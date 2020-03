OUG pentru salvarea economiei: Firmele pot cere amanarea platii la chirie si utilitati. ANAF nu mai pune popriri cetatenilor

LIVE

Ziare.

com

Totodata, si Ministerul Fondurilor Europene a publicat masurile concrete de sprijin pentru sanatate si economie din fonduri europene, luate in sedinta Executivului.- Va implementa unpentru diminuarea, prin garantarea unor credite, subventionarea dobanzilor pentru aceste finantari, facilitati pentru societatile care intampina dificultati financiare, prorogarea termenelor de depunere a cererilor de restructurare a obligatiilor bugetare si a termenelor de plata a impozitelor locale datorate de populatie.- Va. Pentru microintreprinderi sau intreprinderi mici, statul va acorda garantii pentru credite/linii de credit pentru finantarea capitalului de lucru, exclusiv dobanzile, comisioanele si speze bancare aferente creditului garantat de stat in procent de maximum 90%.- Guvernul a decis- Pe durata starii de urgenta, intreprinderile mici si mijlocii care detin certificatul de situatie de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri beneficiaza depentru imobilul cu destinatie de sediu social si de sedii secundare.- Ministerul Finantelor Publice acorda unIn ce priveste Ministerul Fondurilor Europene, acesta anunta ca pentru plata angajatilor aflati in somaj tehnic deconteaza"Vor fi sustinute astfel firmele din sectoarele economice care intampina dificultati precum turism, transporturi sau alimentatie publica si import-export. Fondurile europene vor fi accesate de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) din subordinea Ministerului Muncii, urmand ca aceasta institutie sa ofere sprijinul financiar angajatilor care intra in somaj tehnic", transmite ministerul intr-un comunicat de presa remis joiSursa citata precizeaza ca pentru sanatate sunt alocate, necesare serviciilor medicale, inclusiv achizitionarii de teste pentru depistarea COVID-19, dar si echipamentelor de protectie si aparaturii de ventilare mecanica."Cheltuielile cu hrana alocate populatiei aflate in carantina timp de 14 zile se ridica la", mai precizeaza ministerul.Ministrul Marcel Bolos anunta ca"Suplimentar, echipa dedicata implementarii acestor masuri constituita in Ministerul Fondurilor Europene depune toate eforturile pentru urgentarea aprobarii pana la sfarsitul lunii martie a proiectelor depuse de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.", asigura ministrul, citat in comunicat.In plus, ministerul a cerut Comisiei Europene "adoptarea de urgenta a unui pachet integrat de masuri care va permite sprijinirea economiei, in special in perioada ce va urma dupa deblocarea starii actuale de urgenta"."Se are in vedere flexibilizarea conditiilor de modificare a programelor operationale in vederea sprijinirii implementarii eficiente a programelor, precum si pentru evitarea riscului de dezangajare ce poate apare in aceasta perioada.De asemenea, se are in vedere mutarea justificarii sumelor prefinantate la sfarsitul perioadei de implementare a proiectelor, dar si alte masuri necesare asigurarii capitalului de lucru, ridicand pe cat posibil presiunea de pe bugetul de stat", conchide documentul citat.