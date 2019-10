Fondurile europene, intre tehnocrati si PSD-isti - cum se rasfrange amestecul camarilei politice asupra performantei in administratia publica

Octavian Serban este doctor in economie si dezvoltare regionala, presedinte al KM Institute Romania - KNOMACONS, organizatie care isi propune sa sprijine accesarea facila a fondurilor europene.

A urmat un an 2016 care a intrerupt firul gugumaniilor politice si a dat frau liber capacitatilor profesionale ale unei echipe pline de entuziasm si de credinta ca tara se poate reforma.S-au facut reforme fara precedent in domeniul transporturilor (aprobare masterplan prin lege), s-au promovat masuri radicale privind transparenta guvernamentala si institutionala, s-a demarat o ampla campanie impotriva birocratiei (operationalizare hub IT guvernamental), s-au creat peste 150 de mii de locuri de munca si multe altele.La fonduri europene, performanta contabilizata la final de 2016 a fost una istorica, de referinta pentru toti cei 12 ani scursi din 2007 pana acum. Referitor la programele care functioneaza in cadrul Politicii de Coeziune, s-au lansat 74 de apeluri cu un buget de peste 15 miliarde de euro, adica peste 54% din alocarea totala. In total, au intrat in tara peste 7 miliarde de euro, iar pentru cadrul financiar multianual aflat in derulare in acea perioada, rata de absorbtie a sarit intr-un an de la 58,6% la 81,7%.In ceea ce priveste functionarea mecanismului de absorbtie, pana la final de 2016, au fost desemnate toate autoritatile de management, iar din cele 36 de conditionalitati ex-ante, una singura a ramas neacoperita, aceasta fiind legata de mediu (deseuri), necesitand masuri mult mai ample, care depaseau puterea de cuprindere in interval de un an.Iata ca acum, dupa 3 ani de guvernare PSD, la predarea manadatului, bilantul este urmatorul: apeluri lansate in valoare de 10 miliarde de euro comparativ cu cei 15 miliarde din "anul tehnocrat" ceea ce inseamna 41% comparativ cu 54%, asa cum rezulta dinStim bine ca in 2016, desi acel guvern neavand sustinerea politica necesara pentru implementarea unor politici cu adevarat reformatoare, a fost anatemizat de gurile de foc ale cancelariilor de partid ca fiind "guvernul zero". Iata ca vine momentul acum, asa cum gandesc eu ca un tehnocrat, sa comparam pe baza de cifre oficiale cele doua perioade: cea tehnocrata si cea PSD-ista.Nu fac politica, nu imi place, dar nu pot sa las o meschinarie politica lansata din piepturi umflate de populism sa tavaleasca o munca la care am contribuit din plin, facand parte dintr-o echipa de profesionisti neinregimentati politic, persiflati acum pe nedrept prin denaturarea conceptului de "tehnocrat".Mai mult, dincolo de cifre, nu pot sa va spun cata satisfactie imi aduc intalnirile ocazionale cu oameni din aparatul de functionari publici ai Ministerului Fondurilor Europene, care ma opresc si imi multumesc pentru increderea pe care le-a dat-o echipa de tehnocrati in timpul exercitarii mandatului, sentimentul de responsabilitate pentru activitatea prestata, curajul de a gandi si exprima liber, bucuria de a se implica intr-un efort de amploare care faciliteaza bunastarea romanilor.Concluzia, dragi politicieni, mecanismul absorbtiei fondurilor europene este unul cu un grad crescut de tehnicitate, cu un efect deosebit de mare asupra perspectivei de dezvoltare a Romaniei in cadrul UE. Prin urmare, nu va grabiti sa va agatati la butoniera o medalie greu de purtat daca nu aveti aplecarea necesara sa intelegeti principiile, angrenajele si strategiile care stau la baza performantei crescute in realizarea de programe de finantare din fonduri nerambursabile.Mai mult, la fel ca in multe alte domenii de activitate, mai vizibile la nivel public, guvernarea din ultimii 3 ani a plantat bombe care pot exploda in orice moment: exista pericolul suspendarii de programe, a dezangajarii de sume importante, riscul ca proiecte majore sa nu poata fi finantate, iar bomboana pe coliva este o programare distorsionata pentru perioada 2021 - 2027 rupta de orice abordare profesionala, de clarviziune si responsabilitate, cu implicatii din cele mai dezastruoase asupra urmatorilor 10 ani de dezvoltare a Romaniei.Nu e timp de tatonare! Echipa care va veni trebuie sa stie clar ce masuri trebuie implementate si ce decizii trebuie luate inca din a doua zi de mandat, astfel incat zecile de miliarde alocate din bugetul UE pentru dezvoltarea Romaniei sa ajunga la nevoile catateanului, la necesitatile de dezvoltare ale tarii, la atingerea obiectivelor asumate in cadrul Politicii de Coeziune.Daca in calculele politice nu incap tehnocratii, macar profesionisti sa fie cei numiti sau macar sa aiba capacitatea de a accesa o echipa de profesionisti capabili sa schimbe destinele a milioane de romani, fie ei si mai fericiti!