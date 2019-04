Romania- proiectata sa fie ruda saraca in Europa. Chiar de catre alesii nostri. Nu mai incercam inca o data?

dezvoltare regionala

Petrisor Gabriel Peiu este doctor al Universitatii Politehnica din Bucuresti (1996), a fost consilier al premierului Radu Vasile (1998-1999) si al premierului Adrian Nastase (2001-2002), subsecretar de stat pentru politici economice (2002-2003) si vicepresedinte al Agentiei pentru Investitii Straine (2003-2004). Este coordonator al Departamentului de Analize Economice al Fundatiei Universitare a Marii Negre (FUMN).

Ei bine, Uniunea Europeana pune la dispozitia statelor sase fonduri, cu scopul de a reduce decalajele de dezvoltare:- Fondul de, destinat inovatiei, agendei digitale si IMM-urilor- Fondul de, destinat finantarii retelelor de infrastructura (autostrazi, cai ferate, alimentare cu apa)- Fondul de, destinat sa acopere subventiile fixe (o suma fixa pentru fiecare hectar agricol, exploatat sau nu)- Fondul, pentru combaterea saraciei si a somajului- Fondul pentru- Fondul pentru- neaflati in educatie, formare profesionala sau angajati).De mentionat ca, la toate aceste fonduri atrase de la Bruxelles, statele nationale mai adauga cate o cincime, pentru cofinantare.Dintre toate tarile estice,(metodologia PPS, cifre comparabile).(cu un PIB/locuitor de 70% si 68% din media UE)., cu valori de PIB/locuitor la 63%, respectiv la 49% din media UE (.); bineinteles, dupa noi vin bulgarii, cu 24% din totalul fondurilor alocate agriculturii. Cehii si slovacii aloca agriculturii cam 10% din fondurile structurale, polonezii si ungurii cate 13%. Si in vremea asta ne plangem ca avem o pondere foarte mare a agriculturii in PIB, vreo 6%, similar cu ponderea IT&C in acelasi PIB. Doar ca in agricultura avem cam o treime din Romania, iar in IT&C doar vreo 200.000 de lucratori.Sa mai spunem ca,In ceea ce priveste Fondul de coeziune, destinat marilor investitii in infrastructura,Si ne mai surprinde ca nu facem autostrazi sau cai ferate...Iata, de exemplu, cam cum si-au proiectatalocarile de fonduri europene:In total (fonduri europene plus alocari nationale), Varsovia si-a bugetat un total de peste 104 miliarde euro, din care a contractat deja 72% (75 miliarde euro) si a cheltuit 26% (27 miliarde euro) ().si-au bugetat un total de 29,65 miliarde de euro, din care au contractat pana la finalul lui 2018 104% (peste 30 miliarde euro) si au cheltuit deja 27% (8 miliarde euro) . ():au o alocare totala de 32,7 miliarde euro, din care au contractat deja 61% (20,5 miliarde euro) si au cheltuit 25% (8,23 miliarde euro) . ():si-au bugetat un total de 11,72 miliarde euro, din care au contractat 74% (8,63 miliarde euro) si au cheltuit 27% (3,15 miliarde euro) . ():au un buget total de 19,5 miliarde euro, din care au contractat 70% (13,66 miliarde euro) si au cheltuit deja 22% (4,35 miliarde euro) . ():si-a bugetat un total de 12,65 miliarde euro, din care s-au contractat 64% (8 miliarde euro) si s-au cheltuit deja 17% (2,13 miliarde euro) . ():are alocat un buget total de 36,741 miliarde euro, din care s-au contractat deja 69% (25,5 miliarde euro) si s-au si cheltuit 24% (8,7 miliarde euro) . ():Concluzia este atat de simpla ca o pot pricepe pana si vorbaretii care ne cer votul la europarlamentarele de peste o luna: dupa ce ca am negociat cele mai mici alocari de fonduri europene pe locuitor, noi si bulgarii alocam doar cate o treime din ele pentru dezvoltare regionala; in schimb luam cam un sfert din fondurile europene pentru a subventiona o agricultura destinata cresterii deficitului comercial. Iar pentru autostrazile dupa care plangem atat ne-am inteles cu Bruxelles-ul sa primim la fel de mult precum tari mult mai mici, precum Ungaria sau Cehia.