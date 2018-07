ANAT: Degeaba dam legi daca nu gasim si banii necesari pentru despagubirea turistilor. Romania va respecta exigentele europene doar pe hartie

Problema este a asiguratorului, care nu poate oferi un produs

Se va merge, in continuare, pe despagubirea in valoare maxima de 50.000 de dolari

Ziare.

com

Motivul: chiar daca Guvernul ar transpune astazi Directiva (UE) 2302/2015 - care obliga la despagubire integrala a turistilor - agentiile tot n-ar avea de unde lua banii necesari. Timp sa rezolvam aceasta problema a fost din belsug, sustine conducerea Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), doar ca statului nu i-a pasat de asta.Desi Directiva (UE) 2302/2015 a fost publicata in Jurnalul Oficial al UE inca de acum 3 ani, Romania a inceput abia in 2017 sa lucreze la transpunerea ei. Din pacate, prea mare lucru n-a reusit sa faca.Sub conducerea fostului ministru al Transporturilor, Mircea Titus Dobre, dupa mai multe incercari nereusite , s-a dat legea 277/28.12.2018. Aceasta prevedea ca turistii vor fi despagubiti integral pentru pachetele de vacanta platite in avans si neefectuate, din cauza ca agentia a intrat in insolventa.Banii urmau sa vina din Fondul National de Garantare a Pachetelor de Servicii Turistice (FNGPST), care ar fi functionat in subordinea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii (FNGCIMM).Legii nu i s-au mai facut, insa, niciodata norme de aplicare. In plus, un proiect de ordonanta care prevedea aceleasi lucruri ca si legea fara norme a fost lansat si apoi abandonat.Noul ministru al Turismului, Bogdan Trif, a anuntat intr-o conferinta de presa ca infiintarea FNGPST - asa cum il prevazuse predecesorul sau - nu doar ca n-ar fi fost eficienta, dar ar fi si incalcat o serie de alte legi europene.In consecinta, s-a lansat un nou proiect de transpunere a Directivei (UE) 2302/2015. Acesta prevede doar ca va exista un fond, fara a da detalii cu privire la infiintarea sa.De asemenea, noul proiect prevede ca rambursarea integrala a banilor catre turisti se va face pe baza politelor de asigurare incheiate de agentiile de turism.Intr-o conferinta de presa, conducerea ANAT a apreciat, joi, ca"Noi am vorbit cu asiguratorii si ni s-a spus ca nu exista un produs viabil pentru garantarea, in proportie de 100%, a banilor dati de clienti pe pachetele turistice, in caz de insolventa a agentiei.Un produs exista, dar daca va fi lansat acum, s-ar bloca in scurt timp. Si n-am ajunge nicaieri. Sa ne intelegem: pentru agentie nu e o problema garantarea. Agentia incheie o polita, iar cheltuiala suplimentara se regaseste in pretul pachetului turistic. Si sunt romani care ar plati mai mult ca sa fie asigurat. Problema este a asiguratorului, care nu poate oferi un produs", a spus vicepresedintele ANAT, Dragos Anastasiu.Acesta a mai spus ca agentiile au cerut inca din 2015 demararea unui proces de pregatire pentru implementarea Directivei (UE) 2302/2015, dar ca vreme de doi ani statul nici n-a vrut sa auda despre asta."Ceea ce vrem noi, acum, este sa trecem Dunarea dintr-un singur pas. Or, nu se poate face asa ceva, in nicio piata. Avem nevoie de mai multi pasi, de etape. Noi inca din 2015 spunem: hai sa incepem adaptarea. Sa crestem limita de garantare de la 50.000 de dolari, cat prevede legislatia romaneasca, la 150.000 de dolari. Apoi la 500.000 de dolari. Apoi la un milion de dolari si la doua milioane de dolari. Si asa mai departe.Iar, ajunsi la un asemenea nivel, sa reusim sa rambursam tot, in caz de insolventa a agentiei.Dar in ciuda insistentelor noastre, nu s-a luat nicio masura in acest sens. Trebuie sa tinem cont de faptul caNu are nici cifre de piata si nici experienta de a manageria o asemenea afacere.Noi ne trezim astazi, dupa ce a trecut deja termenul de implementare a unei directive, ca nu avem mecanismele necesare pentru a ne armoniza legislatia. Nici nu credem ca se pot crea peste noapte. Iar Comisia Europeana se uita la noi si spune:", a spus Dragos Anastasiu.Presedintele ANAT, Nicolae Demetriade, spune ca se va merge, in continuare, pe despagubirea in valoare maxima de 50.000 de dolari pana la momentul in care se vor gasi solutii viabile."La momentul de fata, directiva nu rezolva problema pentru care a fost data. Speram ca in urmatoarea perioada de 6 luni sa gasim instrumente de garantare eficiente ca sa o putem aplica.Momentan, fara polite de asigurari si fara un fond mutual pe care sa-l organizam noi, n-are cine sa asigure rambursarea efectiva a banilor catre turisti.Fondul mutual se poate organiza. Totul depinde de cum vor arata legile. Daca licentierea unei agentii va fi conditionata de participarea ei la un fond mutual, atunci sigur ca se vor strange bani.Chiar daca cele 2.000 de agentii ar veni doar cu cate 1.000 euro, sa spunem, tot s-ar strange sume importante. La inceput, despagubirea turistilor s-ar face si cu bani de la fondul mutual, dar si cu bani din politele de asigurare. Ulterior, pe masura ce fondul ar creste, s-ar ajunge in situatia sa nu mai avem nevoie de polite, fiind suficienti banii de la fond.Dar pana cand se vor gasi solutii, se va merge, in continuare, pe asigurare cu maximul politei, in valoare de 50.000 de dolari", a precizat presedintele ANAT, Nicolae Demetriade.Potrivit vicepresedintelui ANAT, Dragos Anastasiu, alte opt state din UE, printre care Bulgaria, nu au implementat inca Directiva (UE) 2302/2015. Iar in multe state cu mare putere economica exista deocamdata plafoane in limita carora agentiile intrate in insolventa isi pot despagubi clientii.Spre exemplu, asa cum in Romania plafonul este 50.000 de dolari, in Germania, plafonul este de 110 milioane de euro.