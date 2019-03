Kovesi ne spune lucruri fumate

sistemul este planificat astfel incat, inca din perioada de programare si de constituire a mecanismului de absorbtie, fondurile sa fie canalizate pe culoarele dorite

Octavian Serban este doctor in economie si dezvoltare regionala, presedinte al KM Institute Romania - KNOMACONS, organizatie care isi propune sa sprijine accesarea facila a fondurilor europene.

Ziare.

com

Intr-un fel sau altul, multi dintre cei care ducem lupte deschise cu sistemele din care facem parte ne-am simtit reprezentati si am devenit mai optimisti in ceea ce priveste deznodamantul acestor batalii cumplite.Va marturisesc, din propria experienta, ca este mult mai greu sa te bati cu un sistem corupt din interior decat din pozitia de simplu spectator. In administratia publica romaneasca este aproape imposibil sa rezisti de unul singur in confruntarea cu incompetenta si coruptia.Dar iata ca exemplul LCK este incurajator, chiar daca biata candidata a fost mai mult la mana destinului decat la nivelul normalitatii confirmarii unor rezultate de exceptie.Totusi, asa cum spunea si Laura Kovesi, una dintre principalele directii de actiune ale institutiei Parchetului European este apararea banului comunitar, in speta, lupta cu frauda din fondurile europene. Pentru sustinere, a enumerat si niste cazuri concrete de intelegeri intre firme, combinatii cu TVA etc.Hmmm, nu vreau sa stirbesc din meritele Codrutei, dar a ramas un pic in urma, mai bine spus la nivelul perioadei 2007 - 2013, adica primul cadru financiar multianual de absorbtie a fondurilor europene de catre Romania, in calitate de stat membru UE. Pot chiar completa acest panel de infractiuni cu cele din programul de resurse umane, unde circulau liste de participanti scosi din burta la cursuri fantoma, sau intelegerile facute intre constructor sau consultant si beneficiar (public) la proiectele de infrastructura, sau utilaje existente numai pe hartie la programul de competitivitate si tot asa.Heheee, trecut-au anii si apele s-au cam separat, multi dintre practicantii de astfel de metode s-au saturat de potlogarii de genul acesta, chiar si pentru simplul motiv ca pana la urma au fost descoperite, iar aici ne intoarcem la meritul DNA si al altor institutii cu atributii in domeniu.Totusi, in colaborarile institutionale pe care le-am avut cu astfel de institutii - da, ati ghicit, existau protocoale in acest sens (le pot face si publice) tocmai pentru a starpi coruptia si a depista fraudele, iar de vina sunt cei care fura, nu institutiile care colaboreaza intr-un cadru formal pentru prinderea lor - o spun raspicat ca nici DNA, nici DLAF nu au expertiza completa in depistarea fraudelor cu fonduri europene.Specialistii din aceste structuri au competente de anchetare, investigare, instrumentare si alte operatiuni specifice, dar lipsesc cu desavarsire competentele tehnice care duc la depistarea punctelor vulnerabile din sistemul absorbtiei fondurilor europene. Trebuie sa ai mai multe calitati pentru a avea o astfel de expertiza, in primul rand sa cunosti la perfectie mecanismul de functionare a cheltuirii banilor europeni si ma refer aici la legislatie, regulamente, institutii.In al doilea rand, trebuie sa faci parte din sistem si sa cunosti procedurile interne, sa participi la grupurile de lucru interministeriale, sa stii care este mecanismul din interior.In al treilea rand, si cel mai important, sa fii de buna credinta si sa lucrezi pentru transparentizare, pentru indreptarea metodologiei strambe, pentru fluidizare si eficientizare.Ajungand la metodele moderne de fraudare a fondurilor europene, cum i se pare distinsei doamne Kovesi cand ii spun ca in actualul cadru financiar multianual, 2014 - 2020,Ce parere au procurorii cand aud ca modul de amestec al politicului la nivelul mecanismului de absorbtie a fondurilor europene este de a elimina competitia, de a acorda banii fara ca proiectele sa mai fie evaluate, de a selecta beneficiarii pe baza unor avize date discretionar de niste institutii publice sau cand esti amenintat ca este ordin politic sa se dea drumul la anumite finantari, iar daca te opui suporti consecintele?Cum e privit faptul ca incerci cu argumente tehnice sa scoti vulnerabilitatile din documentatia de aplicare pentru obtinerea fondurilor, sa te zbati pentru uniformizarea ghidurilor, a conditiilor de aplicare si eliminarii contactului direct dintre functionar si solicitant, si esti bagat de ministri in sedinte si prelucrat, apostrofat si amenintat?As putea da astfel de exemple pana maine, exista probe, martori, documente si multe alte dovezi. Ceea ce vreau sa semnalez aici este faptul caIntr-un fel, este ca in Justitie,Cu alte cuvinte,asteptand tot felul de conjuncturi, parandaraturi, valize cu sute de mii de euro si procente la acordarea finantarii, ciSe lucreaza cu atata truda si sudoare la aceste masinarii corupte, incatProblema este ca sistemul de Justitie este mai vizibil si starneste emotii mai mari la nivel social, pe cand aspectele tehnice din mecanismul de absorbtie a fondurilor europene sunt mult mai codificate, iar atentia publicului este mai greu de captat, cu toate ca si aici consecintele sunt din cele mai grave.Aceste lucruri sunt stiute, eu personal le-am facut publice sau le-am sesizat la nivel de conducere a ministerelor, dar e greu sa lupti singur impotriva tuturor. In acest context, macar as fi multumit caFelicitari pentru bucuria nationala de a avea o astfel de recunoastere internationala a reusitei in lupta cu frauda, coruptia si deturnarea de fonduri, dar greul cel mare incepe din ziua imediat urmatoare confirmarii finale a succesului candidatului roman.Am relatat cum functioneaza mecanismul murdar al deturnarii fondurilor europene, dar trebuie sa inchei aici, am plecat la ore, ma asteapta studentii sa le povestesc despre mecanismul curat de atragere a fondurilor nerambursabile.Tinem aproape, vigilenti si cu un PLUS de speranta!