PNL avertizeaza ca Romania va pierde fonduri de 3,3 miliarde de euro pentru transporturi

"Romania este pe cale sa piarda cca.din fondurile europene disponibile pentru transporturi. In scrisoarea facuta publica de PNL, Corina Cretu, lider marcant al PSD, isi exprima ingrijorarea asupra faptului casi au 'un nivel scazut de maturitate'.Din cele 5,1 miliarde de euro rezervate pentru transporturi, 1,8 miliarde sunt cheltuite pentru proiectele nefinalizate in exercitiul financiar anterior. Pentru diferenta de 3,3 miliarde de euro nici macar proiectele nu sunt gata!", arata Raluca Turcan pe Facebook.Liderul PNL sustine ca, in aceste conditii, Romania poate pierde integral finantarea europeana pentru autostrada Sibiu-Pitesti, printre altele., nu numai pentru loturile 1 si 5, deoarece proiectul nu este bine pregatit.pentru a face proiecte.Aceste institutii au semnalat ca studiile de fezabilitate la autostrada Sibiu-Pitesti nu sunt bune, avand deficiente majore, ca nu au avize de mediu. Guvernul Viorica Dancila zice 'PAS!'.Nu conteaza ce observatii face doamnei Corina Cretu. Toata ignoranta si toate guvernele. Aceasta inseamna bani pierduti si nu putini, ci miliarde de euro. Inseamna romani mai departe de Uniunea Europeana", sustine Raluca Turcan.Prim-vicepresedintele PNL a cerut cu aceasta ocazie demisiile Ministrului Transporturilor, Lucian Sova, Ministrului Fondurilor Europene, Rovana Plumb, impreuna cu demsia premierului Viorica Dancila.Reactia vine dupa ce comisarul european Corina Cretu i-a transmis, pe 25 aprilie, premierului Viorica Dancila, ministrilor Lucian Sova si Rovana Plumb o scrisoare in care isi exprima ingrijorarea cu privire la riscul dezangajarii fondurilor UE."Avand in vedere ca ne apropiem de jumatatea actualei perioade de programare si ca este momentul in care serviciile Comisiei incep pregatirile pentru urmatoarea perioada de programare,de Fondul de coeziune si de Fondul european de dezvoltare regionala (FEDER) in Romania. (...)In acest sens autoritatile romane vor trebui sa acorde o atentie deosebita exercitiilor bugetare pentru 2019 si anii ulteriori, intrucat proiectele aflate in a doua faza se vor apropia de finalizare, iar noile proiecte risca a fi inca in faza de demarare, fara sa genereze cheltuielile necesare", afirma comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, in scrisoare citata V.D.