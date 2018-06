PSD versus PSD. Actualul ministru de la Turism spune ca legile facute de predecesorul lui sunt gresite si trebuie schimbate. Tot romanul plateste

Trif: Ce s-a facut pana acum e gresit. Venim cu o ordonanta noua

Ca sa rezolve problema, Trif ca va lansa, miercuri, pe 27 iunie, pe circuitul de avizare (deci in dezbatere publica - n.red.) o noua ordonanta despre care sustine ca va permite, in sfarsit, transpunerea directivei europene si garantarea unor drepturi firesti pentru turistii romani.In vreme ce actualul si fostul ministru de la Turism - ambii promovati in functie de PSD - se critica unul pe celalalt, romanii risca, insa, sa ramana fara bani si vacanta, iar statul sa fie aspru amendat de UE.Asa cumv-a informat deja, Romania ar fi trebuit sa transpuna Directiva (UE) 2302/2015 in legislatia nationala pana la data de 1 ianuarie 2018. N-a facut-o nici pana astazi, insa, asa ca nici nu va putea sa o aplice de la 1 iulie 2018, dupa cum cere legislatia UE, riscand amenzi de milioane de euro.Transpunerea directivei e importanta pentru turistii romani din mai multe motive. Primul este ca, dupa transpunere, legislatia romaneasca le-ar permite oamenilor sa recupereze intregul cost al unui sejur pe care l-au platit, dar de care n-au apucat sa se bucure, din cauza ca agentia de voiaj a intrat in insolventa.Potrivit legislatiei in vigoare acum, in teorie, un turist si-ar putea recupera cel mult 50.000 de dolari din pretul pachetului de vacanta platit in avans. In practica, insa, potrivit unei declaratii a ministrului Turismului, Bogdan Trif, cei 50.000 dolari nu ajung in buzunarul unui turist, ci se impart intre toti cei pagubiti de intrarea in insolventa a unei agentii. Iar asta inseamna ca un turist poate plati 20.000 dolari pentru o vacanta si se poate alege, dupa intrarea in insolventa a agentiei, cu o despagubire de 5 sau 10 dolari!In plus, transpunerea directivei le-ar asigura turistilor conditii clare pentru repatrierea gratuita, in cazul in care agentia intrata in insolventa i-ar fi lasat pe meleaguri straine.Sub conducerea lui Mircea Titus Dobre, promovat la varful Ministerului Turismului de PSD, Romania a inceput in 2017 sa lucreze la transpunerea Directivei (UE) 2302/2015. Intial, a dat OG 26/2017 si a incercat sa garanteze banii platiti de turisti agentiilor cu ajutorul serviciilor asiguratorilor privati. N-a reusit, asa ca a modificat OG 26/2017 prevazand infiintarea unui nou instrument de garantare a banilor turistilor: Fondul National de Garantare a Pachetelor de Servicii Turistice (FNGPST) . Acesta urma sa functioneze ca parte a Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii (FNGCIMM) si sa fie alimentat cu bani platiti de agentiile de turism.In aceasta forma, OG 26/2017 a trecut prin Parlament si a devenit Legea 277/28.10.2017. Ulterior, Guvernul s-a razgandit, a lasat fara norme de aplicare legea si a lansat in dezbatere publica un proiect de ordonanta - sustinut de aceasta data de Ministerul Economiei - tot cu scopul de a infiinta FNGPST si de a transpune Directiva (UE) 2302/2015.Din datele Ziare.com, statul si operatorii din turism nu s-au inteles, asa ca proiectul a ramas in lucru.La aproape jumatate de an de la acel moment, actualul ministru al Turismului, Bogdan Trif, ajuns in functie tot cu sprijinul PSD ca si Mircea Titus Dobre, sustine ca tot ce s-a facut pana acum e gresit si va fi abandonat.In schimb, pentru transpunerea directivei s-a creat o noua ordonanta, care ar urma sa fie lansat in dezbatere pe 27 iunie."Ministerul a incercat inainte doar crearea un fond de garantare administrat de FNGCIMM. Ceea ce restrangea foarte mult aria. Trebuie sa lasi piata libera, nu poti sa pui un monopol. Mai mult decat atat, oamenii puteau sa inteleaga ca acel fond era garantat de stat, ceea ce incalca alte directive. Folosirea acelui instrument era, din punctul meu de vedere, o greseala. Exclus asa ceva!Asa ca o sa apelam la piata libera, la scrisori de garantie si o sa apelam si la un fond, dar un fond mutual pe care sa il gestioneze agentiile sub supravegherea statului. Pachetele turistilor sa fie asigurate 100%, pentru ca este normal ca turistii care au platit cu banii cash, in avans, vacantele sa beneficieze de acest drept.Am discutat cu agentiile. Punctul lor de vedere a fost sa mai amanam garantarea in proportie de 100% a pachetelor. Dar nu mai putem astepta, in conditiile in care ajungem sa platim, ca imagine, pentru ceea ce se intampla acum.Imi aduc aminte despre un patron de agentie din Constanta, in urma cu cativa ani, a luat banii de vacante de la turisti si i-a cumparat sotiei bijuterii. Nu vrem sa mai ajungem in respectiva situatie.Oricum, directiva trebuia implementata de foarte mult timp. A tot fost amanata de ministrii dinaintea mea. Eu nu mai aman. Sigur, veti auzi tot felul de obiectii, in perioada urmatoare. Se vor invoca motive pentru care nu se poate face. In alte tari s-a putut, deci se poate si la noi", a spus ministrul Turismului, marti, intr-o conferinta de presa.Bogdan Trif a aflat despre numeroasele critici pe care i le aduce de cateva zile, in mediul online, fostul ministrul al Turismului, Mircea Titus Dobre."Am auzit ca in aceste zile este cel mai aprig critic al meu. Ce pretentii poti avea de la un om care confunda Turismul cu Agricultura si voia sa promoveze Romania in lume cu oaia? A avut un an sa transpuna directiva si n-a facut-o. Nici n-o sa le mai raspund unor astfel de oameni, de acum incolo", a declarat Bogdan Trif.Fostul ministru Dobre a sustinut, zilele trecute, in repetate randuri, ca a lasat legislatia pregatita pentru implemetarea Directivei 2302/2015 la minister, inainte de a pleca, dar ca Bogdan Trif n-a fost capabil sa asigure aplicarea ei.Dincolo de aspectele tehnice, legislative, ale transpunerii directivei si de rivalitatea politica dintre fostul si actualul ministru de la Turism, un lucru ne e clar in acest moment: desi peste 6 zile Romania trebuie sa poata aplica prevederile actului normativ european, un ministru promovat in functie de PSD sustine ca nu poate lucra cu legile create, pe banii romanilor, de un alt ministru al PSD (plecat intre timp din partid), cu numai cateva luni in urma.Evident, singurii care au de pierdut de pe urma acestui fapt sunt romanii, care risca sa ramana si fara bani si fara vacante. Si din banii carora s-ar plati si amenda pe care Romania risca sa o ia pentru ca nu a transpus la timp Directiva 2302/2015.