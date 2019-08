Romania risca sa piarda fonduri UE de 10 miliarde de euro, avertizeaza PNL cerand masuri urgente

Ziare.

"Tragem un semnal de alarma in ceasul al 12-lea si somam Guvernul sa accelereze toate procedurile privitoare la absorbtia de fonduri europene.Dupa ce ne-au mintit la elaborarea bugetului ca vor absorbi miliarde in cursul acestui an, Guvernul recunoaste in rectificarea bugetara ca, deoarece la rectificare au recunoscut, scazand veniturile care provin din decontarile de la nivelul Comisiei Europene ale fondurilor europene alocate pentru proiectele din Romania cu o suma de peste un miliard.Treziti-va, pentru ca altfel, bani care pot fi folositi pentru o infrastructura moderna, spitale regionale, modernizarea institutiilor de invatamant", a declarat Orban, luni, la finalul sedintei Biroului Executiv al PNL.Liderul liberalilor i-a reprosat prim-ministrului Viorica Dancila ca a folosit elicopterul pentru deplasarea prin tara, in timp ce romanii sunt "blocati in trafic". Totodata, el a acuzat Guvernul pentru modul "iresponsabil" in care a tratat marile proiecte de infrastructura."In timp ce Vasilica Viorica Dancila se plimba ca Voda in loboda cu elicopterul prin tara, milioane de romani sunt blocati in trafic, pe orice traseu pe care vor sa se deplaseze in tara.Guvernul este iresponsabil pentru modul in care a tratat marile proiecte de infrastructura. La ora actuala niciun proiect major de infrastructura, indiferent ca el este finantat din fonduri europene sau beneficiaza de alte forme de finantare, nu a fost lansat de actuala guvernare.Tragem un semnal de alarma in ceasul al 12-lea. Romania risca sa piarda minim 10 miliarde de euro, din bani europeni la care are dreptul, in cadrul exercitiului financiar 2014 - 2020.Exista riscul major ca nivelul absorbtiei pe acest al doilea exercitiu financiar bugetar sa fie mai mic decat gradul de absorbtie pe primul exercitiu financiar bugetar 2007 - 2013", a aratat el.Ludovic Orban a criticat si "blocarea lucrarilor de asigurare a navigabilitatii Dunarii" si "neutilizarea fondurilor europene pentru proiecte de infrastructura majora", facand referire la autostrazi si cai ferate."Proiecte majore de infrastructura pentru care exista finantare europeana sunt tinute blocate de actuala guvernare: tronsonul de autostrada Sibiu - Pitesti; autostrada Unirii Targu Mures - Iasi - Ungheni, in care desi Comisia Europeana si-a aratat clar disponibilitatea de finantare a studiului de fezabilitate si finantarea ulterioara a proiectului Guvernul a gasit de cuviinta sa faca cel mai rau lucru si anume sa rezilieze inclusiv contractul care era privitor la reactualizarea studiului de fezabilitate; autostrada Comarnic - Brasov; legatura intre Targu Mures si granita de vest, la Bors; tronsoane care au inceput si care bat pasul pe loc, cum sunt tronsonul de autostrada Lugoj - Deva, de asemenea tronsonul de autostrada de la Turda pana la Sebes.Toate sunt blocate, intarziate, iar. Acelasi lucru il gasim in domeniul feroviar, in care niciun proiect major de modernizare a infrastructurii feroviare pe coridorul paneuropean de la Constanta pana la Curtici nu a demarat, desi si aici avem fondurile europene, miliarde de euro la dispozitie, pentru finantarea acestor lucrari de modernizare", a adaugat el.