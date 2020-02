Or banul occidental... or dinarul oriental!

Octavian Serban este doctor in economie si dezvoltare regionala, presedinte al KM Institute Romania - KNOMACONS, organizatie care isi propune sa sprijine accesarea facila a fondurilor europene.

Si in materie de fonduri nerambursabile, Guvernul trebuie sa hotarasca directia de actiune pentru perioada de programare 2021-2027: ori mergem pe niste programe de finantare cu definitiv uitatulefect (angrenare) orientate spre marile nevoi (infrastructura, competitivitate, resurse umane, dezvoltare a regiunilor, etc), ori ne lasam la mana baronilor locali si cedam in fata parteneriatelor public-private finantate de prin Orient?Jocul asta de-a ordonantele de urgenta este pentru fraieri, ceva de genul oile noastre sunt mai turcane sau ciobanasul nostru mai gorghiu, iar oile lor sunt mai olgute si ciobanasul mai valcov.Dle Orban, nu ne luati de fraieri, nu pentru asta am luptat in ultimii 3 ani (peste alti vreo 27 anteriori), zi de zi, cu clicile pesediste, nu pentru asta am lasat sacoul in cuier si am imbracat tricoul rezistentei in Piata Victoriei!La nivel de perceptie publica, prin sinistrul generat de noaptea ordonantelor , ati aruncat in aer toata truda celor care fac opozitie cu adevarat, multi si tacuti, care nu inghit sloganuri politicianiste, nici dintr-o parte, nici din alta, si pe care voi politicienii credeti ca-i puteti imbrobodi dupa bunul plac.V-ati imbatat cu o efemera estimare a preferintei de vot egala cu ametitorul scor luat de PSD la alegerile trecute, dar daca repetati sondajul acum, sa nu va mirati ca cel putin 10% au zburat cat ai pocni din degete, intr-o saptamana.Nu intelegem ce se doreste cu sanatatea, cu mediul, transporturile, munca si internele, in schimb, vedem in fruntea acestor portofolii niste zombi schimonositi de neputinta adaptarii la problemele reale, dar extrem de eficienti la transmis fiori politici discretionari in viata cotidiana.Ceea ce intelegm foarte clar este bulgarele de jar pe care il preia Guvernul de la fonduri europene. Au aparut in noaptea fatidica 5 ordonante referitoare la aspecte extrem de importante in asezarea absorbtiei finantarilor nerambursabile pe urmatorii 10 ani. Nimeni nu a stiut de ele, nici macar structurile interne ale ministerului, ce sa mai spun de analiza, fundamentari, avizari.Practic, toate cele 5 ordonante au venit, cum spun studentii mei, servite... adica au fost scoase de faptas (detinatorul portofoliului de la Fonduri) din servieta. Intentia sau textul macar nu au fost publicate nici pe site-ul Guvernului, nici pe cel al ministerului.Oarecum presat de valul de emotie civica starnit a doua zi, jupanasul de la Fonduri Europene a ordonat celor de la comunicare sa arunce un mesaj sec potrivit caruia Guvernul a adoptat in ultima sedinta 5 ordonante de urgenta referitoare la fondurile europene, printre alte 25 de ordonante pe diverse alte teme.Au iesit repede trompetele din dotarea de partid, fardate si platinate, care s-au aruncat in explicatii intortocheate, lipsite de sens, adica niste abureli de adormit catelusii pripasiti prin curtea partidului.Ni s-a explicat ca la prosti ca avizele, desi nu existau, urmau sa vina, chiar daca acest lucru nu se mai putea intampla legal. Ni s-a spus ca respectivele consilii sunt organe consultative si, in consecinta, avizul lor la fel. Cate dejectii pesediste trebuia sa mai inghitim in ultimii 3 ani ca sa putem tolera aceleasi aberatii venite acum din organele noii Puteri?Ca sa se inteleaga foarte clar,La fel ca in viata de zi cu zi, cand ne imbolnavim si ne ducem la doctor, asteptam de la medic un sfat pertinent, la urma urmelor, consultativ. Nu intram din prima in farmacie si bagam pilule cu pumnul, ci mergem la doctor caruia ii cerem o consultatie. Desigur, noi putem urma sfatul specialistului sau nu, dar daca nu facem asta trebuie sa ne asumam.La fel e si la profesor, avocat sau arhitect. Putem sa construim o casa si fara implicarea unui arhitect, dar viata ne arata ca e bine sa tinem cont de niste planuri facute de profesionisti.Cat de lipsit de respect fata de romani trebuie sa fii ca acum, in deschiderea sedintei de guvern de saptamana aceasta, sa vituperezi in fata natiunii si sa arunci ordine catre demnitarul de la Fonduri Europene de retragere a ordonantelor cu pricina din cauza... of, parca nu m-am trezit inca din cosmarul pesedist!Pai, sa va spun cum sta treaba: cele 