program functional, procedeaza intr-un mod cat se poate de daunator: fuga de raspundere.In virtutea autoritatii conferite, personajul respectiv deleaga propria incompetenta catre ministerele de linie care, la fel de incompetente, la randul lor sunt obligate sa umple gaura pe care cel insarcinat cu acest lucru nu o poate acoperi.Si ca un corolar al acestui mecanism de ignoranta si incompetenta, toate elucubratiile stoarse din mintile adormite de atata huzur ale unor functionari de prin ministere, aflati la limita alfabetizarii profesionale, vor fi aruncate cu furca intr-o hazna functionala ce va fi imbracata in staniol, i se va pune funda si un nume pompos: "abordarea strategica si arhitectura programelor operationale 2021 - 2027".Un guvern responsabil creeaza si promoveaza propria abordare strategica in corelare cu politicile publice, elaborata de specialisti, oameni competenti si adevarati profesionisti cu vasta experienta care, pe baza unor studii aprofundate, cantaresc cu foarte mare atentie rezultatele obtinute si impactul asupra mediului de propagare in care va fi implementata.Chestiunile acestea legate de politicile publice nu pot fi lasate la voia intamplarii si la cheremul unor emanati incompetenti care isi ascund neputinta profesionala in spatele unui asa-zis mecanism democratic prin care stabilesc un termen limita in care alti incompetenti sunt obligati sa emane niste enormitati.Asa se fac strategiile la noi in tara in conditii de comenzi politice discretionare si ne miram de ce nu avem inca o strategie pentru productivitate sau de ce in strategia de competitivitate a tarii apare ca prima prioritate industria pielariei! Nu radeti, e trist si adevarat si o sa revin candva sa dezvolt subiectul.Iata odiseea unor momente importante pentru tara, ratate din pacate, si ne miram ca avem bani pentru spitale, dar nu le putem construi, avem alocari pentru sosele si nu stim cum sa le folosim, avem fonduri pentru saraci si le returnam la Comisie ca nu le utilizam.In concluzie, votul din 26 mai 2019 are o singura semnificatie: incompetentii trebuie trimisi acasa, iar tara trebuie pusa pe o linie de normalitate pana la asumarea unui proiect politic de amploare.In final, repet si eu intrebarea vehiculata in spatiul public la sediul PSD chiar in seara alegerilor: "V-ati facut bagajele?"