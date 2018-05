Rovana loveste din nou: Ce faceti, ba, aici, absorbiti? Absorbim, Maria Ta!

Octavian Serban este doctor in economie si dezvoltare regionala, presedinte al KM Institute Romania - KNOMACONS, organizatie care isi propune sa sprijine accesarea facila a fondurilor europene.

Pe la mijlocul lunii aprilie (16.04.2018, pentru iubitorii datelor exacte), Maria Sa, mai marele partidului-stat, a convocat renumitul CEx pentru a lua pulsul oastei de stransura care chiverniseste cu nemarginit tupeu si egala nepricepere treburile unui popor mintit frumos.Pe ultima suta de metri, in vederea pregatirii intalnirii de asa-zis bilant, demnitarii vizati au fortat raportari scoase din burticile intesate cu alimente bio, suplimente naturale si diete exotice. Mariile Lor au dat fiecare iama prin ograda in care sunt vatafi si au stors pana si apa din aer ca sa aiba ce pune pe masa dinaintea stapanului (poate ca asta e motivul pentru care nu mai ploua de o luna, sic!).In acest freamat, in cadrul unui grup de lucru inter-ministerial, am avut nesperata surpriza sa primesc vizita unuia din demnitarii Guvernului Dancila, interesat sa afle de ce nu am dat inca drumul finantarilor de care respectivul oficial era interesat.Ne-am intalnit o data, de doua ori... de multe ori, oricum insuficient pentru a-l face sa inteleaga ca finantarile europene nu sunt la cheremul unor abili culegatori de voturi si ca, pentru a lansa apeluri de proiecte, este necesara o buna documentare a acestora, ceea ce nu era si cazul respectivei situatii.Vazand ca a ramas fara argumente la explicatiile tehnice pe care i le-am furnizat (atentie, nu vreau sa intru in fondul problemei, desi pot face asta oricand, dar s-a incercat escamotarea unei masinarii de scurgere a fondurilor pe canale nelegale!), distinsul demnitar a incheiat, amenintand in fata asistentei inmarmurite: "E comanda politica, o sa vedeti ce-o sa pateasca doamna (recte Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene) la intalnirea de luni (celebrul CEx de care faceam vorbire) ".Detalii prea multe despre respectiva reuniune de partid nu au aparut, poate ca a fost de taina, atata timp cat nici presa, nici "sursele" nu au fost prea darnice in spatiul public. Cert este ca, la sfarsitul lunii aprilie, ministrul Rovana Plumb a tunat din inaltul cabinetului si a dat ordin scris sefilor de autoritati de management sa "absoarba" pana la mijlocul lunii mai sute de milioane de euro.Bietii sefuleti montati in posturi in functie de unghiul de aplecare la usa cabinetului nici daca ar fi sa semneze cu amandoua mainile incontinuu contracte de finantare, dispozitii si declaratii si tot nu ar putea sa aduca in doua saptamani sutele de milioane cerute de partid.Ce se va intampla vom vedea, insa cateva invataminte sunt necesare a fi trase din acest crampei de realitate ascunsa publicului larg: mecanismul finantarilor europene nu poate fi aservit intereselor obscure de partid, numirile in functii de conducere trebuie sa fie bazate pe profesionalism, sistemul trebuie sa functioneze pe baze legale si de perfomanta tehnica.In rest, este alarmant ca la fonduri europene se sufla intr-un balon cu speranta desarta ca acesta nu se va sparge, iar avertismentele trase de oficialii europeni sunt practic varfuri de sageti neluate in seama, inca.Deja vedem ca, pana la luarea unei pozitii ferme impotriva contraperformantei, in forurile europene s-a conturat ideea reducerii alocarilor pentru Romania. Mai sunt pe teava dezangajari, corectii, diminuari, penalitati.Ca un plumb va cadea aceasta constructie toxica pe fondul ignorarii tuturor avertismentelor, iar cand inevitabilul se va produce, vom auzi de la partid ca "e vina Comisiei Europene", dupa modelul disputei dintre Guvern si BNR pe marginea inflatiei... oare nu la fel se spunea si in '89 despre "agenturili straine"? Boom!