Oportunitatile vin si atunci cand stam acasa: Idei de afaceri cu fonduri nerambursabile, pe care le poti accesa imediat

Desigur, exista si programe cu finantare RAMBURSABILA.

Tocmai de aceea, poate ar fi util sa privim in perspectiva, din linistea izolarii: ce am putea face pentru viitorul nostru, pentru atunci cand lucrurile vor reveni la normal?Poate ca acum este momentul sa te gandesti la o afacere. Iar daca nu dispui de banii necesari, expertii AVISSO au alcatuit pentru tine un calendar cu urmatoarele perioade in care poti depune un dosar pentru a obtine fonduri nerambursabile pentru ideea ta.Lista, desi nu este exhaustiva, include cele mai interesante tipuri depentru mediul de afaceri, cu tipurile de proiecte care sunt eligibile si detaliile aferente.Rata de cofinantare este variabila (in functie de regiune de dezvoltare si tip de ajutor): minimum 10% contributie nerambursabila (pentru IMM-urile din Bucuresti) - maximum 70% (pentru regiunile mai putin dezvoltate).Conform unor estimari prezentate de catre operatorul de program, pe apelul anterior, media ajutorului nerambursabil s-a situat la cca. 45% din valorile eligibile ale proiectelor.Se acorda finantari in trei domenii:(buget 11,06 milioane de euro):- Dezvoltarea, implementarea si investitia in tehnologii inovatoare prietenoase cu mediul- Dezvoltarea de produse si servicii "verzi"- Dezvoltarea si implementarea "proceselor de productie verzi"(buget 3,7 milioane de euro):- Dezvoltarea si investitiile in supra-structuri maritime- Dezvoltarea de solutii legate de transportul maritime- Dezvoltarea si investitiile in turismul de coastra sau maritime- Dezvoltarea si investitii in biotehnologii "albastre"- Dezvoltarea si investitiile in resurse aferente exploatarii miniere a fundului marii- Dezvoltarea de solutii de energie albastra- Dezvoltarea de solutii inovatoare in pescuit si acvacultura- Dezvoltarea de solutii inovatoare legate de gestionare a gunoiului si deseurilor maritime- Dezvoltarea tehnologiilor inovatoare pentru rezervele de apa, inclusiv desalinizare(buget 3,7 milioane de euro):- Dezvoltarea produselor/proceselor/solutiilor ITC- Dezvoltarea produselor/proceselor/solutiilor care integreaza tehnologii ITCFinantarea disponibila: daca liderul de proiect este din Romania - 250.000 euro; daca entitatea din Romania este partener in proiect - 200.000 euro.Se finanteaza proiecte de colaborare inovatoare, transnationale si multidisciplinare ce au in vedere produse/ servicii IT&C dedicate "active ageing" (imbatranirii active) si programelor de "assisted living" (trai asistat).Domeniile AAL includ solutii pentru Active Living, cum ar fi in munca si formare, dezvoltare abilitati, pentru informare si comunicare, solutii in domeniul sanatatii si ingrijirii, al vietii si al constructiilor, al mobilitatii si al transportului, sigurantei si securitatii.Finantarea disponibila este intre 500.000 si 2,5 milioane euro (finantare 70%) + 15 milioane de euro in equity.Se finanteaza produse inovatoare, scalabile la nivel european/ mondial, "close to market".Activitatile eligibile:, inclusiv alte activitati menite sa aduca inovarea in pregatirea si maturitatea investitiilor pentru absorbtia pietei.Finantarea, in acest program este de maxim 3 milioane de euro (finantare: 70% pentru companiile cu profit, 100% pentru companiile non-profit).Se finanteaza consortii care cuprind intre trei si cinci entitati juridice, stabilite in cel putin trei state membre diferite ale UE sau ale statelor asociate Orizont 2020.Activitatile finantate pot fi:Perioada de depunere pentru acest program este inca necunoscuta (ghidul este in curs de validare, in urma dezbaterii publice), insa stim deocamdata ca toate regiunile vor fi eligibile pentru o finantare de pana la 200.000 euro.Apelul vizeaza maximizarea valorii cercetarii intr-unul dintre sectoarele de specializare inteligenta pentru a verifica potentialul de inovare, de comercializare si valorificare economica si sociala al unui concept dezvoltat de o intreprindere.Se finanteaza investitii in activitati cu caracter inovativ realizate de IMM-uri cu scopul principal de a demonstra functionalitatea si de a verifica un anumit concept de produs, serviciu sau proces care poate fi realizat si introdus pe