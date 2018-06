PSD face, PSD desface. Reapar birourile de promovare inchise in 2017, pentru ca tocau bani de pomana. Si vor avea de doua ori mai multi angajati

De ce au fost desfiintate in 2017

Ziare.

com

Bogdan Trif a apreciat, intr-o conferinta de presa sustinuta marti, ca desfiintarea birourilor de promovare externa a tarii noastre, dispusa de Mircea Titus Dobre, a fost o greseala.In consecinta, a hotarat sa le reiinfiinteze. Ba chiar sa faca mai multe. Astfel, in loc de 14 birouri - cate fusesera pana in 2017 - vom avea 20. In plus, la fiecare birou vor lucra cate doua persoane, nu cate una, ca in trecut."Degeaba pui acolo un om (la biroul de promovare - n.red.) . Se mai imbolnaveste omul, isi mai ia concediu medical. Sau concediu de odihna. Si oricum cei care au lucrat aveau de facut si raportari si nu aveau timp sa interactioneze cu tour-operatorii asa cum ar trebui. Asa ca am decis sa avem cate doi oameni pentru fiecare dintre aceste birouri.Este adevarat ca ele nu asigurau in mod eficient promovarea. Asta inseamna ca trebuiau eficientizate, nu desfiintate. Asa, dupa desfiintare, a trebuit sa treaca o perioada de timp pana sa le putem redeschide", a precizat Bogdan Trif.Ministrul Turismului a mai spus ca se vor crea 56 de posturi noi la nivel de minister. 40 dintre ele vor fi ocupate cu angajatii birourilor de promovare din strainatate, iar 5 de salariati ai unui birou de promovare care se va infiinta in Romania. In plus, vor exista si coordonatori.Intrebat de jurnalisti daca pe aceste posturi vor fi angajati doar oameni din minister, Bogdan Trif a spus ca vor fi adusi si din afara si ca se va da concurs.Potrivit notei de fundamentare a hotararii postate in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Turismului, cele 21 de birouri de promovare - adica cele 20 externe, cel intern si cele ale coordonatorilor - vor fi dotate cu 25 de masini care sa poata consuma, fiecare, cate 300 de litri de carburant lunar.Potrivit ministrului Turismului,Mircea Titus Dobre, fostul ministru PSD al Turismului, a decis in primavara anului trecut desfiintarea celor 14 birouri de promovare externa pe care le avea Romania in urma unui control care scosese la iveala mai multe nereguli in functionarea acestora. Printre altele, controlul arata ca se decontasera cheltuieli in valoare de 500.000 de euro fara documente justificative.In plus, unii angajati plateau - in tari cu preturi comparabile - chirii de 1.347 euro pentru birouri si locuinte, in timp ce altii dadeau nu mai putin de 5.357 euro, tot pe chirii. Nimeni nu s-a intrebat, insa, de ce cheltuielile difera.De fapt, potrivit Ministerului Transporturilor, bugetele erau create artificial "dupa bunul plac al reprezentantilor din cadrul acestor birouri de promovare".