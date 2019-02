MOWE UP - MObility of Workers and UnEmployed UPgrade

Imbunatatirea mobilitatii angajatilor si a somerilor



- Cautati un loc de munca si o mai buna orientare in cariera?

- Vreti sa va imbunatatiti abilitatile si cunostintele profesionale?



- Nu stiti cum sa va pregatiti pentru un interviu de munca?

- Vreti sa va evaluati calitatile, interesele si abilitatile personale?



