INVITATIE DE PREZENTARE DE OFERTE PENTRU SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA IN CADRUL PROIECTULUI POCU Afacerea ta, Sansa ta! - idei de afaceri in Regiunea Vest, POCU/82/3/7/106743, ASOCIATIA PROFESIONALA NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA SOCIALA ASSOC

Ziare.

com

PROCEDURA COMPETITIVAFONDUL SOCIAL EUROPEAN prin PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, Axa prioritara 3 - Locuri de munca pentru toti, Obiectiv specific 3.7: Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana.Prin prezenta documentatie de achizitie, beneficiarul ASOCIATIA PROFESIONALA NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA SOCIALA ASSOC, invita operatorii economici interesati sa depuna oferta pentru achizitia de "Servicii de formare profesionala antreprenoriala - cod CPV - 80530000-8", in conformitate cu cerintele incluse in caietul de sarcini. Caietul de sarcini contine indicatii privind regulile de baza care trebuie respectate astfel incat potentialii ofertanti sa elaboreze propunerea tehnica corespunzator cu necesitatile autoritatii contractante. Modul de obtinere a documentatiilor: Documentatia se obtine de la locatia de implementare sau la adresa de e-mail: assoc@assoc.ro . De asemenea documentatia se va publica pe site-ul www.fonduri-ue.ro Arad, Timis, Caras-Severin, Hunedoara.459000 lei fara TVA. Pretul nu este ajustabil.Durata maxima admisa a unei serii de cursuri (inclusiv examinare) va fi de 1 luna, iar intervalul in care furnizorul selectat va sustine cursuri va fi de maxim 10 luni.Ofertele vor fi transmise la urmatoarea adresa si inainte de datele urmatoare:Data limita de depunere: 31.05.2018, orele 14:00.Locul: Mun. Baia Mare, str. Rachetei, nr. 3, jud Maramures. Ofertele vor fi transmiseOferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnic si economic.