5 ordonante de profil, pe langa faptul ca nu au parcurs circuitele legale, nu sunt rodul unor analize si al unor negocieri firesti cu partenerii europeni.Ele au la baza laboratoarele pesediste, fiind elaborate pe vremea guvernarii PSD si preluate in mod triumfalist, cu tot cu slugile din dotare, de actualii guvernanti, la pachet cu acelasi cameleonic aparat administrativ care nu e niciodata prea slabit ca sa scoata din sertar steagul celor pe care urmeaza sa-i slujeasca cu aceeasi obedienta si linguseala.Este impardonabil ce s-a intamplat, iar oamenii nu pot fi mintiti in halul acesta fara sa reactioneze atunci cand vor avea ocazia sa acorde incredere celor care merita. Asistam de 3 luni la o opera falsa, care clameaza baritonal o arie a calomniei care genereaza un uragan greu de stavilit cu zambete ofilite, batistute itite din buzunarele de la piept sau cu reinterpretari mioritice ale procesului de luare a deciziei la nivel guvernamental.Consiliile de care se face vorbire au o importanta deosebita in orice democratie, ele sunt parte din luarea deciziei, iar rolul lor este consultativ nu in sensul de a tine cont sau nu de el, ci de a da o anumita orientare din perspectiva tehnica unei politici publice.Aceste comitete sunt platite cu bani grei de la buget, iar membrii lor sunt specialisti din varii domenii, cu vasta experienta si prestigioasa expertiza.Aruncarea in desuet ca aceste consilii sunt politizate e o reintoarcere la filosofia absurdului. Chiar zilele acestea, Guvernul Orban a infiintat un consiliu similar, Consiliul Consultativ pentru Dezvoltare Durabila, cel care propune initierea si elaborarea documentelor programatice si metodologiilor pentru implementarea strategiei nationale pentru dezvoltarea durabila a Romaniei pana in 2030.O intreaga constructie administrativa cu 34 de membri, cu presedinte, vicepresedinte si secretar, cu 17 comisii (2 oameni o comisie, vai cata imaginatie!), iar fiecare dintre membri este remunerat cu 140 lei pe ora, nemaivorbind de armata de secretare, asistenti, soferi si personal auxiliar. Asta in timp ce, la nivelul intregii tari, salariul mediu net/ora este aproximativ 19 lei.Daca judecam in aceeasi cheie, de ce ar fi acest consiliu mai putin politic sau de ce se arunca bani din buget, daca rolul consiliului este unul decorativ? Repet, dle premier, hai sa nu mai prostim oamenii!Revenind la fondurile europene, daca ne comportam in felul acesta tribal, prin care sunt sfidate toate uzantele, regulamentele si procedurile de elaborare a legilor, daca se joaca pe mapa unui sef de minister tot viitorul Romaniei pe ani buni de aici incolo, atunci sa zicem adio banilor si proiectelor europene si sa ne ducem spre dinarii din Orient, parteneriate public-private cu nababi din lumea araba, cadane si camile, habibi si ciubuc la discretie.Si, ca totul sa aiba un non-sens desavarsit, tot in ziua celor 25 de ordonante adoptate noaptea (sic!), prim ministrul numeste inca un secretar de stat la fonduri europene, un pion de partid venit din Maramures care, probabil, va impulsiona activitatea in domeniu cu avant politic si aplecare de servant de partid, chiar daca e(chiar el o spune!).Dar ce mai conteaza unul in plus, unul in minus... tot ce am vazut in astea 3 luni a fost un guvern cu mandat limitat, care in loc sa joace cartea profesionistilor i-a schimbat pe ai unora cu ai altora, de ordinul sutelor.Ma rog, e trist ca asta e modul in care intelege sa se manifeste Opozitia venita la guvernare in Romania! Pierdem oportunitati, pierdem timp si, mai ales, entuziasmul unui popor care a crezut ca exista alternativa.Nimic nu va mai intoarce acest moment propice prea curand, iar vaitatul jucatorilor politici ca lumea va fi dezgustata si nu va mai iesi la vot nu tine loc de viziune de dezvoltare. Ce se intampla in clipele astea reprezinta o resuscitare a PSD-ului venita chiar de la adversarii politici.In loc sa infiga tarusul in inima strigoiului, cei veniti acum la guvernare administreaza antidot vital unui partid care a fost cat pe ce sa distruga Romania.Apropos, stau si eu si ma intreb: cand dezvaluiam pe aceasta prestigioasa platforma matrapazlacurile facute de ministrii pesedisti de la fonduri europene - Plumb, Teodorovici, Nica, Toader - ce facea actualul detinator al portofoliului? Raspuns corect: era un directoras prafuit de provincie, care punea in practica si la dispozitia emanatilor locali ordinele venite de la un Dragnea sau Shhaideh in problematica dezvoltarii regionale. Halal schimbare!