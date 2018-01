OLAF: Ginerele premierului Ungariei a folosit ilegal fonduri europene

Ziare.

com

OLAF i-a informat pe jurnalistii de la Wall Street Journal ca a finalizat o investigatie care a durat doi ani si a vizat 35 de proiecte demarate de Elios Innovative Zrt, o companie specializata in tehnologie de iluminat stradal. Coproprietar al societatii a fost Istvan Tiborcz, care este din 2013 ginerele premierul ungar Viktor Orban.Contractele despre care OLAF spune ca prezinta "nereguli grave" fusesera acordate companiei intre anii 2011 si 2015. In baza lor, Elios Innovative Zrt primise lucrari la reteaua de iluminat stradal din Ungaria. In parte, acestea erau finantate din bani europeni."Investigatia OLAF a dezvaluit nu doar nereguli grave in majoritatea proiectelor, dar si dovezi de conflict de interese", a precizat OLAF pentru cotidianul citat.Conflictul de interese are legatura si cu Endre Hamar, un om de afaceri ungar. Acesta detinea Elios Innovative Zrt, impreuna cu Istvan Tiborcz. Ani la rand, Hamar a ajutat statul sa organizeze licitatiile si a fost, totodata, coproprietar al societatii care le castiga aproape pe toate.Acuzatiile l-ar putea pune intr-o situatie stanjenitoare pe Orban, un critic vehement al politicilor UE, in ultimii ani.Dezvaluirile dezavantajeaza Ungaria si pentru ca blocul comunitar isi analizeaza viitorul buget de cheltuieli si ia in calcul scaderea finantarii unor state mai putin dezvoltate cum e Ungaria. In plus, Bruxelles-ul ar putea cere inapoi cele 40 de milioane de euro cheltuite necorespunzator de statul ungar.