piata.Printre domeniile eligibile: bioeconomie, TIC, spatiu si securitate, energie, mediu si schimbari climatice, eco-nano-tehnologii si materiale avansate, sanatate.Va fi obligatia solicitantului sa demonstreze ca proiectul are in vederea realizarea unei cercetari inovative privind nivelul de dezvoltare tehnologica cu scopul de a demonstra trecerea temei de cercetare de la TRL 3 la TRL 4 si/sau TRL5 cu scopul de a demonstra functionalitatea si de a verifica un anumit concept de produs, serviciu sau proces care poate fi realizat si pus pe piata.Solicitantul va trebui sa demonstreze necesitatea activitatilor propuse spre finantare pentru atingerea scopului proiectului.Propunerile de proiecte se vor incadra intr-una din situatiile urmatoare:- se porneste de la un demonstrator experimental de laborator (TRL 3) si se concretizeaza un model conceptual inovativ printr-o tehnologie validata in laborator (TRL 4) (se parcurge o etapa de dezvoltare);- se porneste de la un demonstrator experimental de laborator (TRL 3) si se concretizeaza un model conceptual inovativ printr-o tehnologie la scara redusa sau marita validata ca un ansamblu unitar cu reproducerea prin similitudine a conditiilor reale de functionare (TRL 5) (se parcurg doua etape de dezvoltare).Perioada de depunere: 4 mai - 4 iunie 2020.Solicitantii eligibili in cadrul acestui apel de proiecte sunt cele care se incadreaza in categoria IMM-urilor non-agricole din mediul urban, sau a intreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural.Domeniile eligibile:In cadrul acestui proiect, valoarea ajutorului nerambursabil este cuprinsa intre 200.000 euro si 1.000.000 euro.IMM INNVEST este un program cu finantare rambursabila, in care Ministerul Finantelor va garanta pana la 80% din valoarea finantarilor acordate IMM.Valoarea maxima a creditelor/ liniilor de credit pentru finantarea capitalului de lucru acordate unui beneficiar nu poate depasi media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, in limita a 5 milioane lei.Valoarea maxima cumulata a finantarilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar in cadrul acestei facilitati este de 10 milioane lei.Pentru microintreprinderi sau intreprinderi mici, statul va acorda garantii pentru credite/ linii de credit pentru finantarea capitalului de lucru, exclusiv dobanzile, comisioanele si spezele bancare aferente creditului garantat de stat in procent de maximum 90%.Valoarea maxima a finantarilor va fi de 500.000 lei pentru microintreprinderi si de 1 milion de lei pentru intreprinderile mici.Ministerul Finantelor Publice va subventiona 100% din dobanzile pentru creditele ce urmeaza a fi garantate, atat pentru microintreprinderi, cat si pentru intreprinderi mici si mijlocii.Dobanda va fi subventionata de la momentul acordarii creditului pana la data de 31 martie 2021.Acordarea subventiei de dobanda se mentine in anii 2021-2022, incepand cu luna aprilie 2021, doar in conditiile in care cresterea economica estimata de CNSP pentru acesti ani se situeaza sub nivelul celei inregistrate in anul 2020, si se stabileste prin Hotarare de Guvern.Obligatiile fiscale restante si alte creante bugetare se vor achita din creditul/ linia de credit pentru capitalul de lucru acordate in cadrul programului.Perioada de garantare a creditelor/ liniilor de credit pentru capital de lucru va fi de 36 de luni cu posibilitatea prelungirii cu 36 de luni.MFP va acoperi de la buget si comisionul de administrare pentru acoperirea costurilor de acordare si monitorizare a garantiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M.Depunerile continua in acest program, pana pe 31 decembrie 2020.Schema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regionala, prin realizarea de investitii initiale in active fixe de inalta tehnologie pentru realizarea de produse cu valoare adaugata mare, indiferent de dimensiunea beneficiarilor.Valoarea totala a unui proiect de investitii trebuie sa fie de minimum 4,5 milioane lei.Intreprinderile care pot solicita ajutor de stat in baza acestei scheme sunt intreprinderi nou-infiintate sau intreprinderi in activitate, atat IMM-uri cat si intreprinderi mari, cu personalitate juridica, infiintate conform Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.O.D.