S-au implinit 7 luni de la debutul proiectului MOWE UP - "Promovarea mobilitatii fortei de munca in randul angajatilor si persoanelor inactive".

Obiectivele principale ale proiectului sunt:

1. Crearea unor locuri de munca in zona transfrontaliera si a unor oportunitati de antreprenoriat;

2. Elaborarea si sustinerea unei platforme web ca si instrument pentru informatii si sfaturi cu privire la cariera.

3. Contributie la crearea unei arii eligibile integrate din punct de vedere al angajarii si mobilitatii fortei de munca.

4. Crearea unor rezultate masurabile pentru a permite zonei sa fie o regiune in care se traieste, se studiaza si se munceste

Ce s-a realizat in ultimele 4 luni:

Studiile principale finalizate:

Cercetare "Universul oportunitatilor de cariera si a locurilor de munca in regiunea transfrontaliera Romania - Bulgaria";

Cercetare "Universul competentelor si perfectionarea formarii profesionale in Regiunea transfrontaliera Romania - Bulgaria";

Instrumente pentru auto-evaluare

De asemenea, a fost creat un mecanism care, pe baza instrumentelor de autoevaluare completate de utilizatori, va sugera o profesie si un loc de munca adecvat.

Liderul de proiect este Camera de Comert si Industrie din Dobrici, Institutul European pentru Turism Cultural EUREKA din Dobrici si Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura din Constanta sunt parteneri.Partenerii bulgari au finalizat organizarea si desfasurarea procedurilor publice, precum si semnarea contractelor sau selectarea ofertelor de la aproape toti subcontractantii.Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura din Constanta urmeaza sa anunte ultima procedura de alegere a unui subcontractant pentru organizarea de evenimente, moderarea si desfasurarea meselor rotunde si a instruirilor.Pana in prezent au avut loc doua intalniri - una in Constanta si cealalta in Dobrici. La aceste intalniri au fost prezentate obiectivele principale, activitatile si angajamentele din cadrul proiectului.* a personalitatii* a intereselor individuale* a abilitatilor si cunostintelor, care pot fi aplicate in diferite profesii in limba bulgara si romana.In ceea ce priveste dezvoltarea retelei partenerilor, exista confirmarea din partea a 20 de organizatii din Romania si 10 din Bulgaria pentru implicarea lor ca parti interesate in schimbul de informatii si resurse de instruire. Numarul acestora va creste dupa vizitele si discutiile planificate la organizatiile care au lucrat in principal pe programul transfrontalier Romania-Bulgaria 2007-2014 si care lucreaza acum pe INTERREG V-A.Se lucreaza la dezvoltarea platformei MOWE UP si a continutului ei. Lansarea acesteia va avea loc in data de 28 Iunie 2018 si se va adresa intreprinzatorilor, presei, firmelor de recrutare, institutiilor de stat, ONG-urilor si somerilor.