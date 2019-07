Statiunea Saturn va fi modernizata cu fonduri UE in valoare de 20 de milioane de lei

Ziare.

Conform sursei citate, in functie de activitatile turistice este posibil ca in unele zone ale statiunii lucrarile sa inceapa dupa 1 septembrie si vor consta inunde vor fi amenajatesi sistemul de, va fi amenajatsi vor fi montate diverse elemente de"Documentatia aferenta a durat aproape trei ani, intrucat astfel de proiecte cu finantare europeana necesita proceduri speciale, achizitia fiind supervizata de Ministerul de Finante, prin Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) . Primele documente le-am intocmit in toamna anului 2016 si reusim abia anul acesta, pana la sfarsitul verii, sa intram in teren, ca urmare a birocratiei stufoase si termenelor lungi specifice impelmentarii proiectului cu finantare UE. Ne bucuram ca reusim, totusi, sa modernizam inca o statiune din sudul litoralului cu fonduri europene nerambursabile si contributie minima de la bugetul local", precizeaza primarul municipiului Mangalia, Cristian Radu.Potrivit documentatiei tehnice a proiectului Dezvoltare Turistica in Statiunea Saturn, lucrarile vor consta in modernizarea strazilor Greenport, Henny Ignatie, Corneliu Coposu si Lavrion (parte carosabila, parcari, trotuare, piste de biciclete) . Totodata, se va realiza sistemul de iluminat public aferent celor patru strazi, se va amenaja spatiul verde din intersectii si de la marginea trotuarelor (unde este cazul) si vor fi montate elemente de mobilier urban, valoarea totala a investitiei, realizata din fonduri europene fiind de aproximativ 20 de milioane de lei."Dupa modernizare, in statiunea Saturn vor exista panouri electronice de informare, amplasate in cele trei intersectii (strada Lavrion cu strazile Henny Ignatie si Corneliu Coposu, strada Henny Ignatie cu strada Greenport si strada Greenport cu strada Lavrion), cu gestionarea online a continutului afisat.In prezent, Primaria Mangalia are in implementare mai multe proiecte cu fonduri europene, printre care unul pentru restaurarea Bisericii Sf. Gheorghe (monument istoric), altul de modernizare a Pietei Republicii din localitate, respectiv de asfaltare a unui numar de 17 strazi din municipiu, dar si de, precum si de, toate fiind in procedura de licitatie", se arata in finalul comunicatului de presa transmis de primarul Cristian Radu.